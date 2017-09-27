EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, За рубежом
  3002  49
Все про:агрессия (1323) оружие (4156) США (13496) Сенат США (30)

 Предложение о летальном оружии для Украины уже находится в Белом доме, - генерал Данфорд

javelin джавелин

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд сообщил, что рекомендует Белому дому предоставить летальную оборонительную помощь Украине, чтобы она могла лучше защищаться от дальнейшей возможной агрессии России.

Об этом сообщает "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: США ввели новые санкции против финансового сектора Северной Кореи

На сенатском комитете по вопросам вооруженных сил он заявил, что его предложение об увеличении помощи Украине ожидает принятия решения в Белом доме.

"На мой взгляд, с военной точки зрения Украина нуждается в дополнительных возможностях для защиты своего суверенитета. Мы имеем оружие, способное останавливать бронированные машины, и должны предоставить его, чтобы они (украинцы, - ред.) могли защитить себя", - отметил он.

Ранее Сенат США предусмотрел выделение Украине оборонительного оружия и 500 млн долларов помощи в 2018 году.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Точнее и не скажешь )) - А может это специально они так устроили ?- Чтобы не дали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не могла бути, а саме тому це і сталося. І не важливо скільки там чого згоріло, важливий сам факт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Частота пожарів на складах з боєзапасами теж про це свідчить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если Барыга не справляется с диверсиями,пускай уходит,и ляпает свои конфеты в Липецке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
На смену заступил, великий? С группой поддержки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дат ваша группа тут безвылазно - вы окопались хорошо...
тебе что-то нужно...?
 показать весь комментарий
Ответить
 
100% так и есть. Плачевно то, что после предидущих поджогов выводы не сделаны... ну и вызывает удивление, в это время сбу там тренировались антитеррористничать, похоже кино снимать у них получается лучше...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ви думаєте бариги без х"ла щось самостійно вирішують-дістали вказівку-виконали і все.Це стало зрозуміло вже в Мінську,але Україна не Америка,аби вийти на вулицю,бо після геноцидів та голодоморів лишились в Україні батраки та кріпаки,а вільних винищили та змусили виїхати,сьогоднішніх патріотів -теж саме.Те що бариги по Європі та Америці розказують-це те,що їм з кремля наказали,бо на кожного є компромат.Не пудріть мізки .Краще послухайте,що каже в суді Михо
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Не давайте Барыге ничего,что не продаст,то спалит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не только спалит а еще и бабла на этом "намоет" со товарищи...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По всем признакам - это предатель и враг Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
астановитесь! сначала нужно решить, где мы будем хранить к ним боеприпасы...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Их надо не хранить, а использовать по назначению.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так а барига та його посіпаки дадуть використовувати по призначенню?
Чи може продадуть в треті країни?Чи може передадуть РФ для вивчення конструкції та технологій???Думаєте штати не розуміють,чим займається барига???Думаєте,що штати не бачать злочинного саботажу від бариги та КО???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да там же и положим под открытым небом, рядом с сухой травой. Если чё, то обвиним "зрадоботов"
 показать весь комментарий
Ответить
 
На фоне горящих складов,это как раз то, что нам нужно........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Статистика пожаров на складах боеприпасов показывает, что дешевле для нас взорвать американское вооружение еще в Америке, чем тратиться на перевозку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пусть дают, только хранить его лучше там, в штатах
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На фоне горящих складов регулярно,то это очень оптимистично звучит.К стране,которая имеет такие арсеналы и ходит с протянутрй рукой и отношения соответственное.Америкосы бедуинам из пустыни и гор раздали просто так оружия на три украинские армии.Эти сказки от сои про летальное оружие звучат,чтоб прикрыть их диверсию и саботаж против Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да уже не надо. У нас и так летального и взрывального оружия полно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это оружие надо сразу поближе к передовой рассредоточить а не хранить в куче на скдадах. А тот кто говорит что американское оружие не нужно Украине скорей всего ватник.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да да тролли - оружие не давать (предлоги у вас разные) - а вот пиндосы возьмут и дадут ,ну назло вам конечно)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как-то много на "Цензоре" ваты и зрадофилов развелось.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хуйлостан не жалеет денег на инфовойну. А полезные идиоты и бесплатно рады помочь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зрадофіли ні причому. Зброя потрібна. Але, з нашого боку, потрібно УСИЛИТИ охорону і контроль за нею.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а может подержите его еще где-нибудь рядом, ну в Прибалтике или на Польше...
стыдоба же...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Будь вы американцами, вы бы дали оружие стране, в которой НА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВЫБОРАХ могут вскоре победить вилкулы, бойки, рабиновичи и т.п. шваль?
Проблема, имхо, исключительно в электорате.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нахрена там фотка джавеліна, порохатий вже сказав, що українським бійцям вони не потрібні?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо цю зброю американці дадуть однотуровому архістратігу, то він його заховає на складах, а друзяка медведчук все підірве к свиням...
 показать весь комментарий
Ответить
 
може всі склади замініровані ще при янику . і тепер тільки кнопку нажимають.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разве что в Украине его будут охранять американцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
За не надлежащую охрану военных складов еще расстреливать никого не пробовали? а пора бы....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложение о летальном оружии для Украины уже находится в Белом доме, - генерал Данфорд
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти