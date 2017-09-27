 Военный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог, - Ирина Луценко

"Я думаю, что там (на заседании военного кабинета. - Ред.) будет проработана дополнительная защита, безопасность и охрана серьезных объектов… Власть будет делать акцент не только на военных складах, потому что это сигнал к тому, чтобы усиливать защиту и атомных электростанций, и мостов, приближенных к зоне конфликта… Это сигнал нам дополнительно защищать и железную дорогу, и разные стратегические объекты", - сказала И.Луценко журналистам в среду в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, на заседании военного кабинета будет проанализирована чрезвычайная ситуация в Калиновке и "будут заслушиваться соответствующие военные части".
"Этот военный кабинет направлен на то, чтобы скоординировать действия и наработать дополнительные меры на будущее", - отметила И.Луценко.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии премьера Владимира Гройсмана, секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в г.Калиновка Винницкой области сразу после их возвращения из Винницы.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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4 год. ·
Возгорание складов РАВ в Калиновке - это, конечно, показатель системности уничтожения наших стратегических запасов БК и можно смело расценивать как предательство национальных интересов и работу на врага.
Что мы можем сказать точно.
В Украине системно взрываются склады с боеприпасами.
Кому это выгодно?
1. России. Уничтожение стратегических запасов противника раз. Дискредитация и демонстрация миру того, что доверять оружие Украине нельзя, два. Тут выгода налицо.
2. Торговцам оружия из высоких кабинетов, которые разворовали за 25 лет наши запасы оставшиеся от СССР и перепродали их по странам третьего мира, а теперь заинтересованы в сокрытии своих преступлений. Особенно на фоне участившихся обвинений Украины в такого рода торговли.
Теперь нужно, еще до проведения большого расследования, задержать всех ответственных за организацию охраны этих складов и обеспечения пожарной безопасности и начать следственные действия. И постепенно розматывать клубок, наказав по самой высшей мере всех причастных к катастрофе.
Если же будет доказан русский след, то на фоне убийств и взрывов офицеров и политических фигур в тылу, уничтожения других складов с БК и освобождение судами колоборантов и предателей - можно смело заявлять о системной работе по подрыву нашей национальной безопасности и подготовке к еще более глобальной агрессии(читай войне) РФ против Украины.
В таком случае, руководящие лица отвечающие за сектор обороны и безопасности должны быть отстранены и заменены более компетентными специалистами в этой сфере, а не просто политическими фигурами.
При этом тут тоже есть определенные риски.
Ситуация однозначно опасная, сложная и простых решений не имеет.
Но, если никак не отреагировать или просто назначить козлов отпущения для имитации наказания и прикрытия Больших Задниц, то рискуем снова и снова наступать на те же грабли и так до полной победы - не нашей победы.
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АЖ ТЕПЕР?????
ВИ КОЖНИМ ІНТЕРВ'Ю ТІЛЬКИ ДОВОДИТЕ СВОЮ НЕАДЕКВАТНІСТЬ!!!!!!
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Я думал, что у нас только Жебривський пророк)) Недооценил..........
Шел четвертый год войны.........................
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и все же, даже при всем украинском бардаке и некомпетентности, не могут в столь короткий срок друг за другом, вот так вдруг, взорваться столько складов. просто по теории вероятности.
этому сильно кто-то помог. вполне возможно, что и рашистские агенты и запроданци с украинскими погонами. а СБУ - импотенты с кучей рашистских консерв.
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