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 Военный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог, - Ирина Луценко

луценко ирина

На заседании военного кабинета, созванного президентом Украины Петром Порошенко в связи с пожаром на военных складах в г.Калиновка Винницкой области, будет проработан вопрос дополнительной защиты атомных электростанций, мостов, железной дороги и других стратегических объектов в Украине, допускает представитель президента Верховной Раде, нардеп от фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Я думаю, что там (на заседании военного кабинета. - Ред.) будет проработана дополнительная защита, безопасность и охрана серьезных объектов… Власть будет делать акцент не только на военных складах, потому что это сигнал к тому, чтобы усиливать защиту и атомных электростанций, и мостов, приближенных к зоне конфликта… Это сигнал нам дополнительно защищать и железную дорогу, и разные стратегические объекты", - сказала И.Луценко журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, на заседании военного кабинета будет проанализирована чрезвычайная ситуация в Калиновке и "будут заслушиваться соответствующие военные части".

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"Этот военный кабинет направлен на то, чтобы скоординировать действия и наработать дополнительные меры на будущее", - отметила И.Луценко.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии премьера Владимира Гройсмана, секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области сразу после их возвращения из Винницы.

26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Сначала гнать в шею начальника Генштаба ВСУ и Председателя СБУ, а потом уже все остальное. В противном случае - это перестановка кроватей в публичном доме при тех же больных шлюхах
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В шею? Да Вы гуманист. Минимум тюрьма, а лучше на склад с боеприпасами, в Калиновку, пущай полетают (с)
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Ирка, вот иногда хочешь послать человека, а понимаешь, что смысла-то нет... Он - абориген этого места.
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Ё-моё,а шо такое решение до сих пор не принято ??? И почему тогда вы ВСЕ не на нарах ?
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.. зверніть УВАГУ .. "хто" вповідає про ДЕРЖАВНУ безпеку .. то що Ви ОЧІКУЄТЕ Українці ?
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Так муж, с кумом в пьяном угаре, с пике никак не могут выйти, вот жены и вещают.
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«Елена Станиславовна, имевшая о плашках в три восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, думающая, что творог добывается из вареников, - все же посочувствовала…» (с)
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Военный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 8615Miroslav Gai
4 год. ·

Возгорание складов РАВ в Калиновке - это, конечно, показатель системности уничтожения наших стратегических запасов БК и можно смело расценивать как предательство национальных интересов и работу на врага.
Что мы можем сказать точно.
В Украине системно взрываются склады с боеприпасами.
Кому это выгодно?
1. России. Уничтожение стратегических запасов противника раз. Дискредитация и демонстрация миру того, что доверять оружие Украине нельзя, два. Тут выгода налицо.
2. Торговцам оружия из высоких кабинетов, которые разворовали за 25 лет наши запасы оставшиеся от СССР и перепродали их по странам третьего мира, а теперь заинтересованы в сокрытии своих преступлений. Особенно на фоне участившихся обвинений Украины в такого рода торговли.
Теперь нужно, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны этих складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. И постепенно розматывать клубок, наказав по самой высшей мере всех причастных к катастрофе.
Если же будет доказан русский след, то на фоне убийств и взрывов офицеров и политических фигур в тылу, уничтожения других складов с БК и освобождение судами колоборантов и предателей - можно смело заявлять о системной работе по подрыву нашей национальной безопасности и подготовке к еще более глобальной агрессии(читай войне) РФ против Украины.
В таком случае, руководящие лица отвечающие за сектор обороны и безопасности должны быть отстранены и заменены более компетентными специалистами в этой сфере, а не просто политическими фигурами.
При этом тут тоже есть определенные риски.
Ситуация однозначно опасная, сложная и простых решений не имеет.
Но, если никак не отреагировать или просто назначить козлов отпущения для имитации наказания и прикрытия Больших Задниц, то рискуем снова и снова наступать на те же грабли и так до полной победы - не нашей победы.
Военный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог, - Ирина Луценко - Цензор.НЕТ 269
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система прогнила вся, поэтому рокировочки, так называемые "расследования" и поиск крайних - не приведут ни к чему. это же ясно, как белый день.
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Очередное бла-бла от порошенковских сцыкливых недочеловеков... так было и ранее после взрывов арсеналов, так есть сейчас так будет и в будущем. Ничего не меняется у рошеновских проституток. Они уже скучны и унылы.
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Вы не правы. Очевидно же, что в будущем склады закончатся, взрывать уже нечего будет...
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Зачем собирать этот комитет, если кума кондитера уже в курсе, что там примут. П. С. Кстате, а шо там в Конституции написано о "ваеном камитете"? Конституция? Не, не слыхали
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-кабинет. Военный кабинет это новый термин от рошена
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Кабинет Точно! Это в корне меняет дело. В корне!
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А чем военный кабинет отличается от СНБО? Ещё один распил денег?
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ЩОООО?????

АЖ ТЕПЕР?????

ВИ КОЖНИМ ІНТЕРВ'Ю ТІЛЬКИ ДОВОДИТЕ СВОЮ НЕАДЕКВАТНІСТЬ!!!!!!
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В список спец.объектов персональную церковь святого шоколада не забыли включить?
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Ну как обычно, после того как что-то случается начинают усиленно изображать кипучую деятельность.
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Я так зрозумів що тепер і СБУ і МВС і ГРУ в повному складі будуть ходити слідом за Саакашвілі що він мост не розхерачив часом.
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кстати что-то Михела не видно не слышно..
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"Я думаю, что там (на заседании военного кабинета. - Ред.) будет проработана дополнительная защита, безопасность и охрана серьезных объектов… Власть будет делать акцент не только на военных складах, потому что это сигнал к тому, чтобы усиливать защиту и атомных электростанций, и мостов, приближенных к зоне конфликта… Это сигнал нам дополнительно защищать и железную дорогу, и разные стратегические объекты", - сказала И.Луценко журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.Источник: https://censor.net.ua/n457080

Я думал, что у нас только Жебривський пророк)) Недооценил..........
Шел четвертый год войны.........................
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це все потрібно було робити в чотирнадцятому році, а не чекати, коли жарєний пєтух клюне в жопу
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всё это уже было в 14 году, а потом расслабились. теперь вот опять заверещали, но уверен, через некоторое время всё повторится опять.
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Зачем? Скоро выборы,а усиленная охрана вам может только навредить. Себе же хуже сделаете...
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Куди так спішити? Тільки четвертий рік війна йде.
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Помніцца, за АЕС так казали ще в 14-му році. Муха нє пролєтіт!
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На початку війни, коли один за одним підривали мости, то охорана була навіть на невеличких мостах, а зараз познімали. Чи не зарано заспокоїлись? Такому підлому ворогові вірі не повинно бути на десятиліття наперед. А може і довічно.
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Военный кабинет коридор,кладовка,подсобка и сарай примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог.
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А у нас еще смеются с эстонцев... Да против тормознутости наших очильников у них реакция сравнима со скоростью света.
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Зачем Визовый режим с Рашкой ?? пускай все склады вьебут !!! Мрази конченые за 4 года нихуя ...
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А в отставку вы не хотите всем военным кабинетом пойти?Третий арсенал сжигаете, а народ за свои деньги потом восстанавливает.
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Він ще має прийняти рішення щоби всі весілля дітей української влади проводились на території військових складів ..там і снайпери будуть. там і УДО з пузатими охоронцями , і все інше...і тут вона - Ганя Герман
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Она намекает, что теперь будут подрывать АЗС, мосты и железные дороги? Не было шоколадного веления? Нехорошая аналогия получается с подрывом домов в рашке, перед приходом пуйла.
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пiзно всрались, панi Iрино.


и все же, даже при всем украинском бардаке и некомпетентности, не могут в столь короткий срок друг за другом, вот так вдруг, взорваться столько складов. просто по теории вероятности.
этому сильно кто-то помог. вполне возможно, что и рашистские агенты и запроданци с украинскими погонами. а СБУ - импотенты с кучей рашистских консерв.
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Та рано ще, всього три роки війна... можна ще полежати, може щось вкрасти. А там воно якось саме, той...
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Запорожская ГЭС - ученые вопят уже лет 15 что она держится на честном слове. А за ней по течению Запорожская АЭС. Тут два пожарных танка не помогут. Это охранять и ремонтировать надо. Ау. http://fakty.ua/110128-vorota-shlyuza-zaporozhskoj-ges-derzhatsya-na-quot-chestnom-slove-quot
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог, - Ирина Луценко
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