 Газоснабжение 16 населенных пунктов приостановлено из-за взрывов на складе под Калиновкой, - "Винницагаз"

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ПАО "Винницагаз", передает Цензор.НЕТ.
"В целях безопасности прекращена подача газа в 16 населенных пунктов Винницкого и Калиновского районов, это 15 тыс. абонентов", - отметили в пресс-службе компании.
В "Винницагазе" добавили, что в рисковой зоне находятся газопроводы низкого, среднего и высокого давления.
"На данный момент мы приостановили подачу, поэтому никаких неожиданностей с газопроводами быть не должно … Речь о возобновлении газоснабжения пока не идет - необходимо дождаться, пока взрывы на территории арсенала прекратятся, пожар буде локализован и можно будет обследовать трубопроводы на предмет возможных повреждений", - отметили в компании.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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когда свой родной город освобождать будешь германец...
или ждёшь его на блюдечке с голубой каёмочкой...?
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базар то (кузница кадров) хоть не пострадал??? работает..
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