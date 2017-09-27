 Предложение о летальном оружии для Украины уже находится в Белом доме, - генерал Данфорд

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
На сенатском комитете по вопросам вооруженных сил он заявил, что его предложение об увеличении помощи Украине ожидает принятия решения в Белом доме.
"На мой взгляд, с военной точки зрения Украина нуждается в дополнительных возможностях для защиты своего суверенитета. Мы имеем оружие, способное останавливать бронированные машины, и должны предоставить его, чтобы они (украинцы, - ред.) могли защитить себя", - отметил он.
Ранее Сенат США предусмотрел выделение Украине оборонительного оружия и 500 млн долларов помощи в 2018 году.
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тебе что-то нужно...?
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Чи може продадуть в треті країни?Чи може передадуть РФ для вивчення конструкції та технологій???Думаєте штати не розуміють,чим займається барига???Думаєте,що штати не бачать злочинного саботажу від бариги та КО???
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стыдоба же...
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Проблема, имхо, исключительно в электорате.
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Пуканы к бою!...
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