 На территории Киева и области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет, - Генштаб ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на брифинге в среду в Киеве.
"На территории арсенала в Калиновке сохранялись боеприпасы для танков, для минометных систем различных калибров, отдельных артиллерийских систем... Ни на территории Киева, ни области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет", - сказал он.
Он вновь опроверг информацию о якобы наличии химического оружия на складе боеприпасов в Калиновке.
"Информация о якобы наличии химического оружия на складах вооружения ВСУ в Калиновке на соответствует действительности", - сказал Селезнев.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Подстать своему верховному импотенту.
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везите всех эвакуированных по домам и хатынкам буржуев и их халуев
(пока поврежденные халупы и хатки ремонтировать будут)
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А где ж коммент от самого чеснейшего пГокуГора юГика???
Или он как всегда в "оперативном полете"???
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Возраст уже не тот.
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Если не ошибаюсь, вот на этой фотке НАР С-8. Это вообще авиационный боеприпас
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