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 Некоторые залповые ракеты приземляются в районе Калиновки не разорвавшись: для разминирования прибыли 100 пиротехников, - ОГА

калиновка

100 взрывотехников из разных регионов страны будут разминировать зону разлета боеприпасов из арсенала вблизи Калиновки.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящий момент в Винницу прибывает 100 спасателей пиротехнического направления ГСЧС из других регионов Украины. Взрывотехники будут разминировать территорию и предоставлять доступ к домам людей. Ведь некоторые залповые ракеты не взрываются, а летят и приземляются не разорвавшись, поэтому, в первую очередь, должны работать пиротехники", - цитирует ведомство первого заместителя председателя Винницкого ОГА Андрея Гижко.

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По его словам, после обследования всех улиц и домов представители власти и местного самоуправления обследуют все хозяйтсва, заведения, учреждения, предприятия и объекты инфраструктуры, чтобы оценить убытки, нанесенные боеприпасами.

26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1 000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия" - лучше бы Матиос расследовал это как халатность и несоответствие занимаемой должеости Муженкой, или слабо?....
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Пиротехники, это те, кто петарды запускает на новый год, а в армии, насколько я знаю саперы и минеры!
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в мчс именно пиротехники.они не разминируют сами.
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гигло тебе сьогодні по тривозі підняли.правда?
треба ж чекулядову сраку захищати.вже среш тут на форумі від самого ранку .
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не переймайся,для тебе це не тревога,для тебе це дикі танці на чужому горі.
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Хорошо, что масштабов Балаклеи у кацапов достичь не получилось. Ситуация нормализуется.
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миллиарды в воздух это хорошо???
соевые, что вам в воду добавляют?
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чего орешь?я понимаю некоторое ваше разочарование...но не настолько же?
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Не разорвавшие будут разрываться на Банковой и Грушевского...
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В итоге:
- ущерб в пару миллиардов гривен стоимости снарядов;
- ущерб от взрывов для гражданских тоже не менее чем в десятки миллионов гривен;
- огромный ущерб обороноспособности армии;
- никто не наказан(ну раз проделки врага, то и наказывать некого);
- ждём очередных подрывов.

И пусть хоть один дебил посмеет кудахтать, что Порохатая тварь построила армию.
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А кацапы на лента ру радуются и хлопают в ладоши.Может теперь украинцы поймут, что их враг россия.
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Взрывы были не на раиси, а в Украине. Значит и враги здесь сидят.
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***
Что бы русские ни делали, у них всегда получается автомат Калашникова.
За исключением памятника Калашникову, который стал памятником Шмайссеру
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Пока не поймём, что у нас война и подобные объекты нуждаются в беспрецедентной системе защиты, ничего хорошего нас не ждёт. Скупой платит дважды.
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Ну, некоторые наверное отлично поняли, что у нас война. Только отстаивают они интересы другой стороны. А барыгам война- мать родна.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНекоторые залповые ракеты приземляются в районе Калиновки не разорвавшись: для разминирования прибыли 100 пиротехников, - ОГА
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