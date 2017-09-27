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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 Химическая, экологическая и радиационная обстановка в Винницкой области - в норме, - ГСЧС

Винницкий городской совет опровергает слухи о химическом загрязнении воздуха из-за пожара на складах в Калиновке.

Об этом сообщает отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационной и оборонной работы и режима секретности Винницкого городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые жители города Винницы! По городу распространяются слухи о загрязнении воздуха в связи с якобы пожаром на химических складах в районе города Калиновка. Внимание!!! Данная информация не соответствует действительности. По сообщениям оперативных дежурных Департамента гражданской защиты Винницкой облгосадминистрации и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области химическая, экологическая и радиационная обстановка - в норме. Просьба сохранять спокойствие и не поддаваться на такие информационные провокации", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые залповые ракеты приземляются в районе Калиновки не разорвавшись: для разминирования прибыли 100 пиротехников, - ОГА

апомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Некоторые залповые ракеты приземляются в районе Калиновки не разорвавшись: для разминирования прибыли 100 пиротехников
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следы хищения уничтожены и обстановка теперь для барыг в норме... можно грабить дальше.
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Одне питання: "Петро Олексійович про пожежу в Калинівці вже в курсі після амєнінов?!" (14:35)
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некогда ему. Это вам не шуточки. С начало Новый год, и сразу именины...
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Все будет в норме, потому что надо гасить народное возмущение как-то.
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Странно все это. Журналисты на свадьбу сына Гениального прокурора прорваться через охрану не могут, Гос.охрана бьет, угрожает применением оружия, из пункта пропуска где должен появиться неугодный власти гражданин Украины, за пару дней создают линию Манергейма, блокируют международные ж/д рейсы, сами минируют КПП, а во круг второй по величине базы хранения боеприпасов, тишь да гладь. Хочешь квардрокоптер запускай, а хочешь с катапульты коктейль Молотова закинь...
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Не раскачивайте лодку... Нужно просто приоритеты правильно расставлять...
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По правде говоря,дым на складах был такой плотности,что огонь застилал,хорошо хоть ракетное топливо успели вывезти.
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Можно выиграть хоть 1000 битв, но проиграв войну
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Взрывались тысячи тонн снарядов,хорошо хоть без ХОВ.
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Да какие ХОВ?
Там до 2010 года действительно хранился меланж, который слили с советских ракет. Но он уже давно переработан.
Но, если бы рвануло - был бы химический Чернобыль
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Взрывы в Новобогдановке происходили в 2004,2005,2006,2007 годах,хоть там боеприпасов хранилось всего 90 тысяч тонн, под Винницей по состоянию на ночь горело и взрывалось 10% от 188 тысяч тонн.
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Добрый Укр 🇺🇦‏ @banderivet 42 мин.42 минуты назад

В Виннице уже не слышно взрывов, значить там не весь склад загорелся и нету 188 тыс тон.
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"По данным Минобороны на складах хранится приблизительно 83 тыс.
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25 сентября в международной правозащитной организации Amnesty International и OССRP заявили, что Украина причастна к незаконным поставкам оружия в Южный Судан, США потребовали проверки и тут же взрываются два склада 22 сентября в Нивоянисоль и сегодня в Калиновке.
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щось порохоботи в темі блідненько виглядають. ще мабуть методички не готові. мінстець після вчорашнього не очухався мабуть
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ой, ну слава Б-гу и пану Гройсману! а ведь могли еще и ядрённые боеприпасы храниться...
властные мудаки хоть понимают, сколько сейчас добавили недругам и врагам Украины аргументов и козырей?




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воно може й так. але доки? доки пройоби влади будуть виправдовувати мовляв ми ж із самою сильною армією в світі воюємо, в них багатовіковий досвід побудови імперії і прочим флудом.
а я тобі скажу доки!
читай уважно будь-який читач форуму!
до поки всяке гімно мажорне будуть охороняти на весіллі зі снайперами і глушилками доти наші склади вибухатимуть з неперевершеними спецефектами. голівуд відпочиває.
отака єрунда!
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На думку Юрія Касьянова, у вибухах в Калинівці винні високопосадовці. Тому у відставку повинен подати начальник Генштабу, міністр оборони, очільник СБУ і сам президент.
http://24tv.ua/
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мнение пожарников это очень важно, но почему молчат экологи?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХимическая, экологическая и радиационная обстановка в Винницкой области - в норме, - ГСЧС
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