 Умеров: "Остаюсь сторонником возвращения Крыма в Украину"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом он сказал 27 сентября после оглашения приговора, выступая перед сторонниками, пришедшими поддержать его у здания подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда.
"Несмотря на такую ситуацию, я еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - отметил Умеров.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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