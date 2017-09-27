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 Экс-главе правления "Старокиевского банка" сообщили о подозрении в присвоении 82 миллионов гривен

банк старокиевский

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с прокуратурой Киева сообщили бывшему главе правления ПАТ "Старокиевский банк" о подозрении в присвоении 82 миллионов гривен банка.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

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Как установили сотрудники Департамента защиты экономики НПУ, группа лиц в составе экс-главы правления банка совместно с другими сотрудниками организовали преступную схему по завладению средств банка.

На протяжении 2007-2013 годов должностные лица организовали оформление кредитов на подставных лиц на значительные суммы с предоставлением сфальсифицированных сведений о доходах заемщиков. В дальнейшем подставные лица переводили деньги на личные счета руководителей банка. За использование паспортных данных они получали по 400 гривен ежемесячно.

По словам Калиновской, следственным путем доказана причастность к этому преступлению экс-главы правления ПАТ "Старокиевский банк", который оформил 46 фиктивных договоров, в результате чего завладел средствами банковского учреждения на общую сумму 82 миллиона гривен.

"Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, то есть присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - рассказала Калиновская.

Она так же отметила, что ранее заместителю главы правления банка уже было сообщено о подозрении по фактам хищения средств. В настоящее время проводится ряд процессуальных мероприятий с целью привлечения к ответственности всех фигурантов дела, причастных к хищению и завладению средствами банка.
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какие могут быть схемы хищения в банке? максисмум двух ходовые: открывай тумбочку и бери лв
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