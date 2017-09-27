 Взрывы в Калиновке - это отставка Муженко. Далее открытие уголовных дел против генералов Генштаба, - Юрий Береза

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (НФ), глава подкомитета ВР по вопросам военной безопасности и обороны Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Сватово, Балаклея, Богдановка. Это символы халатности, саботажа и измены, к которым вчера присоединилась еще и Калиновка. Но просто в очередной раз констатировать этот факт мало. Должны сесть генералы. За противопожарную безопасность в ВСУ отвечает Начальник Генерального штаба Украины. Взрывы в Калиновке - это отставка Муженко. И это, как минимум. Место Начальника Генштаба должен занять молодой, ответственный офицер", - заявил нардеп.
"Далее - открытие уголовных дел против генералов ГШ, отвечающих за сохранение боеприпасов. Немедленное собрание Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны и подготовка предложений для СНБО по усилению мер безопасности в зоне ответственности ВС Украины", - добавил Береза.
"Позорной практике диверсионно-террористических атак на склады с боеприпасами нужно положить конец. Или мы забыли, что живем в воюющей стране? Или у нас бездонный бюджет, чтобы позволять вражеской агентуре уничтожать склады? Или армейским функционерам поджогами заметать следы даже не краж, а настоящего мародерства? Ключевая задача пятой колонны - не допустить поставок в Украину летальной оружия из США. Благодаря псевдопатриотическим генералам, коллаборационисты почти у цели. И если дело снова спустят на тормозах и назначат "стрелочников", мы проигрываем эту войну", - резюмировал нардеп.
Н поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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А шо там Береза и избитый им человек? Кто-то верит что всё было как говорит этот мудень? Всю ночь избивать человека, якобы за то что он хотел поджеч дом...я скорей поверю что береза чуть не убил подельника за крысячничество или фермера за то что не хочет землю на этого г@ндона переписать. А склад загорелся в удобное время чтоб отвлеч внимание от пистеца который творят подельники Поценюка из НФ...учитывая что у них поджег объекта первое что приходит на ум при категорическом зашкваре, вспомните слова экс-прокурора Суса "а не поджечь ли ТРЦ"
А вот свежая публикация>>>
Нардеп Юрий Береза забил до
полусмерти человека за
крупный долг и землю, которую
народный избранник не мог
поделить с местным фермером.
По нашим данным, пострадавший
является хорошим знакомым
Юрия Березы и в злополучный
вечер депутат сам позвал его на
встречу, чтобы решить вопросы с
землей, которую Береза активно
скупает в Днепропетровской
области и решить кто кому
должен деньги за некие услуги.
Встреча быстро переросла в
страшное избиение
потерпевшего, в результате чего
мужчина впал в тяжелую кому.
Также известно, что
пострадавшего уже потом
привезли к дому нардепа Березы
и сымитировали покушение на
дом последнего.
По нашим данным, пострадавшего
мужчину срочно вывезли в
Кривой Рог. Он в крайне тяжелом
состоянии.
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вот кому нужно было молчать в тряпочку, так это ему!
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С охранниками избивали человека всю ночь. Полицию вызвали только утром.
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Ну на ху.............................
Эти долбо........................................
Сплошные тупорылые пидо.......................
Нет слов, одни только матюки!!!!!! Другого эти уроды не заслуживают.
СБУ предупреждало(!!!). Да засуньте вы своё пердипреждение себе в задницы.
Козлы, надо на крышевать нелегальный бизнес на границе с ОРДЛО, не пасти врачей и педагогов за копеечные благодарности от пациентов и родителей, а заниматься вопросами ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Кстати, по отношению к вменяемым россиянам, которых все меньше и меньше на Рацее, он не оскорбителен: речь идет исключительно о представителях вонючего "русского" мира. Да и в украинском языке жителей Кацапии называют не руцкими, а россиянами. А "русским" из "русского" мира не должно быть места под солнцем.
Кто "за", дави "мне нравится". Наберём 100 тысяч голосов, лозунг автоматически станет государственным .
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А сейчас всего лиш склады баеприпасов
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Кто конкретно в штабе отвечает за охрану складов?
Кто конкретно в штабе отвечает за организацию хранения?
Кто докладывал о том, что всё в норме и все требования устава выполнены?
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Избитый народным депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой человек, пытавшийся ворваться в его дом, находится в тяжелом состоянии и шансов на то, что он выживет, мало.
Об этом "Обозревателю" сообщил собственный источник в правоохранительных органах.
Так, отвечая на вопрос, выживет ли мужчина, он ответил, что "шансы есть, но небольшие".
Отметим, что пострадавший пытался проникнуть в дом Березы в селе Чумаки 24 сентября около часа ночи.
Он был задержан на месте, после чего, по данным СМИ, был избит нардепом.
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