Санкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ.

Напомним, что Совет ЕС в 14 сентября продлил санкции в отношении 149 физических и 38 юридических лиц, причастных, к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер



Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.

Помимо них, в связи с украинской ситуацией действуют также экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора экономики России и ограничительные меры, введенные в ответ на "незаконную аннексию Крыма и Севастополя" и действующие на их территориях.