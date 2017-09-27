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 На территории Киева и области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет, - Генштаб ВСУ

генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заверяют, что в Киеве и Киевской области нет арсеналов, похожих по наполнению на калиновский арсенал (Винницкая область), где в ночь на среду возник пожар с последующей боеприпасов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев на брифинге в среду в Киеве.

"На территории арсенала в Калиновке сохранялись боеприпасы для танков, для минометных систем различных калибров, отдельных артиллерийских систем... Ни на территории Киева, ни области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет", - сказал он.

Он вновь опроверг информацию о якобы наличии химического оружия на складе боеприпасов в Калиновке.

"Информация о якобы наличии химического оружия на складах вооружения ВСУ в Калиновке на соответствует действительности", - сказал Селезнев.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе. ФОТОрепортаж

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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Взагалі в Україні таких арсеналів більше немає і в Калинівці теж вже немає!
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Уверен что это сами и взорвали и Рашисткие мрази тут не причем - просто много списали в Судан или еще в какую то Негерию ...
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Спасибо! Успокоили! Скоро в Украине арсеналов вообще не останеться....
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Скоро вообще с таким подходом складов с боеприпасами не будет.
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а если бы были, то что? Шоколадные дибилоиды, паркетные воровские генералы из генштаба не в состоянии обеспечить охрану таких складов?
Подстать своему верховному импотенту.
На территории Киева и области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 102
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отлично!
везите всех эвакуированных по домам и хатынкам буржуев и их халуев
(пока поврежденные халупы и хатки ремонтировать будут)
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Це ви хуйлу наводку даєте? А я б розташував всі склади боєприпасів між Конча-заспою і Козином - і тоді б ми побачили чи вдалось би посіпакам хуйла їх підірвати???
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Вчера во второй половине дня еще до взрывов по Киевской области носились вертолеты МНС,район Сквиры,БЦ,Таращи.
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Случившееся в Калиновке прокомментировали начиная с Гроси.. ГШ ВСУ, СБУ, даже Пашинский отметился...
А где ж коммент от самого чеснейшего пГокуГора юГика???
Или он как всегда в "оперативном полете"???
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Он после ДР босса под капельницей.
Возраст уже не тот.
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Не раскачивайте яхту))) Херанту и так ху..во, после днюхи) А тут с утра такой кипишь...
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Все базы и склады на территории Украины построены еще при совке, так что у хуйла есть не только подробные карты, но и техдокументация на них. Не удивлюсь если даже есть поименный список личного состава....... Очень прискорбно, но так оно и есть......
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Сейчас даже ГуглМапс позволяет легко найти все эти склады.
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Я з Вами згоден - але Ви бачили скільки сотень мільйонів гривень виділили для наведення порядку з цими складами? Куди вони поділись? Мабуть туди само де гроші виділені на проект "Стіна".
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"На территории арсенала в Калиновке сохранялись боеприпасы для танков, для минометных систем различных калибров, отдельных артиллерийских систем... "

---------------
Если не ошибаюсь, вот на этой фотке НАР С-8. Это вообще авиационный боеприпас
На территории Киева и области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 3586
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А разве в Украине вообще еще остался склад боеприпасов таких размеров?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории Киева и области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет, - Генштаб ВСУ
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