Санкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "КоммерсантЪ".
"Санкции не являются самоцелью. У нас - в ЕС - был выбор, как отвечать на нелегальные действия России в отношении нашего соседа. Звучали разные голоса - как в пользу того, чтобы предоставить Украине военную помощь, так и в пользу того, чтобы не делать ничего. Было решено ответить дипломатическим путем. Ведь цель санкций - оказать влияние на действия страны. И в этом смысле я убежден, что санкции сыграли превентивную роль", - заявил Ушацкас.
"Вспомните: еще три года назад мы слышали не только из уст "независимых" экспертов, но и от серьезных политических деятелей слово "Новороссия". Этот проект должен был охватить чуть ли не значительную часть территории Украины. Но сегодня мы о нем не слышим, и я думаю, что это в том числе и результат действия западных санкций", - подчеркнул глава представительства ЕС в России.
Предыдущее продление состоялось 13 марта 2017 года до 15 сентября 2017 года. Оно касалось 150 человек и 37 организаций. Этот "черный список" был дополнен 4 августа в качестве реакции ЕС на поставки в Крым турбин компании Siemens тремя физическими и тремя юридическими лицами РФ, доведя общее число до 153 человек и 40 организаций к моменту последнего продления 14 сентября.
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Надеемся также остановить и закрыть неудавшийся мизантропский проект по очеловечиванию обезьян и попытке их цивилизовать под названием "Рассея".
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так это только и исключительно санкции остановили продвижение этой... коросты?
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