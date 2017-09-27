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 Политика Украины
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Все про:армия (8209) боеприпасы (1345) взрыв (4414) Генштаб ВС (873) отставка (2373) пожар (3700) Береза Юрий (80) Муженко (244) Калиновка (58)

 Взрывы в Калиновке - это отставка Муженко. Далее открытие уголовных дел против генералов Генштаба, - Юрий Береза

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Если не положить край практике взрывов складов с боеприпасами и не привлечь виновных к ответственности, то Украина проиграет в войне с Россией.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ), глава подкомитета ВР по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Сватово, Балаклея, Богдановка. Это символы халатности, саботажа и измены, к которым вчера присоединилась еще и Калиновка. Но просто в очередной раз констатировать этот факт мало. Должны сесть генералы. За противопожарную безопасность в ВСУ отвечает Начальник Генерального штаба Украины. Взрывы в Калиновке - это отставка Муженко. И это, как минимум. Место Начальника Генштаба должен занять молодой, ответственный офицер", - заявил нардеп.

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"Далее - открытие уголовных дел против генералов ГШ, отвечающих за сохранение боеприпасов. Немедленное собрание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и подготовка предложений для СНБО по усилению мер безопасности в зоне ответственности ВС Украины", - добавил Береза.

"Позорной практике диверсионно-террористических атак на склады с боеприпасами нужно положить конец. Или мы забыли, что живем в воюющей стране? Или у нас бездонный бюджет, чтобы позволять вражеской агентуре уничтожать склады? Или армейским функционерам поджогами заметать следы даже не краж, а настоящего мародерства? Ключевая задача пятой колонны - не допустить поставок в Украину летальной оружия из США. Благодаря псевдопатриотическим генералам, коллаборационисты почти у цели. И если дело снова спустят на тормозах и назначат "стрелочников", мы проигрываем эту войну", - резюмировал нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мощнейший взрыв на складах боеприпасов в Калиновке. ВИДЕО

Взрывы в Калиновке - это отставка Муженко. Далее открытие уголовных дел против генералов Генштаба, - Юрий Береза 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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У відставку має піти шоколадний барига зі всією своєю бандитською свитою!!!
Взрывы в Калиновке - это отставка Муженко. Далее открытие уголовных дел против генералов Генштаба, - Юрий Береза - Цензор.НЕТ 4278
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Вот мой недавний пост>>>
А шо там Береза и избитый им человек? Кто-то верит что всё было как говорит этот мудень? Всю ночь избивать человека, якобы за то что он хотел поджеч дом...я скорей поверю что береза чуть не убил подельника за крысячничество или фермера за то что не хочет землю на этого г@ндона переписать. А склад загорелся в удобное время чтоб отвлеч внимание от пистеца который творят подельники Поценюка из НФ...учитывая что у них поджег объекта первое что приходит на ум при категорическом зашкваре, вспомните слова экс-прокурора Суса "а не поджечь ли ТРЦ"

А вот свежая публикация>>>
Нардеп Юрий Береза забил до
полусмерти человека за
крупный долг и землю, которую
народный избранник не мог
поделить с местным фермером.
По нашим данным, пострадавший
является хорошим знакомым
Юрия Березы и в злополучный
вечер депутат сам позвал его на
встречу, чтобы решить вопросы с
землей, которую Береза активно
скупает в Днепропетровской
области и решить кто кому
должен деньги за некие услуги.
Встреча быстро переросла в
страшное избиение
потерпевшего, в результате чего
мужчина впал в тяжелую кому.
Также известно, что
пострадавшего уже потом
привезли к дому нардепа Березы
и сымитировали покушение на
дом последнего.
По нашим данным, пострадавшего
мужчину срочно вывезли в
Кривой Рог. Он в крайне тяжелом
состоянии.
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а кто чоколадную жопу защищать будет , ты что ли ? может Гыг с Сашкой? или цифровой с Ксюшей ?
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Только не для Педи, может отставка через силу и будет, но чувствовать он себя будет отлично, Муженко подтвердит
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Юрасик Береза недавно забил до полу смерти селянина (4е поломоных позвонка и гаматома внутричерепная, а это практически кома с летальным исходом на 98%), и решил отвлечь внимание общественности от себя любимого..
вот кому нужно было молчать в тряпочку, так это ему!
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Верно говорить нужно сейчас шоколадно-вафельному. Пусть бы не держал в себе, рассказал нам, как это он такой верховный главком, у которого взрываются склады вооружений , уже 2-ой крупный, а все ответственные, и он в том числе, находят более важные дела в это время и никто не виноват.
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Да зачем он камуфляж носит ...забыл наверное как своих бойцов кинул на самотёк ...чего же он с диверсантами в раде не борется ...сядут все виновные не наводи панику
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Во, пошла видимость кипучей деятельности и энергичное замыливание глаз "гневными спичами".
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"По информации издания, мужчина 1980 года рождения сейчас в тяжелом состоянии, у него сломаны четыре позвонка, внутричерепная гематома, которая оставляет ему призрачные шансы выжить. Сейчас мужчина в реанимации в Кривом Роге."

С охранниками избивали человека всю ночь. Полицию вызвали только утром.
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Этот Береза три дня назад убил человека.
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какая отставка ? и всё ? такая концетрация боеприпасов , на такой маленькой территории - это диверсия , суку муженко под трибунал и в карцер
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И проверить сколько из 188 тысяч тонн уже успели сдать в металлолом и продать?? Утрирую.
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Никогда Порох не сдаст Муженко. Ибо у них одна на двоих ответственность и за Иловайск и за Дебальцево. Кличка в армии Муженко -- Витя-катафалк говорит сама за себя.
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Да, ёб.....................
Ну на ху.............................
Эти долбо........................................
Сплошные тупорылые пидо.......................

Нет слов, одни только матюки!!!!!! Другого эти уроды не заслуживают.
СБУ предупреждало(!!!). Да засуньте вы своё пердипреждение себе в задницы.
Козлы, надо на крышевать нелегальный бизнес на границе с ОРДЛО, не пасти врачей и педагогов за копеечные благодарности от пациентов и родителей, а заниматься вопросами ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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никаких оправданий ни от кого не хочу слышать. У меня один вопрос к боевому премьеру: убежища будем новые рыть или выгоним казино из старых?
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Ще кров жертви на руках не висохла, а вже коментує!
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"За мужність, героїзм та високий професіоналізм, проявлені при гасінні пожежі на військових складах в Калинівці та на честь моєї Днюхи - призначити позачергові звання "Маршал" Муженку, Полтораку, Грицаку, Гелетею та Авакову. Президент України Петро Порошенко."
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В свое время Илья Эренбург был автором лозунга-призыва: "Увидел немца - убей его!" Записываю себя в авторы призыва: "Увидел русского - убей его!"
Кстати, по отношению к вменяемым россиянам, которых все меньше и меньше на Рацее, он не оскорбителен: речь идет исключительно о представителях вонючего "русского" мира. Да и в украинском языке жителей Кацапии называют не руцкими, а россиянами. А "русским" из "русского" мира не должно быть места под солнцем.
Кто "за", дави "мне нравится". Наберём 100 тысяч голосов, лозунг автоматически станет государственным .
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Да ну уж отставка)))) когда эти вары в пагонах столько сваих паложили и дали столько територий я малчу о обовсём астольном их серовно наградили а не уволили.
А сейчас всего лиш склады баеприпасов
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Кто конкретно в штабе отвечает за противопожарную безопасность?
Кто конкретно в штабе отвечает за охрану складов?

Кто конкретно в штабе отвечает за организацию хранения?

Кто докладывал о том, что всё в норме и все требования устава выполнены?
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Кто докладывал, что всё плохо, но ему дали приказ, чтобы нарушал инструкции и устав?
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Пока вы тут беситесь ,в кремле за закрытыми дверями ,наградили офицеров вымпела ,за хорошо проделанную работу ...видимо война переросла в подрывную диверсионную ...нужно делать выводы Господа ...
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вы были за закрытыми дверями Кремля? поделитесь опытом проникновения или пропуск имеете?
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Никто не накажет высоких чиновников потому, что они назначены по квотам, по родству, по блату, найдут мелкого стрелочника (а то и того не найдут) и замнут.
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Мдя ...Вомбат, Центуріон, Береза..."На манєже всьо тєже"...
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Береза вроде правильно говорит: снимать-сажать, тока Путен не разрешит
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Якщо всі українці вийдуть на вулиці з вимогами дострокових президентських, то нічого путєн не вдіє.
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Похвально,что нардепы периодически мониторют чаянье народа,в том числе и на цензор...а потом по итогом мониторинга выступают с критикой..по боевому прям так..ух,да с угрозами...посадить...поработить...уволить...ух...жаль,что только на главного "кормильца"нельзя,может и обидется,даже и подкармлевать перестанет,не приведи Господь.....поэтому все-таки именник не виноват,а вот эти хады это другое ...предатели,понимаешь
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як гарно для Берези все збіглось.. Тепер, на фоні вибухів складів усі забули про його "інцидент".
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Гієни затявкали ! Чекаєо Семеня ,Гадю , Бабу з косою , Касьянова, Бутусова та інших дуже військових икспердів !
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муженко, гелетей,полторак вся эта шушара давно должна сидеть с полной конфискацией!!!!
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Ну так Юлін генпрокурор Шишкін вже пообіцяв, що першими посадить Баригу і Кроля на довічне з конфіскацією. А потім і всю їх шоблу
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Никогда в жизни Порошенко не уволит своего холуя Муженко. Никогда. Только вместе они уйдут в небытиё. Если бы Порошенко был вменяемым, то он уже бы давно уволил котлованщика Муженко, сразу после Иловайска.
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Как в Одессе закрыли,можно сказать,стрелочника,так и тут.
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"Шансов мало": стало известно о состоянии избитого нардепом Березой мужчины

Избитый народным депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой человек, пытавшийся ворваться в его дом, находится в тяжелом состоянии и шансов на то, что он выживет, мало.
Об этом "Обозревателю" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Так, отвечая на вопрос, выживет ли мужчина, он ответил, что "шансы есть, но небольшие".
Отметим, что пострадавший пытался проникнуть в дом Березы в селе Чумаки 24 сентября около часа ночи.
Он был задержан на месте, после чего, по данным СМИ, был избит нардепом.
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Надо же, прозрел... Вот думаю, если бы это не случилось в вотчине наших "элитных" правителей, столько бы тушили, как и в других складах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВзрывы в Калиновке - это отставка Муженко. Далее открытие уголовных дел против генералов Генштаба, - Юрий Береза
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