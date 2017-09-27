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 "Это неожиданный приговор даже для этой дьявольской людоедской системы", - Фейгин о деле Умерова

фейгин

Защита одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, которого 27 сентября приговорили к 2 годам колонии-поселения, намерена обжаловать приговор.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Марк Фейгин. В данный момент адвокаты составляют короткую апелляцию, передает Цензор.НЕТ.

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Фейгин назвал приговор "безумным и полностью проигнорировавшим все аргументы защиты".

"Это неожиданный приговор даже для этой дьявольской людоедской системы. Такой приговор можно считать абсолютно неадекватным, потому что, напомню, даже прокурор запросил условный срок - 3-6 года. И это очень показательно", - отметил он.

По мнению Фейгина, то, что Ильми Умерова не взяли под сражу и позволили ему проживать дома в обычном режиме, говорит о том, что "идет какая-то большая игра". Подобную ситуацию адвокат видел только с приговором Алексею Навальному.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный "суд" в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения и двух лет запрета на публичную деятельность.

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Колония-поселение - разновидность пенитенциарных учреждений в соседней России, в которых отбывают наказание осужденные к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. Такие учреждения, в основном, расположены в лесных северных и восточных регионах России.

Накануне подконтрольный России прокурор запросил наказание для Ильми Умерова в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и запретом на три года заниматься публичной и преподавательской деятельностью.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - КР).

Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

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7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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Хуже раши может быть только раша. Сатана там правит бал!
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Відродження ГУЛАГу йде повним ходом. Уже б офіційно ввели поняття -ворог кацапського народу.Ну як народу-народцю,бо в кацапії народу нема,є біобидломаса.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это неожиданный приговор даже для этой дьявольской людоедской системы", - Фейгин о деле Умерова
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