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 "Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест!", - МИД о приговоре Умерову

В Министерстве иностранных дел Украины назвали преступным и незаконным приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Напомним, сегодня суд в оккупированном Крыму вынес приговор Ильми Умерову - 2 года колонии поселения и 2 года запрет на общественную деятельность.

"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - заявила Беца.

"Требуем от РФ освободить Ильми. Призываем международных партнеров усилить давление на РФ с целью освобождения Умерова и других украинских политзаключенных", - добавила пресс-секретарь МИД.


Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест!, - МИД о приговоре Умерову 01Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест!, - МИД о приговоре Умерову 02

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).

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Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.


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Что вы там, шоколадные импотенты осужадете и выражаете протесты. Пуйло срал на вас и ещё издевается над вами...
Если бы вы были людьми а не шоколадными сцыкливыми шестёрками, то уже давно бы в ответку вылавливали и сажали рашистов, что бы потом обменять на Умерова... А так вы никто, только жалобно скулите.
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Ага,свинина и говядина видимо тоже протестуют перед тем как попасть на сковородку - не протестовать а сражаться надо а то сожрут !!!!
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Шоколадный импотент и ставленник пуйла Порошенко запретил сражаться. Официально заявил, что не допустит освобождения оккупированной рашистами части Донбасса военным путём. То что и нужно пуйлу.
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моксель, это ты натуральная грязная чурка
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Х....ярить нужно было "зелёных человечков", захватывающих воинские части в Крыму, огонь на поражение. Нужно было поступать согласно УСТАВУ, а не преступным приказам, Крым бы был на месте и лугандонии не было бы
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Хорошо, что научились у Европы выражать озабоченность, осуждать и протестовать .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест!", - МИД о приговоре Умерову
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