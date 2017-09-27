 Суд наложил арест на имущество лагеря "Виктория", - "Думская"

Такое определение вынес судья Юрий Кушниренко, сообщает "Думская", информирует Цензор.НЕТ.
Общая площадь арестованных зданий - 4065,4 кв. м.
Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по части 2 ст. 270 УК Украины - "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей". Напомним, в этом деле два подозреваемых - директор лагеря Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Янчик.
"Указанное имущество сохранило следы уголовного правонарушения, то есть является доказательством преступления… Следователь доказал, что существуют риски его перепланировки, изменения целевого назначения, повреждения или уничтожения, что в дальнейшем усложнит установление истины и проведение необходимых следственных действий", - говорится в определении.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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