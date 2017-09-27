 Приговор Умерову равносилен смертному, - Полозов

Об этом сообщает на своей странице в Facebook адвокат Николай Полозов, информирует Цензор.НЕТ.
"С учётом состояния здоровья Ильми-агъа это равносильно смертному приговору (уж я то знаю какая медицина во ФСИН)", - написал он.
По словам Полозова, непропорционально жестокий приговор обусловлен лишь тем, что Ильми Умеров крымский татарин.
Он считает, что, по всей видимости, в Кремле есть жёсткая установка на репрессии в отношении граждан Украины в Крыму именно этой национальности.
"Кроме того, существует опасность, что российские власти вывезут Ильми Умерова на материк для отбывания наказания, чтобы затруднить к ему доступ родных и адвокатов. Могу только пожелать всем причастным к репрессиям против крымских татар долго и счастливо гореть в аду!" - резюмировал адвокат.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Ильми Умерова уголовное дело. Его обвиняют по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России - ред.).
Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
7 июня 2017 года подконтрольный Кремлю "Симферопольский районный суд" в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Ильми Умеров считает возбужденное в отношении него уголовное дело политически мотивированным.
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