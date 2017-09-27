 СБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что один из сельсоветов Хотинского района заключил договор на восстановление дорожного покрытия с частным предприятием. Общая стоимость контракта составила почти 1 млн 300 тысяч гривен.
Сотрудники СБУ задокументировали, что подрядчики, по предварительному сговору с чиновниками сельсовета, внесли недостоверные данные в акты выполненных работ. Дельцы, в частности, значительно завысили расходы на материалы и объемы произведенного ремонта, а чиновники, несмотря на невыполнение условий договора, подписали акты.
Одному из чиновников сельсовета, инженеру по техническому надзору и директору частного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
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