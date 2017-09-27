EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  883  53
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5389) охрана (644) пожар (3691) Калиновка (47)

 Оперативное командование "Север" усилило охрану военных объектов из-за взрывов в Калиновке

север

На территории объектов Министерства обороны Украины введен усиленный режим охраны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.

В сообщении отмечается, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Минобороны влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины, а часовые в таких случаях имеют право применять оружие.

"Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск", - сказано в сообщении.

Отметим, территория ответственности ОК "Север" - Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что раньше им мешало ? Будет ли снятие гавнокомандующего за подобную холатность уже в третий раз ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
оперативненько... турчинову менше в камуфляжі позувати, більше думати пасувало б(
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це називається "Пізно всрались...", прошу пробачення за свій діалект...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
если сейчас найти предыдущие новости о взрывах на складах,то текст (оперативного командования)ни чем не будет отличатся от сегодняшнего.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А чого діалект? Коли дійсно всрались? І так уже котрий раз. Понос, якийсь, чи що? Це ж минулого разу теж заявили, що посилили охорону.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Усилили... расширили, углубили, воплотили в жизнь.... Всё как в совке.
Но уже после события... Рошеновские импотенты, сильны только задним числом...
Весь генералитет, вся чиновничья братия останется не тронутой... Значит диверсии и уничтожение Украины продолжится. В этом и есть задум Порошенко.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Суд постановил: "В том, что невиновный не виновен, виноват закон".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока неначнем отстреливать врагов нечего не выйдет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо начинать с судей и прокуроров, а там глядиш и жизнь наладится
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главный враг не диверсант из ГРУ педерашки или наши любители руцького мира, а генералы из ВСУ у которых мозги жиром заплыли. Четвертый год война, а эти тугодумы только сейчас придумали усилить охрану объектов. За такие косяки их бы даже во времена Брежнева на заслуженный покой в 24 часа отправили
 показать весь комментарий
Ответить
 
- Наполеон при Ватерлоо опоздал на пять минут и очутился в нужнике со всей своей славой, заметил Швейк... (с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совок при барыге не только не уменьшился,но и расцвел буйным цветом.Когда все шершавые докладывают гавнокомандующему все хорошо,а бойцы и волонтеры каждый день показывают,что это не так.Не дай бог война,будет все по тому же сценарию.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Неужто охрану с ресторанов кончазаспы сняли?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Муженко так и сказал - мы даже вертолет не увидели на Херсоном, а вы хотите что бы мы беспилотник увидели над складами.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
бляди. идите нахуй со своей калиновкой и погибшими "воинами". Я уже заебался переживать.
Мое сочувствие переросло в ненависть. Здохните все к ебеням, и я вместе с вами.
вы заебали! какие территории блть. отдайте этим ебаным днрам донбас и остальную хуйню. и крым мне в хуй не впирался.... я там от силы два раза был. Хватит пацанву на мясо посылать.
О наболевшем. Да вроде хуйня.....но все-таки. Вот сегодня прошелся по рынку купить поесть. Да вы че там совсем охуели? пол пакетика вашего говна пожрать на двое суток - ссука почти пять сотен улетело. А как я заливался смехом, когда бабушки и дедушки гнилые помидорчики выбирали. Да и БОЕСПОСОБНЫЕ женщины тоже не отказывались поковыряться в гнилье. Дешевле просто.
Самое досадное, господа безвизы, что вы тут на цензоре квакаете, а сделать нихуя не можете. Нет, конечно миллионы урвали хоть какую-то краюху. Браво. Но что делать остальным? Есть вариант - сами здохнут.
Еще хочу отдельно поблагодарить бабушек, которые тягали уебанам с майдана супчики-компотики-коклетки! Хоть одна старая блядь дожила до 2017го.....
Да, господа я не шучу, небесная сотня - это шлак, который здох в раборках мразей. Туда вам и дорога, чтобы вслед. раз умней были. Ну если буддизм не врет.
Нация.... Вах))) Эт в какой нации пенс на пенсии выбирает копейки, чтобы помидорок купить?
мне такая нация и вхуй неуперлась. Пидорасы..... Мамочки чешите своим деткам пробезвиз.
Вы видели это выступление шмары жены Пороха типа на днюху? (честно скажу попался ролик Шария, думаю гляну че там это фуфлыжник квакает) ....да эт просо пизда. ссука сними туфли еще пол села проживут хотябы год. Мерзота.
 показать весь комментарий
Ответить
 
фото поискать, где Медвед понтуется с новым телефоном, а на заднем плане старики в помойке роются?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кому этот безвиз нахуй нужен. пол страны как минимум сидит без копейки. это я отвечаю
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну да. А десятки новых рейсов воздух возят.
Есть возможность - едешь, нет - не едешь, какие проблемы? А что, на море в тот же Крым, Сочи все могли поехать?
Вопрос-то не в 30 евро, а в мороке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ідіоти...

А ДО ЦЬОГО НЕ ЗРОЗУМІЛО БУЛО,ЩО СТРАТЕГІНЧІ ОБ'ЄКТИ НЕОБХІДНО ПОСИЛЕНО ОХОРОНЯТИ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Клоуны. Усильте охрану магазинов "рошен", будем по врагу шоколадками кидать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну так весілля у Югіка і день народження бариги вже пройшло - можна і до виконання прямих обовязків приступити а те що охороняти вже нічого не біда головне щоб зарплату платили!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Говорят - пока гром не грянет, мужик не перекрестится . В МО Украины уже столько раз гремела, а хреновы хенералы из ВСУ не то что креститься, чухаться не изволят. Гнать их на пенсию надо. А еще лучше без пенсии за такую службу оставить
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тому що хенерали зрадники і саботажники,і на посадах вони саме тому,щоб планомірно підривати обороноздатність України!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Давай почнемо з того, хто їх призначав на ці посади, той і несе відповідальність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мне одному показалось странным "совпадение", что именно в ДР винницкого президента именно под Винницей?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навзаєм!
Я тут в Луганську трохи обмежений в доступі до українських новин.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Для того, щоб припинилось знищення військових складів, потрібно просто на тих складах, що залишились розквартирувати сім`ї Порошенка, Гройсмана, Авакова, Полторака, Муженка.
Тоді буде і охорона належна, і диверсії припиняться. Та й від колосальних коштів виділених на МВС та Нацгвардію буде хоч трохи користь державі.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Булки сжали и через месяц расслабят как было и раньше, потому, что главком - г. , штаб - г, и РНБО - г.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так, пеця: офшори, сліпі трасти і ліпєцкія фабрічкі доведуть до цугундера. А ще "соль зємлі", "ізбранниє"... Ушльопки жидівські...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Проснулась 3,14зда, коли ніч пройшла... "Вумні роблять висновки..." - і де ті вумні
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоесть за 4 года войны никто и пальцем не шевелил? оно и понятно, кто ожидал такое от торговых партнеров...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Конечно, это диверсия ФСБ! На гибридную надо отвечать гибридной на территории агрессора. Только так он поймёт...
 показать весь комментарий
Ответить
 
пiзно всрались -це абсолютно точно.
но, даже при всем украинском бардаке и некомпетентности, не могут в столь короткий срок друг за другом, вот так вдруг, взорваться столько складов. просто по теории вероятности.

этому сильно кто-то помог. вполне возможно, что и рашистские агенты и запроданци с украинскими погонами. а СБУ - импотенты с кучей рашистских консерв.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ближе к делу.
сколько нужно бабок на усиление охраны стратегических обьектов и устранение последствий?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Обуренню немає меж!4найбільші склади за 3 роки...а вони тільки зараз посилюють заходи безпеки!чим займалися правоохоронні органи до цього часу?бігали за Саакашвілі, судили добровольців?де винні за попередні вибухи на складах в Маріуполі, Балаклеї та Сватово? хто в нас при владі?-зграя бездарних нікчем і злочинців-колаборантів! Продажному баризі-гімнокомандувачу на часі скласти повноваження за злочинну бездіяльність і бездарність, що за умов війни є елементарним колабораціонізмом!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОперативное командование "Север" усилило охрану военных объектов из-за взрывов в Калиновке
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти