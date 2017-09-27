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 Политика Украины, Экономика
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Все про:задолженность (180) зарплата (1765) Кабмин (10589) Минздрав (1453) врачи (602) Супрун Ульяна (190)

 Кабмин выделил деньги на выплату зарплат медикам

супрун

Кабинет Министров принял распоряжение о распределении резерва медицинской субвенции в размере 559 миллионов гривен на выплату задолженности работникам здравоохранения и оказание медпомощи определенным категориям пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующее решение было принято в среду, 27 сентября, на заседании Кабинета министров.

"Цель распределения резерва медицинской субвенции - для выплаты заработной платы работникам учреждений здравоохранения, предоставления медицинской помощи больным хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и предоставления медицинской помощи больным сахарным и несахарным диабетом. На указанные направления предусматриваем распределить 559,2 млн грн", - сказала на заседании правительства и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она сообщила, что по итогам совещания с вице-премьер-министром Степаном Кубивым разработан план покрытия задолженности по зарплате медработникам.

Как сообщал Цензор.НЕТ, по состоянию на 13 сентября 2017 года задолженность составляет 81,7 млн. грн.


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Зарплат ? Медикам ? Та разве то зарплаты и разве то медики ?
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- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение (с)
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Я не розумію. Навіть цю мізерну зарплату "на маршрутку" і ту заборговують? І після цього ще люди жаліються на лікарів? Країна чудес. Сім-десять років вчитися, сидіти на шиї в батьків, щоби отримувати 3-4 тисячі гривень і дивитися голодними очима в кишеню пацієнтам? Тут шото не то... ( Ну, не всі ж хірурги, стоматологи і гінекологи.
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"...Кабмин выделил деньги на выплату зарплат медикам..." Пункт выдачи денежных средств находится в Калиновке (спрашивать склад боеприпасов).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин выделил деньги на выплату зарплат медикам
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