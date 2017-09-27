 Кабмин выделил деньги на выплату зарплат медикам

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято в среду, 27 сентября, на заседании Кабинета министров.
"Цель распределения резерва медицинской субвенции - для выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения, предоставления медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и предоставления медицинской помощи больным сахарным и несахарным диабетом. На указанные направления предусматриваем распределить 559,2 млн грн", - сказала на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Она сообщила, что по итогам совещания с вице-премьер-министром Степаном Кубивым разработан план покрытия задолженности по зарплате медработникам.
Как сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность составляет 81,7 млн. грн.
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