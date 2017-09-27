 Москва применила худшие методы советской репрессивной машины против Умерова, - Порошенко призвал партнеров усилить давление на оккупационную власть РФ в Крыму

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Позорный "приговор" против Ильми Умерова. Несломленный герой своего народа против которого Москва применила худшие методы советской репрессивной машины - от карательной психиатрии до колоний-поселений.
Призываю партнеров общим фронтом усилить давление на российскую оккупационную власть для прекращения преследования украинских граждан в украинском Крыму", - написал Президент.
Напомним, подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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