 "Согласования в Совбезе, а тем более с Китаем, не было и быть не могло", - МИД РФ о заявлении Климкина относительно резолюции о миротворцах

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Заявление главы МИД Украины Павла Климкина... абсолютно не соответствует действительности", - отметил он.
По словам Гатилова, "такого согласования в Совбезе, а тем более с Китаем, не было и быть не могло".
Дипломат заверил, что российский проект по данному вопросу уже был представлен партнерам, но пока Москва не получила их реакции по документу.
Ранее Климкин заявил, что Совет Безопасности ООН поддерживает позицию Украины в отношении миротворцев на Донбассе.
Как сообщалось,5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Жрут человечину и делают тушенку.
Вот такой он руский мирок.
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новое русское издание «камасутры»
получило в переводе наименование «голь на выдумку хитра»
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Их должны согласовать две стороны конфликта!
Но тогда Рада должна официально заявить, что у нас война с РФ, или гражданская. Но тогда прощай кредиты и военная помощь.
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