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 Командование террористов разрешило своим снайперам сбивать беспилотники ОБСЕ, - спикер АТО

лысенко

Командование НВФ разрешило боевикам сбивать на Донбассе беспилотные летательные аппараты спецмиссии ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ,, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные ГУР.

"Командование так называемой "7-й бригады" противника предоставило разрешение подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ. Это будут делать снайперы с замаскированных позиций", - сказано в сообщении.

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Лысенко отметил, что такие меры "вызваны желанием врага скрыть систематическое нарушение Минских соглашений".
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а когда уже вы разрешите нашим сбивать ворожи беспилотники над военными складами?
ЧЕПУШИЛЫ ЕПТА!!!
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подводят базу под охрану обсе миротворцами, типо не хотели, так вот вам... ну или сваливают массово...
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