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 Политика Украины
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 Москва применила худшие методы советской репрессивной машины против Умерова, - Порошенко призвал партнеров усилить давление на оккупационную власть РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко осудил позорный "приговор" против Ильми Умерова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Позорный "приговор" против Ильми Умерова. Несломленный герой своего народа против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины - от карательной психиатрии до колоний-поселений.

Призываю партнеров общим фронтом усилить давление на российскую оккупационную власть для прекращения преследования украинских граждан в украинском Крыму", - написал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия приговорила Умерова к смерти, - Чубаров

Москва применила худшие методы советской репрессивной машины против Умерова, - Порошенко призвал партнеров усилить давление на оккупационную власть РФ в Крыму 01

Напомним, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).

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Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.



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А он не хочет рассказать, что там в Калиновке произошло? Что там с жертвами, сколько их? Алкаш-диабетик!!
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Хрен с ними теми складами ,лучше партнёров призвать делать петину работу ...
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"Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс", - к сожалению во всем мире затрагивает не нарушение международного права, границ...а просто нарушение прав человека, которое лишь следствие нарушения того же международного права.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМосква применила худшие методы советской репрессивной машины против Умерова, - Порошенко призвал партнеров усилить давление на оккупационную власть РФ в Крыму
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