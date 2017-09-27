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 70% территории арсенала под Калиновкой от пожара не пострадало, - Генштаб ВСУ

генштаб

Около 70% территории арсенала боеприпасов Вооруженных сил Украины под Калиновкой (Винницкая область) в результате пожара и детонации снарядов целы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил офицер Управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"При помощи БПЛА только что была исследована территория арсенала, было обнаружено, что около 70% территории арсенала от пожара не пострадали", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".


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Мається на увазі що пожежа тільки починається, ще вигоріло тільки 5-10% боєприпасів, тому горіти буде ще тиждень!
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так это ты поджигатель - раз всё так хорошо знаешь...?
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Свято на твоій вулиці і на вулиці кремлядей буде ще тривати?
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В народе по такому поводу говорят: хорошая физиономия при плохой игре. Радуйся, народ, из 3-х тысяч вагонов боеприпасов на воздух взлетела всего-навсего 1 (одна) тысяча!
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Перемога?Еще не потухло,а уже звиздят,кто там ревизию успел провести?Зорян или Шкиряк?
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...к коптеру вероятно тепловизор матиаса скотчем примотали...
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это новый темник для методичек, сми. Щас порохоботы будут ликовать. что все ништяк, всего лишь 30% сгорело.
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суки, рты свои поганые позакрывайте, никчемы соевые, предатели, ждете хуйла, твари, и в этом весь ваш "секрет".
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Ворог не в моцкві а в Києві? Зрадощурі дають про себе знати..
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Ворог і у вашій Маськві і в нашому Києві. Але в Києві страшніший, він в спину б'є....
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Т.е. из почти 190 тыс.тн БП ...60тыс тн пошли по "женскому месту"...
Оооооо!!! Это "победа"!!!
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Для зрадобидла все "перемога", якщо завдає шкоди державі. Чим гірше ти краще.. Чи НЕ ТАК?
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Надо быдло успокоить. Ато еще попрут. - Инфы то у них неоткуда взять ))
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Начинается пропаганда уменьшения ЧП по стране,чтобы всё замять и никому не отвечать.Как со случаем в Балаклее.Но наши деньги при этом 10млн выделенные кабмином: тю-тю!
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не 10,а 100 млн.грн.,станут тебе пейсатые из-за 10 млн. огород городить,даже если 70% откатят,это для них просто СМЕХ КАК МАЛО
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Зрадофилы и кремлеботы - На первый/второй рассчитайсь...ать/два
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а что, уже потухло, что он так бодро рапортует?
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Почем нынче нутела с шоколадного глаза Пеци?
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Такі заяви можна робити, коли пожежа уже локалізована. Сьогодні 70%, завтра - 0%
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а как вчера весь цензор радовался, как радовался... аж из штанов выпрыгивал.
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Рассказывают,что возле складов есть дачный поселок в с.Сальник.Так его еще в понедельник оцепили и проверяли каждый дом.Люди оч.возмущались что мешают перемещаться.Видимо была инфа о готовящейся диверсии и диверсанты могли прятаться на дачах.Но проблема в том,что сами склады находятся в лесу и незаметно пробряться очень легко.Тем более что сейчас грибной сезон,и там ходят толпы грибников.
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в 10 ночи и с коптером на килограмм нагрузки...
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Думаю уже стоит генералитету ГШ делать дырки в кителях для наград...
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все что украли и продали типо сгорело, остальное не тронуто, не ликвид.
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Кого признать ответственным, варианты:
- воспитательница калиновского детсадика;
- сторож;
- нло;
Как раз сейчас решают. Ждем.
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Лично Путин в этом виноват. Больше никто. Так говорит 5 канал - канал чесних новин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия70% территории арсенала под Калиновкой от пожара не пострадало, - Генштаб ВСУ
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