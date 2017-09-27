 Командование террористов разрешило своим снайперам сбивать беспилотники ОБСЕ, - спикер АТО

Как информирует Цензор.НЕТ,, об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, ссылаясь на данные ГУР.
"Командование так называемой "7-й бригады" противника предоставило разрешение подчиненным боевикам сбивать беспилотники миссии ОБСЕ. Это будут делать снайперы с замаскированных позиций", - сказано в сообщении.
Лысенко отметил, что такие меры "вызваны желанием врага скрыть систематическое нарушение Минских соглашений".
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