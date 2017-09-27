 Оперативное командование "Север" усилило охрану военных объектов из-за взрывов в Калиновке

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщила пресс-служба оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
В сообщении отмечается, что любое несанкционированное проникновение на территорию объектов воинских частей Минобороны влечет за собой ответственность согласно законодательству Украины, а часовые в таких случаях имеют право применять оружие.
"Обращаемся к гражданам с просьбой сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лицах рядом с военными объектами или в местах расположения войск", - сказано в сообщении.
Отметим, территория ответственности ОК "Север" - Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Но уже после события... Рошеновские импотенты, сильны только задним числом...
Весь генералитет, вся чиновничья братия останется не тронутой... Значит диверсии и уничтожение Украины продолжится. В этом и есть задум Порошенко.
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Мое сочувствие переросло в ненависть. Здохните все к ебеням, и я вместе с вами.
вы заебали! какие территории блть. отдайте этим ебаным днрам донбас и остальную хуйню. и крым мне в хуй не впирался.... я там от силы два раза был. Хватит пацанву на мясо посылать.
О наболевшем. Да вроде хуйня.....но все-таки. Вот сегодня прошелся по рынку купить поесть. Да вы че там совсем охуели? пол пакетика вашего говна пожрать на двое суток - ссука почти пять сотен улетело. А как я заливался смехом, когда бабушки и дедушки гнилые помидорчики выбирали. Да и БОЕСПОСОБНЫЕ женщины тоже не отказывались поковыряться в гнилье. Дешевле просто.
Самое досадное, господа безвизы, что вы тут на цензоре квакаете, а сделать нихуя не можете. Нет, конечно миллионы урвали хоть какую-то краюху. Браво. Но что делать остальным? Есть вариант - сами здохнут.
Еще хочу отдельно поблагодарить бабушек, которые тягали уебанам с майдана супчики-компотики-коклетки! Хоть одна старая блядь дожила до 2017го.....
Да, господа я не шучу, небесная сотня - это шлак, который здох в раборках мразей. Туда вам и дорога, чтобы вслед. раз умней были. Ну если буддизм не врет.
Нация.... Вах))) Эт в какой нации пенс на пенсии выбирает копейки, чтобы помидорок купить?
мне такая нация и вхуй неуперлась. Пидорасы..... Мамочки чешите своим деткам пробезвиз.
Вы видели это выступление шмары жены Пороха типа на днюху? (честно скажу попался ролик Шария, думаю гляну че там это фуфлыжник квакает) ....да эт просо пизда. ссука сними туфли еще пол села проживут хотябы год. Мерзота.
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Есть возможность - едешь, нет - не едешь, какие проблемы? А что, на море в тот же Крым, Сочи все могли поехать?
Вопрос-то не в 30 евро, а в мороке.
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А ДО ЦЬОГО НЕ ЗРОЗУМІЛО БУЛО,ЩО СТРАТЕГІНЧІ ОБ'ЄКТИ НЕОБХІДНО ПОСИЛЕНО ОХОРОНЯТИ???
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Я тут в Луганську трохи обмежений в доступі до українських новин.
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Тоді буде і охорона належна, і диверсії припиняться. Та й від колосальних коштів виділених на МВС та Нацгвардію буде хоч трохи користь державі.
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но, даже при всем украинском бардаке и некомпетентности, не могут в столь короткий срок друг за другом, вот так вдруг, взорваться столько складов. просто по теории вероятности.
этому сильно кто-то помог. вполне возможно, что и рашистские агенты и запроданци с украинскими погонами. а СБУ - импотенты с кучей рашистских консерв.
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сколько нужно бабок на усиление охраны стратегических обьектов и устранение последствий?
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