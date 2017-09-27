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 Санкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ

санкции

Глава представительства ЕС в России Вигаудас Ушацкас заявил, что санкции Евросоюза против РФ остановили распространение проекта "Новороссия" на большую территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".

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"Санкции не являются самоцелью. У нас - в ЕС - был выбор, как отвечать на нелегальные действия России в отношении нашего соседа. Звучали разные голоса - как в пользу того, чтобы предоставить Украине военную помощь, так и в пользу того, чтобы не делать ничего. Было решено ответить дипломатическим путем. Ведь цель санкций - оказать влияние на действия страны. И в этом смысле я убежден, что санкции сыграли превентивную роль", - заявил Ушацкас.

"Вспомните: еще три года назад мы слышали не только из уст "независимых" экспертов, но и от серьезных политических деятелей слово "Новороссия". Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины. Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций", - подчеркнул глава представительства ЕС в России.

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Напомним, что Совет ЕС в 14 сентября продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.

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Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.
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поясните этому послу,проект новососсия остановили УКРАИНСКИЕ ВОИНЫ!!!!
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Санкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ.
Надеемся также остановить и закрыть неудавшийся мизантропский проект по очеловечиванию обезьян и попытке их цивилизовать под названием "Рассея".
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а!
так это только и исключительно санкции остановили продвижение этой... коросты?
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А я по дурости своей думал,что это УКРАИНСКИЕ ПАЦАНЫ своими жизнями тот проект остановили а оно вот оказывается как ....
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Вігаудас щось вігаудав собі і заливає нам це у наші Ушацкас.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ
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