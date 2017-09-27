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 Заявления ГПУ о незаконной "прослушке" НАБУ - попытка дискредитировать идею автономного права Бюро на прослушивание, - Сытник

набу

Директор НАБУ Артем Сытник считает, что прозвучавшие заявления о якобы незаконном прослушивании чиновников сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) свидетельствуют о попытке дискредитации идеи предоставления Бюро автономного права на "прослушку".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы видим сейчас опять Генпрокуратуре приснилось, что мы прослушивали... банальная попытка, не новая, чтобы дискредитировать идею о предоставлении (НАБУ - Ред.) права на автономное прослушивание", - сказал А.Сытник в среду в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему антикоррупционных рисков в судебной системе.

Он добавил, что не верит в незнание представителей Генеральной прокуратуры Украины того факта, что сотрудники Бюро технически не имеют возможности прослушивать телефонные номера, в связи с чем детективы и требуют прослушивания.

"Это смешно выглядит, но мы понимаем, что это фактически попытка снова вернуться к попыткам дискредитации этого вопроса", - сказал А.Сытник.

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Как сообщалось, 21 сентября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных статьями 365 (Превышение власти или служебных полномочий), 366 (Служебный подлог) УК Украины, совершенных должностными лицами НАБУ.

"Установлено, что должностными лицами НАБУ в 2016 году незаконно, без соответствующих разрешений следственного судьи, осуществлялось проведение оперативно-технических мероприятий, в частности проводилось отслеживание передвижения лиц по территории страны и трафика звонков между абонентами 114 телефонов", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

В частности, добавила Л.Сарган, таким незаконным способом осуществлялись ОТМ относительно служебных лиц Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки, органов Нацполиции, СБУ, Управления госохраны, Госуправделами, заместители министров Кабмина, органов ГФС, судьи высших судов, председателей райсудов в г.Киеве, руководителей вузов, других должностных лиц. "В настоящее время допрошены в качестве свидетелей ряд должностных лиц указанных органов. Досудебное следствие продолжается", - написала пресс-секретарь генпрокурора.

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Как сообщалось ранее, Международный валютный фонд обратился к украинскому правительству с письмом-предупреждением, в котором напомнил об обязательствах по обеспечению деятельности НАБУ. В МВФ заявили, что для продолжения выполнения программы Киев должен выполнить свое предыдущее обязательство и предоставить НАБУ право самостоятельно инициировать в суде прослушивание подозреваемых. Сейчас для негласного прослушивания НАБУ должно просить СБУ об обращении в суд.

Глава НАБУ Артем Сытник неоднократно заявлял, что у властей нет желания предоставлять Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) право на самостоятельное снятие информации с каналов связи.

Напомним Комитет Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции в июле единогласно одобрил проект закона №4812, предоставляющий НАБУ право самостоятельно снимать информацию с телекоммуникационных сетей.
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как то пофиг, кто у кого в параше дырку провертел. Детские интересы - подсмотреть жопу соседа.
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Все верно, детская пацанская войнушка за право - кто самый крутой борец с коррупцией) - а эффективность нулевая, вот скажите какая эффективность в создании очередной структуры о которой сейчас везде кричит Сытник- это супер суда? если без антикоррупционого суда никто не хочет работать то и с ним вряд ли будет. А содержать то прийдется, ещё и зарплаты заоблачные платить. Хватит НАБУ уже нам с их золотыми носками и аппетитами, сколько ж можно?
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вот это вот автономное право рано или поздно приведет к коррупции. Человек слаб по своей природе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаявления ГПУ о незаконной "прослушке" НАБУ - попытка дискредитировать идею автономного права Бюро на прослушивание, - Сытник
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