 Приговор Умерову – месть Кремля за доклад ООН по Крыму, - замминистра информполитики Джеппар

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", такое мнение 27 сентября на пресс-конференции в Киеве выразила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.
"Мне кажется, что это дело и этот приговор - некая месть на фоне того, что мы в понедельник (25 сентября - ред.) получили тематический доклад ООН, в котором разложены по полочкам все репрессии, которые сегодня происходят по отношению к украинцам и крымским татарам в Крыму. Мы знаем, что этот тематический доклад вызвал очень резкую реакцию Кремля. Мы понимаем, что он стал костью поперек горла. Этот приговор хуже, чем все мы ожидали", - сказала Джеппар.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения. Также Ильми Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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