 Некоторые залповые ракеты приземляются в районе Калиновки не разорвавшись: для разминирования прибыли 100 пиротехников, - ОГА

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"В настоящий момент в Винницу прибывает 100 спасателей пиротехнического направления ГСЧС из других регионов Украины. Взрывотехники будут разминировать территорию и предоставлять доступ к домам людей. Ведь некоторые залповые ракеты не взрываются, а летят и приземляются не разорвавшись, поэтому, в первую очередь, должны работать пиротехники", - цитирует ведомство первого заместителя председателя Винницкого ОГА Андрея Гижко.
По его словам, после обследования всех улиц и домов представители власти и местного самоуправления обследуют все хозяйтсва, заведения, учреждения, предприятия и объекты инфраструктуры, чтобы оценить убытки, нанесенные боеприпасами.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1 000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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треба ж чекулядову сраку захищати.вже среш тут на форумі від самого ранку .
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соевые, что вам в воду добавляют?
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- ущерб в пару миллиардов гривен стоимости снарядов;
- ущерб от взрывов для гражданских тоже не менее чем в десятки миллионов гривен;
- огромный ущерб обороноспособности армии;
- никто не наказан(ну раз проделки врага, то и наказывать некого);
- ждём очередных подрывов.
И пусть хоть один дебил посмеет кудахтать, что Порохатая тварь построила армию.
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Что бы русские ни делали, у них всегда получается автомат Калашникова.
За исключением памятника Калашникову, который стал памятником Шмайссеру
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