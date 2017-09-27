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 Газоснабжение 16 населенных пунктов приостановлено из-за взрывов на складе под Калиновкой, - "Винницагаз"

газ газа транзит газопровод труба газовая

Газоснабжение 16 населенных пунктов в Винницкой области приостановлено из-за взрывов боеприпасов на арсенале под Калиновкой.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО "Винницагаз", передает Цензор.НЕТ.

"В целях безопасности прекращена подача газа в 16 населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов, это 15 тыс. абонентов", - отметили в пресс-службе компании.

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В "Винницагазе" добавили, что в рисковой зоне находятся газопроводы низкого, среднего и высокого давления.

"На данный момент мы приостановили подачу, поэтому никаких неожиданностей с газопроводами быть не должно … Речь о возобновлении газоснабжения пока не идет - необходимо дождаться, пока взрывы на территории арсенала прекратятся, пожар буде локализован и можно будет обследовать трубопроводы на предмет возможных повреждений", - отметили в компании.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

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ну не освобождать же ему Донецк из Германии - как некоторым...
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Тебя хоть, кто нибудь любит здесь ? Кроме гыга,креста и чукчи...
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я тебе не сто евро чтобы меня любить...\почти (с)...\
когда свой родной город освобождать будешь германец...
или ждёшь его на блюдечке с голубой каёмочкой...?
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Я с немцами зайду )) - Чтобы барыги не подставили как в Иловайске.У меня два " Глока" есть.
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это твои влажные мечты - как у кацапов...\тебе вчера совет давал...\
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Не надо переживать,комитет Рады нацбезопасности всё проанализирует.Главный анализатор - Пашинский.
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Ой-ё-ёй! Приостановили! Это сколько же президентская рать не досчитается?..
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А кто владелец акций? Был фирташ и гонтарева в новостях о "Винницагаз" светилась. Ай, какая беда, в шоколадной кодле убытки, наверняка государство не бросит в беде таких хороших людей, выделит миллионы акционерному обществу и все восстановит!
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я дико извиняюсь - а базар...
базар то (кузница кадров) хоть не пострадал??? работает..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГазоснабжение 16 населенных пунктов приостановлено из-за взрывов на складе под Калиновкой, - "Винницагаз"
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