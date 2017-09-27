 "Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест!", - МИД о приговоре Умерову

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Twitter написала пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.
Напомним, сегодня суд в оккупированном Крыму вынес приговор Ильми Умерову - 2 года колонии поселения и 2 года запрет на общественную деятельность.
"Преступный и незаконный приговор. Расправа РФ над крымскими татарами. Осуждаем и выражаем протест. Ильми, мы с вами!" - заявила Беца.
"Требуем от РФ освободить Ильми. Призываем международных партнеров усилить давление на РФ с целью освобождения Умерова и других украинских политзаключенных", - добавила пресс-секретарь МИД.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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Если бы вы были людьми а не шоколадными сцыкливыми шестёрками, то уже давно бы в ответку вылавливали и сажали рашистов, что бы потом обменять на Умерова... А так вы никто, только жалобно скулите.
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