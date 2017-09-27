EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 За рубежом
  2995  8
Материалы по теме:
Все про:МИД РФ (1070) миротворцы (491) Совбез ООН (583) Климкин (1423)

 "Согласования в Совбезе, а тем более с Китаем, не было и быть не могло", - МИД РФ о заявлении Климкина относительно резолюции о миротворцах

миротворцы каски голубые

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов опроверг существование согласованного с членами Совета Безопасности ООН текста резолюции по миротворцам на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

Также читайте: Оригинальное предложение России относительно миротворцев ООН на Донбассе - неприемлемо, - Фриланд

"Заявление главы МИД Украины Павла Климкина... абсолютно не соответствует действительности", - отметил он.

По словам Гатилова, "такого согласования в Совбезе, а тем более с Китаем, не было и быть не могло".

Дипломат заверил, что российский проект по данному вопросу уже был представлен партнерам, но пока Москва не получила их реакции по документу.

Ранее Климкин заявил, что Совет Безопасности ООН поддерживает позицию Украины в отношении миротворцев на Донбассе.

Как сообщалось,5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Реакция будет только негативной на ваши проекты,кацапы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Дипломат заверил, что российский проект по данному вопросу уже был представлен партнерам, но пока Москва не получила их реакции по документу", - если не согласовали с Украиной, то их проект ничего не стоит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О чем с кацаполюдоедами разговаривать?
Жрут человечину и делают тушенку.
Вот такой он руский мирок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кацапи неперевершені! Офіційної заяви нашого МЗСу про НЕДОПУСТИМІСТЬ їхнього проекту, офіційної заяви (а інакша - не можлива) ОФІЦІЙНОГО представника Трампа Волкера пр те ж саме - їм мало! Карл! Це та ж пластинка про те, що "іх там нєт" попри лавину доказів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Що ви,куме, не кажіть, а захоплені території нам доведеться відвойовувати. З нинішніми генералами і президентом чи з іншими і коли , то вже друге питання.
 показать весь комментарий
Ответить
 
***
новое русское издание «камасутры»
получило в переводе наименование «голь на выдумку хитра»
 показать весь комментарий
Ответить
 
Никто миротворцев на границе с ОРДЛО не поставит, как и на границе с рашкой.
Их должны согласовать две стороны конфликта!
Но тогда Рада должна официально заявить, что у нас война с РФ, или гражданская. Но тогда прощай кредиты и военная помощь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Замглавы МИД России Геннадий Гатилов говорит от имени Китая?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Согласования в Совбезе, а тем более с Китаем, не было и быть не могло", - МИД РФ о заявлении Климкина относительно резолюции о миротворцах
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти