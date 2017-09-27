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 Политика Украины
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 СБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили хищения бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт дороги местного значения на Буковине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что один из сельсоветов Хотинского района заключил договор на восстановление дорожного покрытия с частным предприятием. Общая стоимость контракта составила почти 1 млн 300 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ задокументировали, что подрядчики, по предварительному сговору с чиновниками сельсовета, внесли недостоверные данные в акты выполненных работ. Дельцы, в частности, значительно завысили расходы на материалы и объемы произведенного ремонта, а чиновники, несмотря на невыполнение условий договора, подписали акты.

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СБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине 01СБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине 02СБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине 03

Общая сумма государственных средств, присвоенных злоумышленниками, составляет более восьмисот тысяч гривен.

Одному из чиновников сельсовета, инженеру по техническому надзору и директору частного предприятия сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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эти вещи не так делаются, надо подбирать исполнителя на конкурсной основе. Но как сбу может определять финансовые махинации?
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Конфисковать все до последних труселей, у всего родства, до 7-го колена..повесить долги на наследников, шоб кончались в сторону предка..
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Плять ....! Це цим ....*служба * повинна займатись ? ...А наху....тоді те кодло *аваковських мусоров * (на 63 лярда ) ? А ПРокурва ..*алкаша * ?...Чи для гонок за Міхо та охороні *рошенок* ? ..
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Ага)) Так Воно і буде........ Назва фірми??? Номер провадження?? Номер судового провадження??? Немає, або таємниця слідства???? Тоді це все фуфло!!!!! Не подобається??? Тоді аппелюйте...........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ раскрыла хищение бюджетных 800 тыс. гривен на ремонте дороги на Буковине
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