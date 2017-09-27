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 Умеров: "Остаюсь сторонником возвращения Крыма в Украину"

умеров

Один из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умеров заявил, что остается убежденным сторонником возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии", об этом он сказал 27 сентября после оглашения приговора, выступая перед сторонниками, пришедшими поддержать его у здания подконтрольного Кремлю Симферопольского райсуда.

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"Несмотря на такую ситуацию, я еще раз заявляю, что я не меняю убеждений, не меняю своего мнения, и остаюсь убежденным сторонником возвращения Крыма в Украину. Считаю аннексию - аннексией, оккупацию - оккупацией, а нынешнюю власть - преступной", - отметил Умеров.

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).

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Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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Один из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умеров заявил, что остается убежденным сторонником возвращения аннексированного Крыма под контроль Украины, - как и большинство крымцев.
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Українець татарської національності,що попав разом з окупованою територією Криму в пазурі рассійського рашиста-окупанта,але не здався,не скурвився,а залишився вірним громадянином своєї держави.ЛЮДИНА,сильна духом і нескорений українець.
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Все так, але писати на нього татарин є образливо.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУмеров: "Остаюсь сторонником возвращения Крыма в Украину"
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