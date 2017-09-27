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 Политика Украины
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 Если антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал, - Сытник

артем сытник набу

Директор Национального антикоррупционной бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник считает обманом инициативу создания Антикоррупционных палат и подчеркивает важность создания Специализированного антикоррупционного суда, как необходимого элемента антикоррупционной реформы в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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В среду в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему антикоррупционных рисков в судебной системе А.Сытник выразил убеждение, что в Украине необходимо создание антикоррупционного суда, как специализированного суда для отдельной категории дел, а в Верховном суде Украины должна быть создана Антикоррупционная палата, как кассационная инстанция.

"Важно создание именно первой инстанции, потому что первая инстанция решает, есть ли доказательства для вынесения обвинительного приговора", - подчеркнул директор НАБУ.

Он отметил, что в этом по сути нет ничего нового, поскольку в Украине уже функционируют специализированные суды. "Мы видим, что рассмотрение таких дел (по коррупции - Ред.) связано с особым давлением на судей, с особыми условиями рассмотрения этих дел", - отметил А.Сытник, добавив, что "создание такого (Специализированного антикоррупционного - Ред.) суда в первую очередь убирает объективные причины, которые мешают рассмотрению дел, которые мы уже передали в суд".

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Комментируя заявления о возможности создания антикоррупционных палат вместо такого суда, директор НАБУ сказал: "Появляется такой вариант создания палат, - это очень циничный обман, который фактически не только не улучшит, но и ухудшит ситуацию, потому что государство признало, что необходимо проводить судебную реформу... а предлагается из тех судей, которые сейчас работают... создать специализированные палаты".

По его словам, инициатива создания Антикоррупционных палат в районных и апелляционных судах выглядит "циничной спекуляцией", так как потребует около двух тысяч антикоррупционных судей.

Директор НАБУ пояснил, что единственный конституционный формат создания Антикоррупционной палаты - только в кассационной инстанции.

"Предлагается создание отдельной ветви специализированных судов и все... если этот суд не будет создан... в 2018 году, то, по моему убеждению, вся антикоррупционная реформа обречена на провал, потому что все аресты, задержания и решения в виде направления дел в суд... не устраивают ни общество, ни наших стратегических международных партнёров", - подытожил А.Сытник.

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В этом контексте он выразил убеждение, что сейчас "самый удачный момент, чтобы администрация президента внесла этот законопроект в парламент... И парламент должен доказать наличие у него политической воли, чтобы завершить антикоррупционных реформу, которая так удачно начиналась, но тормозится с связи с тем, что сейчас просто банально нет судебной инстанции, которая способна поставить точку в резонансных делах".
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Петя с Югиком сказали никакого суда ,значит так тому и быть ,да в Украине и коррупции то нет ,её ещё Сеня Яценюк победил ....
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лишь бы понт от этого был ..( в чём я лично сильно сомневаюсь )
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Ну да, у Ситника он одна з найвищих заробітних плат. Непогано пристроївся і друзів видно хоче пристроїти
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так борцуны с коррупцией уже давно на этом деле сделали хороший бизнес. поэтому и позволяют себе дорогой отдых в ОАЭ, покупают дорогие машины, а коррупция и дальше процветает
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Как бы это не звучало, но сейчас спустя три года понимаем, что те большие надежды, которые возлагались на НАБУ главный антикоррупционный орган просто разочарованием. Большие суммы бюджетных денег что выделялись на борьбу с коррупцией на практике превратились в пиарные средства, которые НАБУ постоянно отбивалось от критики в свой адрес, а быстрых и эффективных результатов, которых все ждали как не было, так и нету
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Для меня после реакции Сытника на покупку квартиры Лещенко с НАБУ стало всё ясно.
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НАБУ и САП не имеют права садить и конфисковать! Если у тебя есть яйца , но отсутствует член - ты отцом не станешь! И, наоборот, есть х*й, но нет яиц - удовольствие будешь получать, но без отцовства.А все остальные суды в Украине защищают коррупционеров, за их деньги. Но районной, или городской судебной системе до Киева не добраться! Все взвыли , глядя на страшненькую Супрун. А надо еще пострашней и во главе антикоррупционного суда!
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Как бы это не звучало, но сейчас спустя три года понимаем, что те большие надежды, которые возлагались на НАБУ главный антикоррупционный орган просто разочарованием. Большие суммы бюджетных денег что выделялись на борьбу с коррупцией на практике превратились в пиарные средства, которые НАБУ постоянно отбивалось от критики в свой адрес, а быстрых и эффективных результатов, которых все ждали как не было, так и нету
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ни чего не будет создано,всем ответственным за создание придется сесть.
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выходит все остальные суды в Украине - коррупционные
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А реально, я считаю что хватит уже придумывать отговорки, Сытник что без антикоррупционого суда что с ним все равно работать на результат не будет,по одной лишь причине - не умеет по-другому.
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Он ему не для эффективной работы нужен, а что бы можно было спокойно отмазывать своих друзей по типу Лещенко и Шабунин. Да и уже многим "ручным" судьям он уже там работу пообещал, тому же Бобровнику))
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ні, вся влада на всіх рівнях корумпована до потрохів, а одні суди чистенькі
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шо суки рошеновські взагалі страх потєряли ?
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А оно им надо ?
Завтра -антикоррупционный суд, послезавтра -большая часть Рады за решеткой, - "не для цього мама квітоньку ростила"
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А почему только ВР??? А чиновники всех рангов и мастей... это касается именно их в первую очередь...
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Так законопроект , (если администрация президента все таки родит его), будет вынесен на утверждение в ВР, они это "проект" ,в лучшем случае, так изуродуют, что можно будет пользовать адвокатам в суде, когда коррупционеров "судить" соберутся.
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У народа страны самый лучший АКС (Антикоррупционный суд) это действительно АКС (автомат калашникова складной)...
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антикоррупционный суд станет еще одной статье расходов для всех. а почему народ должен платить за имитацию работы?эффективнее судебную реформу провести, а не давать привилегии одному суду
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вот разве нельзя без очередного органа работать дальше, или нашли новую отмазку. Прям новый суд спасёт всех и каждого, особенно обычный народ. Все же создав антикоррупционный суд, про обычные суды вовсе забудут и куда тогда бежать и где правду доказать
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А, если создадут антикоррупционный суд, то нужно создать какую-нибудь антикоррупционную замануху, которая будет контролировать антикоррупционный суд, потому что провалится антикоррупционная реформа окончательно и бесповоротно и нападет путен.
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о каком суде ты мелешь, зачем от тебе сдался? стреляй сук при попытке к бегству, проще и эффективней!!!!
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Та понятное дело, что Сытник будет гнуть одну линию. Ему выгодней создать свой суд и подсалить туда своих людей
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Пидрошенко -тварь сделает все,что бы суд не сбылся даже в мечтах.Эту тварь нужно наказать как Гонгадзе и всю его семью! Сколько он несчастья принес Украине.
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А если будет создан, то что, победила антикоррупционнаЯ реформа? Бред. Пока в стране живет 90 проц. тех, кто так или иначе согласен с коррупцией.( иностранное словцо,мне больше по душе - воровство, казнокрадство) до тех пор все будет так как есть. Воры на самом верху подпираются теми,кто "мечтает" попасть в эту компанию и дорваться до корыта. Вот нынешние и дорвались до корыта, от которого они были оттеснены ПАПЕРЕДНИКАМИ. Не врею ни одному слову ни набу, ни прочей хер...не.
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Ты что, совсем идиот, или тебя повело сейчас? Кто спрашивает народ можно воровать, или нельзя? Или шоколадку в Д/С воспиталке считаешь страшной коррупцией?!
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Как известно, обещанной победы карупции 3 года ждать.
И как известно, циплят по осени считают.

Ну и вот она осень, вот они цыплята.

2 года барьбы,
через 3 дня уже пройдет 1 год от подачи деклараций.
Сколько посажено за 100500 мильенов домашних гривеньдолларов у чиновников??
Ноль целых хрен десятых.

И что будет через 3 дня??
А все енти декларации превращаются...
превращаются декларации...
в легализованное имущество!!!!!!!!
Ур-р-ра!!!
Осталось продержаться еще 3 дня всего!!!!!!!!!!
За 3 дня никакого суда не создадут!!!!!!!
А также новую компутерную систему для проверки данных не создадут!!

Везите доллары с мвэфа вагонами сюда.

хе-хе
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А может нужно прекратить искать проблему в других, а найти проблему в своем ведомстве и начать работать? А то мы только видим одни интервью от Сытника и больше ничего, один сплошной пиар и имитация бурной деятельности.
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Так по другому они не могут работать, хотя такие большие надежды на них были, а они полностью разочаровали. По последнему опросу, на сегодня всего 6% всё ещё верить Сытнику и Ко, но и то в эти 6% наверное вошли друзья Сытника во главе с Лещенко и Шабуниным)))
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mangust‏ @JohnSchindller
Добра новина з #Гуантанамо Конгресс США создает комиссию по коррупции в Украине
Если антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал, - Сытник - Цензор.НЕТ 2170
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Знался всем этот антикоррупционый суд, лучше бы обычными судами занялись и довели до толку давно обещаемые реформы
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Разве количеством можно добиться качества? У нас и так уже много органов по борьбе с коррупцией, а вот толку мало, потому как всем все не так и все мешает
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НАБУ і саме стало розчаруванням для всіх, тому створення антикорупційного суду може їм допомогти тільки в тому, щоб далі відмазувати по тихому своїх друзів, але ні про яку об'єктивність мова не йде
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почему?
***

Так как Порошенко считает, что Антикоррупционный суд не нужен,
придется его... без суда и следствия.
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этот суд - страшный сон любого политика, все верно говорит Сытник.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал, - Сытник
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