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 Приговор Умерову равносилен смертному, - Полозов

умеров

Российский суд в Крыму вынес приговор Ильми Умерову - 2 года колонии поселения и 2 года запрет на общественную деятельность.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.

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"С учётом состояния здоровья Ильми-агъа это равносильно смертному приговору (уж я то знаю какая медицина во ФСИН)", - написал он.

По словам Полозова, непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Ильми Умеров крымский татарин.

Он считает, что, по всей видимости, в Кремле есть жёсткая установка на репрессии в отношении граждан Украины в Крыму именно этой национальности.

"Кроме того, существует опасность, что российские власти вывезут Ильми Умерова на материк для отбывания наказания, чтобы затруднить к ему доступ родных и адвокатов. Могу только пожелать всем причастным к репрессиям против крымских татар долго и счастливо гореть в аду!" - резюмировал адвокат.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).

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Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.

Приговор Умерову равносилен смертному, - Полозов 01
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От заголовка даже порадовался...- Думал у кацапов ваще крышу снесло. И идут на обострение и свой неминуемый конец.
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- Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. (с) Гашек
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"По словам Полозова, непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Ильми Умеров крымский татарин", - без сомнения, что большинство крымских татар борются против российской оккупации.
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Скоро Путину и его окружению будет не до Умерова, Крыма, необходимо буде спасать бабло, которое лежит в зарубежных банках, зарубежные активы (заводы, пароходы, дворцы). Скоро, благодаря проводимой Путиным политике, все станут снова нищимы.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПриговор Умерову равносилен смертному, - Полозов
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