 70% территории арсенала под Калиновкой от пожара не пострадало, - Генштаб ВСУ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
"При помощи БПЛА только что была исследована территория арсенала, было обнаружено, что около 70% территории арсенала от пожара не пострадали", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Оооооо!!! Это "победа"!!!
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- воспитательница калиновского детсадика;
- сторож;
- нло;
Как раз сейчас решают. Ждем.
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