 Если антикоррупционный суд не будет создан, антикоррупционная реформа обречена на провал, - Сытник

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В среду в Киеве в ходе экспертной дискуссии на тему антикоррупционных рисков в судебной системе А.Сытник выразил убеждение, что в Украине необходимо создание антикоррупционного суда, как специализированного суда для отдельной категории дел, а в Верховном суде Украины должна быть создана Антикоррупционная палата, как кассационная инстанция.
"Важно создание именно первой инстанции, потому что первая инстанция решает, есть ли доказательства для вынесения обвинительного приговора", - подчеркнул директор НАБУ.
Он отметил, что в этом по сути нет ничего нового, поскольку в Украине уже функционируют специализированные суды. "Мы видим, что рассмотрение таких дел (по коррупции - Ред.) связано с особым давлением на судей, с особыми условиями рассмотрения этих дел", - отметил А.Сытник, добавив, что "создание такого (Специализированного антикоррупционного - Ред.) суда в первую очередь убирает объективные причины, которые мешают рассмотрению дел, которые мы уже передали в суд".
Комментируя заявления о возможности создания антикоррупционных палат вместо такого суда, директор НАБУ сказал: "Появляется такой вариант создания палат, - это очень циничный обман, который фактически не только не улучшит, но и ухудшит ситуацию, потому что государство признало, что необходимо проводить судебную реформу... а предлагается из тех судей, которые сейчас работают... создать специализированные палаты".
По его словам, инициатива создания Антикоррупционных палат в районных и апелляционных судах выглядит "циничной спекуляцией", так как потребует около двух тысяч антикоррупционных судей.
Директор НАБУ пояснил, что единственный конституционный формат создания Антикоррупционной палаты - только в кассационной инстанции.
"Предлагается создание отдельной ветви специализированных судов и все... если этот суд не будет создан... в 2018 году, то, по моему убеждению, вся антикоррупционная реформа обречена на провал, потому что все аресты, задержания и решения в виде направления дел в суд... не устраивают ни общество, ни наших стратегических международных партнёров", - подытожил А.Сытник.
В этом контексте он выразил убеждение, что сейчас "самый удачный момент, чтобы администрация президента внесла этот законопроект в парламент... И парламент должен доказать наличие у него политической воли, чтобы завершить антикоррупционных реформу, которая так удачно начиналась, но тормозится с связи с тем, что сейчас просто банально нет судебной инстанции, которая способна поставить точку в резонансных делах".
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Завтра -антикоррупционный суд, послезавтра -большая часть Рады за решеткой, - "не для цього мама квітоньку ростила"
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И как известно, циплят по осени считают.
Ну и вот она осень, вот они цыплята.
2 года барьбы,
через 3 дня уже пройдет 1 год от подачи деклараций.
Сколько посажено за 100500 мильенов домашних гривеньдолларов у чиновников??
Ноль целых хрен десятых.
И что будет через 3 дня??
А все енти декларации превращаются...
превращаются декларации...
в легализованное имущество!!!!!!!!
Ур-р-ра!!!
Осталось продержаться еще 3 дня всего!!!!!!!!!!
За 3 дня никакого суда не создадут!!!!!!!
А также новую компутерную систему для проверки данных не создадут!!
Везите доллары с мвэфа вагонами сюда.
хе-хе
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Добра новина з
#Гуантанамо Конгресс США создает комиссию по коррупции в Украине
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***
Так как Порошенко считает, что Антикоррупционный суд не нужен,
придется его... без суда и следствия.
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