 Химическая, экологическая и радиационная обстановка в Винницкой области - в норме, - ГСЧС

Об этом сообщает отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационной и оборонной работы и режима секретности Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые жители города Винницы! По городу распространяются слухи о загрязнении воздуха в связи с якобы пожаром на химических складах в районе города Калиновка. Внимание!!! Данная информация не соответствует действительности. По сообщениям оперативных дежурных Департамента гражданской защиты Винницкой облгосадминистрации и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области химическая, экологическая и радиационная обстановка - в норме. Просьба сохранять спокойствие и не поддаваться на такие информационные провокации", - сказано в сообщении.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Там до 2010 года действительно хранился меланж, который слили с советских ракет. Но он уже давно переработан.
Но, если бы рвануло - был бы химический Чернобыль
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В Виннице уже не слышно взрывов, значить там не весь склад загорелся и нету 188 тыс тон.
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властные мудаки хоть понимают, сколько сейчас добавили недругам и врагам Украины аргументов и козырей?
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а я тобі скажу доки!
читай уважно будь-який читач форуму!
до поки всяке гімно мажорне будуть охороняти на весіллі зі снайперами і глушилками доти наші склади вибухатимуть з неперевершеними спецефектами. голівуд відпочиває.
отака єрунда!
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