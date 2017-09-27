 Экс-командира воинской части в Калиновке судили за халатность при закупке противопожарных материалов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, соответствующие данные содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.
В частности, командир воинской части, которой подчинен 48-й арсенал Министерства обороны Украины, обвинялся в халатном отношении к исполнению служебных обязанностей при закупке противопожарных материалов.
Как говорится в судебном решении, воинская часть А1119 в лице ее командира 23 февраля 2016 заключила договор о закупке пожарно-технического имущества у физического лица-предпринимателя на общую сумму 188,74 тыс. грн. Условиями договора предусматривался расчет с поставщиком только после поступления противопожарного имущества в часть, вместо этого командир подписал платежное поручение о переводе бюджетных средств без соответствующего подтверждения о получении имущества, в результате чего государству в лице Министерства обороны Украины был нанесен ущерб на сумму 188,74 тыс. грн.
Согласно документу, командир признал свою вину и утвердил соответствующее соглашение с военной прокуратурой Винницкой области, поэтому вместо 2 лет лишения свободы суд назначил ему наказание в виде 2 лет служебного ограничения, с вычетом из суммы его денежного обеспечения в доход государства в размере 10 процентов.
Малежик был назначен на должность командира воинской части 7 июля 2015. Как сообщил один из сотрудников воинской части А1119, по состоянию на 26 сентября командир части - Николай Батюк. поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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нянечки - у нас номер один террористов-поджигателей в стране.
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Йде війна, ворог б'є з усіх боків, і завжди будуть проблеми, втрати. Командувати має той, хто несе відповідальність.После взрыва складов в Сватово было проведено расследование, и по его результатам заместитель начальника Генерального штаба был уволен с военной службы, а начальник департамента вооружений ГШ снят с должности, переведен на другое место службы. Потеряли должности еще целый ряд офицеров. Осужден только один - начальник склада
Юрій Бутусов
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Или тебе мало про "гражданскую войну"?
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Но когда бахает ТАК как сейчас или в Балаклее, то я думаю, что даже лампасники зассали бы такое устроить. Да и наш дорогой(дорогущий) препиздент тоже на такое не пошёл бы сознательно, что о нем не говори. Это подрыв не только склада, но и его рейтинга среди людей, армии, на международной арене.
НО!Перед взрывом СБУ проводили учения. Ну это явно не совпадение. Точно имели информацию о подготовке диверсии. Даже Грицак недавно говорил о такой угрозе.
И что? Фантастически обосралось СБУ.
Вы вдумайтесь только! Если даже зная о такой угрозе, наших спецслужб развели как котят(в какой же потенциальной опасности остальные склады, когда СБУ не знает)! Дронами! И кондовые порохоботы верещат, что от дронов нет вообще никакого спасения. Ипона мать! Так оказывается, что благодаря этому Оружию Судного Дня можно подорвать командующих АТО, президента или Раду когда она вся соберётся. И некому будет командовать армией для обороны если одновременно начать вторжение.
Если я раньше думал, ладно, страной управляют долб...бы, избрали таких - значит и сами не лучше. Зато армию хотя бы подтянули, не так-то просто будет захватчику.
То теперь мне кажется, что в случае полномасштабного вторжения государство ляжет за считанные недели. Быстрее чем в 1918. Останутся только отдельные очаги партизанщины.
P.S. Даже сейчас, после такого феерического проёба СБУ(повторяю, они знали), казалось бы, должны полететь головы. Но нет. Созвали какой-то военный кабинет, побалакают, разойдутся. На том и исчерпано всё будет. А ведь даже в родо-племенных отношениях всегда есть человек, отвечающий за провалы. Но не у нас.
Но еще больше раздражает то, что Пеца Фуфел, как ни в чём не бывало, очень скоро начнёт петь про мыролюбный план и что военного решения нет. Враг водит его за нос как идиота, а оно верит. В то же время обороноспособность государства планомерно уничтожается. Удавить хочется мразоту.
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https://farwater.net/novosti/rubezhanskogo-narodnogo-mstitelya-prigovorili-k-10-godam-tyurmy-video/
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(Восточный фарватер)
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В этом и заключается его злодейский замысел - воспитательница с "Виктории" тоже, чтобы замести следы, уволилась еще до пожара...
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ГелетейПолторак не виновата
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ИЩЕ ОДНА ВИХОВАТЕЛЬКА)))))
вы лутше просветите народ куда делись 600 лямов выделенных на разсредоточение боезапасов!!!!
КОЗЛЯРЫ!!!
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по твоему это не диверсант со спичками пробрался?..
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Полдня понадобилось...
Короче, командир этой воинской части виноват, не лизоблюды из генштаба, не воровские паркетные генералы, не верховный вор и по совместительству верховный главнокомандующий - мародёр Порошенко...
Никто и не сомневался в такой отмазке от шоколадных дибилов.
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УЧИТЫВАЯ, ШО ЭТО ДАЛЕКО НЕ ПЕРВЫЙ СЕРЬЕЗНЕЙШИЙ СЛУЧАЙ, УГРОЖАЮЩИЙ САМЫМ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
А ТАКЖЕ ТОТ ФАКТ, ШО НАША СТРАНА НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ВОЙНЫ С РАСЕЕЙ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ - УВОЛЕН НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА МУЖЕНКО И ВСЕ ПРИЧАСТНЫЕ К ЭТОМУ ВОЕННЫЕ НАЧАЛЬНИКИ И СЛУЖАЩИЕ
КРОМЕ ТОГО, ВСЕ ПРИЧАСТНЫЕ К ЭТОМУ ПРОИШЕСТВИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И МУЖЕНКО, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТДАНЫ ПОД - СУД.
ТАКЖЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ - УВОЛЕН И ПРИВЛЕЧЕН К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР МАТИОС ЗА ТО, ШО НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ПО ЗАКОНУ ЗА ПРЕДЫДУЩИЕ 2 ПОДОБНЫХ ПРОИШЕСТВИЯ ВЗРЫВОВ НА СКЛАДАХ БОЕПРИПАСОВ
БОЛЕЕ ТОГО, МАТИОС ДОЛЖЕН - ПОНЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ШО НИКТО НЕ ОТВЕТИЛ ЗА ИЛОВАЙСКИЙ КОТЕЛ, ДЕБАЛЬЦЕВО ГДЕ ПОГИБЛО НЕСКОЛЬКО СОТЕН УКРАИНСКИХ БОЙЦОВ.
В ТОЖЕ ВРЕМЯ ОБЩЕСТВО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В СТОРОНЕ ИНАЧЕ ЭТО ПРОИШЕСТВИЕ СНОВА ОКАЖЕТСЯ ЗАМЯТЫМ И НИКТО ИЗ ВИНОВНЫХ НЕ ПОНЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ЭТО УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО ГОВНОКОМАНДУЮЩИЙ - ДОЛЖЕН ПОДАТЬ В ОТСТАВКУ, ПОСКОЛЬКУ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ СО СВОИМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ В КАЧЕСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВСУ.
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Закончил военное училище........
Отработал 20 лет в уголовном розыске......
Отвоевал 1.5 года на Восточном фронте..........
Что мне еще сделать, чтобы мои дети жили спокойно ( я не прошу-нормально)........
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