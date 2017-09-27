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 Экс-командира воинской части в Калиновке судили за халатность при закупке противопожарных материалов

Калиновский районный суд Винницкой области 26 апреля 2017 приговорил командира воинской части А1119 в г. Калиновка Винницкой области Игоря Малежика к 2 годам служебного ограничения за халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующие данные содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

В частности, командир воинской части, которой подчинен 48-й арсенал Министерства обороны Украины, обвинялся в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей при закупке противопожарных материалов.

Как говорится в судебном решении, воинская часть А1119 в лице ее командира 23 февраля 2016 заключила договор о закупке пожарно-технического имущества у физического лица-предпринимателя на общую сумму 188,74 тыс. грн. Условиями договора предусматривался расчет с поставщиком только после поступления противопожарного имущества в часть, вместо этого командир подписал платежное поручение о переводе бюджетных средств без соответствующего подтверждения о получении имущества, в результате чего государству в лице Министерства обороны Украины был нанесен ущерб на сумму 188,74 тыс. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одиночные взрывы в Калиновке продолжаются, но не угрожают населению: военные уже возвращаются в часть, - Генштаб ВСУ

Согласно документу, командир признал свою вину и утвердил соответствующее соглашение с военной прокуратурой Винницкой области, поэтому вместо 2 лет лишения свободы суд назначил ему наказание в виде 2 лет служебного ограничения, с вычетом из суммы его денежного обеспечения в доход государства в размере 10 процентов.

Малежик был назначен на должность командира воинской части 7 июля 2015. Как сообщил один из сотрудников воинской части А1119, по состоянию на 26 сентября командир части - Николай Батюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Так Югик тоже сидел за концерт ко дню милиции и это ему не помешало возить гостей на свадьбе сына на служебных автомобилях ...
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по законам военного времени за такое расстреливали....
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точно, нянечка виновата.
нянечки - у нас номер один террористов-поджигателей в стране.
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Аля в стиле солдафон с папероской.Как всегда нашли козла отпущения...
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Ну вот и нашли основного виновника-стрелочника....
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Судити треба в першу чергу Парашенка, Муженка, Грицака!Вибухи у Сватовому, Балаклії: висновки так і не зробленіhttp://glavcom.ua/columns/yuriybutusov/vibuhi-u-svatovomu-balakliji-visnovki-tak-i-ne-zrobleni-405458.html
Йде війна, ворог б'є з усіх боків, і завжди будуть проблеми, втрати. Командувати має той, хто несе відповідальність.После взрыва складов в Сватово было проведено расследование, и по его результатам заместитель начальника Генерального штаба был уволен с военной службы, а начальник департамента вооружений ГШ снят с должности, переведен на другое место службы. Потеряли должности еще целый ряд офицеров. Осужден только один - начальник склада
Юрій Бутусов
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Кто их будет судить? Они сами себя не осудят. Если вам важна ваша безопасность и будущее детей, берите правосудие в свои руки. Только так, низовая самоорганизация.
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Всьому свій час.На них усіх чекає страшний суд але прокляття від українців на вікі вічні вони вже заслужили
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Они продали души дьяволу, по этому им наши проклятья не особо страшны. Их будущее -адское пламя, по этому они пытаются урвать все что можно сегодня. Наша задача - отправить их всех туда пораньше.
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А была ли это халатность?

Экс-командира воинской части в Калиновке судили за халатность при закупке противопожарных материалов - Цензор.НЕТ 5531
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вот и главный злодей нарисовался...надо покопать-не родственник ли он воспиталки с Виктории...
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Как инспектировать бойцов на передовой и пересчитывать боекомплект, так аж бегом. А проверить склады, где боеприпасов на миллиарды, так тишина. Что молчит эта крыса Матиос?
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Та пусть молчит, что оно может вразумительного сказать?
Или тебе мало про "гражданскую войну"?
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70% БОЄПРИПАСІВ НА СКЛАДАХ У КАЛИНІВЦІ ЗАЛИШИЛИСЬ НЕУШКОДЖЕНИМИ Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/70-boyepripasiv-na-skladah-u-kalinivci-zalishilis-neushkodzhenimi-998675.html?g=article&m=400006115
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уже пособирали и ревизии провели? да и горело вроде как 10% территории
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Как минимум полгода командир части - Николай Батюк. Но он нисколько не виноват, хотя знал про проблему пожарно-технического имущества. Это как минимум преступная халатность.
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Я все-таки стал склоняться к версии, что это почти наверняка была диверсия. С огромной вероятностью в предыдущих случаях подрыва складов местами действительно какие-то твари хотели скрыть свои тёмные делишки. Например, как на этой неделе в Мариуполе.
Но когда бахает ТАК как сейчас или в Балаклее, то я думаю, что даже лампасники зассали бы такое устроить. Да и наш дорогой(дорогущий) препиздент тоже на такое не пошёл бы сознательно, что о нем не говори. Это подрыв не только склада, но и его рейтинга среди людей, армии, на международной арене.
НО!Перед взрывом СБУ проводили учения. Ну это явно не совпадение. Точно имели информацию о подготовке диверсии. Даже Грицак недавно говорил о такой угрозе.
И что? Фантастически обосралось СБУ.
Вы вдумайтесь только! Если даже зная о такой угрозе, наших спецслужб развели как котят(в какой же потенциальной опасности остальные склады, когда СБУ не знает)! Дронами! И кондовые порохоботы верещат, что от дронов нет вообще никакого спасения. Ипона мать! Так оказывается, что благодаря этому Оружию Судного Дня можно подорвать командующих АТО, президента или Раду когда она вся соберётся. И некому будет командовать армией для обороны если одновременно начать вторжение.
Если я раньше думал, ладно, страной управляют долб...бы, избрали таких - значит и сами не лучше. Зато армию хотя бы подтянули, не так-то просто будет захватчику.
То теперь мне кажется, что в случае полномасштабного вторжения государство ляжет за считанные недели. Быстрее чем в 1918. Останутся только отдельные очаги партизанщины.

P.S. Даже сейчас, после такого феерического проёба СБУ(повторяю, они знали), казалось бы, должны полететь головы. Но нет. Созвали какой-то военный кабинет, побалакают, разойдутся. На том и исчерпано всё будет. А ведь даже в родо-племенных отношениях всегда есть человек, отвечающий за провалы. Но не у нас.
Но еще больше раздражает то, что Пеца Фуфел, как ни в чём не бывало, очень скоро начнёт петь про мыролюбный план и что военного решения нет. Враг водит его за нос как идиота, а оно верит. В то же время обороноспособность государства планомерно уничтожается. Удавить хочется мразоту.
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Ну добре, вместо послеоплаты сделал предоплату. Тех.средства вообще поступили в часть? А если нет - то чем занимались последующие руководители?...
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Поки в Україні злітають на воздух склади з боєприпасами, кордони з паРашею відкриті, звільняються від покарання сепаратюги, і нагороджуються "Голубани", "наша влада" продовжує успішно саджати в тюрми Патріотів України:
https://farwater.net/novosti/rubezhanskogo-narodnogo-mstitelya-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-video/
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Были бы люди, а козлы и стрелочники всегда найдутся.
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вот и нашли виноватого.. А если потом допишут,что малежик был дальним родственником кацапского певца Малежике - ему и терроризм,и шпионаж пришьют. И пойдут спокойно дожирать недокуски с барского хеппибёздненского стола. Финита ля комедия.
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"Малежик был назначен на должность командира воинской части 7 июля 2015. Как сообщил один из сотрудников воинской части А1119, по состоянию на 26 сентября командир части - Николай Батюк"

В этом и заключается его злодейский замысел - воспитательница с "Виктории" тоже, чтобы замести следы, уволилась еще до пожара...
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Пора бы Холодницкому поинтересоваться куда были потрачены 300млн. грн. которые были выделены на обеспечение охраны военных складов.
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На фейєрверк з приводу ДнА Народження Говнокомандуючого !
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Після кожного чергового військового проЙ Оба (Іловайськ, Луганськ, ДАП, Дебальцево, Балаклєя та ін,) - з головних помічників гОвнокомандувача (Гелетея, Муженка та 1,5Ка) "як з гуся вода", а навпаки, тільки прибавлялось зірок на погонах. Мені цікаво: "а чи дасть ПОП своїм вірним маршальські зірки на честь свого ДнА Народження та за бездоганне вилизування сонцесяйної дупи"?!
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А вот и виновник торжества)) Гелетей Полторак не виновата
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ну вот вам и виновный)))))
ИЩЕ ОДНА ВИХОВАТЕЛЬКА)))))

вы лутше просветите народ куда делись 600 лямов выделенных на разсредоточение боезапасов!!!!
КОЗЛЯРЫ!!!
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А вот и крайний... Не ну а че? Был бы огнетушитель, солдат патриот точно смог бы им беспилотник вражеский сбить!
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Для предотвращения взрыва такой силы конечно нужен огнетушитель.
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соевый, шо, правда с беспилотника окурок непотушеный бросили?
по твоему это не диверсант со спичками пробрался?..
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Наконец то нашли стрелочника
Полдня понадобилось...
Короче, командир этой воинской части виноват, не лизоблюды из генштаба, не воровские паркетные генералы, не верховный вор и по совместительству верховный главнокомандующий - мародёр Порошенко...
Никто и не сомневался в такой отмазке от шоколадных дибилов.
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Ура! Нашелся стрелочник! Теракт и взрыв не при чем.
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Крадуть все ..хто що може. Але треба починати з голи а не з хвоста. Та перевірити куди пішли та хто скільки вкрав з коштів, що виділялись на посилення охорони та безпеки складів після перших пожеж та вибухів...і треба терміново вилучати документи в бухгалтеріях Генштабу, направлень та та війскових частин, покі вини не самозагорілись
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бо за звичай документи горять краще за порох. Не можна виключати старі як світ версії, що пожежі це певним чином "замітання слідів" нестач
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ЭТО УЖЕ 3 СЛУЧАЙ КРУПНЕЙШИХ ВЗРЫВОВ БОЕПРИПАСОВ ЗА 3.5 года ПРАВЛЕНИЯ ЭТОЙ ВЛАСТИ.

УЧИТЫВАЯ, ШО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫЙ СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ СЛУЧАЙ, УГРОЖАЮЩИЙ САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

А ТАКЖЕ ТОТ ФАКТ, ШО НАША СТРАНА НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ С РАСЕЕЙ

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ - УВОЛЕН НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА МУЖЕНКО И ВСЕ ПРИЧАСТНЫЕ К ЭТОМУ ВОЕННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ И СЛУЖАЩИЕ

КРОМЕ ТОГО, ВСЕ ПРИЧАСТНЫЕ К ЭТОМУ ПРОИШЕСТВИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МУЖЕНКО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТДАНЫ ПОД - СУД.

ТАКЖЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ - УВОЛЕН И ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР МАТИОС ЗА ТО, ШО НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ПО ЗАКОНУ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ПОДОБНЫХ ПРОИШЕСТВИЯ ВЗРЫВОВ НА СКЛАДАХ БОЕПРИПАСОВ

БОЛЕЕ ТОГО, МАТИОС ДОЛЖЕН - ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ШО НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ, ДЕБАЛЬЦЕВО ГДЕ ПОГИБЛО НЕСКОЛЬКО СОТЕН УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ.

В ТОЖЕ ВРЕМЯ ОБЩЕСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СТОРОНЕ ИНАЧЕ ЭТО ПРОИШЕСТВИЕ СНОВА ОКАЖЕТСЯ ЗАМЯТЫМ И НИКТО ИЗ ВИНОВНЫХ НЕ ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ЭТО УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ - ДОЛЖЕН ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, ПОСКОЛЬКУ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ.
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Так должно быть, но этого не будет. Будет вал интернет-возмущения, а потом об этом забудут, как забыли Сватово и Балаклею. Пора бы уже многим повзрослеть и, сняв розовые очки, взглянуть на реальный мир.
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Якщо президент краде через офшори, то командир військової частини через фіктивного ФОП, а прапори просто тягнуть до дому майно, що можна продати
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скоро порох нам всем объяснит, что боеприпасы взрываются потому, что они взрывоопасные
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Ребята, товарищи, господа, панове......... Вроде-бы большинство, достаточно грамотные люди... Что Вам еще объяснять????? В Нашей Стране идет плановый ГЕНОЦИД НАШЕГО НАРОДА... Как это можно еще охарактеризовать???????? Называйте меня ольгинцем, оленем, козлом......... Но дальше этого терпеть нельзя..... Я, взрослый мужик, который никого и никогда не боялся-сейчас боюсь жить в этой стране... Не я боюсь, просто детей жалко.... У меня их двое....
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Когда идет направленная атака на открытый склад боеприпасов, то его вряд ли спасут огнетушители. Развозить, дробить на мелкие партии, строить подземные хранилища с автоматическими пож сигнализациями и системами пожаротушения, утроенной охраной НГУ, но это не соевый путь. Отжимать, порешать, протолкнуть, нагнуть - это соевый путь, т.е. путь, которым идут только к личной выгоде.
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Никто этого делать не будет По причинам, изложенным выше...............
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Взагалі усіх прапорщиків можна було засудити за подібне... А якщо взяти вище керівництво, то там більш серйозні злочини. Про депутатів, кабмін та президента годі говорити, там вищої міри замало.
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Очки (розовые) снялдавно. Глядю на "реальный" Мир. И шо? Мира-нет. Кругом одно говно... Дети ростут, я старею)) Диалектика-бл... Что Я, лично Я должен еще сделать?????????
Закончил военное училище........
Отработал 20 лет в уголовном розыске......
Отвоевал 1.5 года на Восточном фронте..........
Что мне еще сделать, чтобы мои дети жили спокойно ( я не прошу-нормально)........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-командира воинской части в Калиновке судили за халатность при закупке противопожарных материалов
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