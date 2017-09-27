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 Политика Украины
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 Признаки посттравматического синдрома есть у 26% участников АТО, - начальник центра гуманитарных проблем ВСУ

армия

В Министерстве обороны Украины заявляют, что признаки посттравматического синдрома констатируются лишь у каждого четвертого участника антитеррористической операции на востоке страны.

"26% участников боевых действий имели отдельные признаки посттравматического синдрома. Из этих 26% 80% личного состава могут вернуться к нормальному функционированию психики в течении 2 месяцев", - рассказал на брифинге в среду в Киеве начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных сил Украины Назим Агаев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Говоря об озвученной ранее отстраненным начальником клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олегом Друзем цифре в 93% - тот заявил, что 93% участников АТО представляют потенциальную угрозу для общества и нуждаются в лечении, - Н.Агаев сказал: "Драматизирование и манипуляция цифрами не идет на пользу Вооруженным силам Украины, а используется нашими соседями сверху и справа, если смотреть на карту".

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"На этой теме идет спекуляция, перекручивание, и мы уже озвучивает реальные цифры, которые ниже ранее озвученных", - отметил он.
В свою очередь, заместитель начальника Управления психологического обеспечения ВСУ Юрий Спицкий отметил, в Минобороны уделяют большое внимание работе с психологическим состоянием военнослужащих, так как "это личный состав и человеческий ресурс, который задействован в выполнении задач". По его словам, с начала года в зоне АТО психологическая помощь была оказана 4 тыс 380 военнослужащим.

"Психологи с начала 2017 года провели работу с 13 тыс военнослужащими. По чреждениям психологической реабилитации прошли 2 тыс 63 военнослужащих, такую реабилитацию за границей с начала года прошли 75. Санаторно-курортное лечение прошли 1 тыс 742 участника АТО и 111 членов их семей", - рассказал Ю.Спицкий.

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ну это может быть только у шоколадной армии
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а какие признаки психотравматического синдрома у членов правительства Гройсмана?
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В условиях постоянной угрозы жизни психика перестраивается,начинают работать инстинкты,так что не удивительно...
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Да у нас процентов 80 всего населения с ПОСТОЯННОтравматическим синдромом.И чем дальше, тем веселее.Топливо на заправках уже по цене золота.А что дальше?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризнаки посттравматического синдрома есть у 26% участников АТО, - начальник центра гуманитарных проблем ВСУ
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