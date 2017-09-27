Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский.

"Нужно проанализировать, что произошло… После ликвидации мы проведем анализ, сделаем выводы на основании уже расследования… Я думаю, что на следующей неделе, когда у нас будет информация, которая даст возможность для анализа, мы проанализируем", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.
Народный депутат отметил, что комитет, в частности, проанализирует эффективность использования средств, выделенных Министерству обороны Украины на оптимизацию и хранение боеприпасов.
"Очень жаль, что у нас на четвертом году войны, после Балаклеи, после Сватово, мы опять сталкиваемся с подобным", - сказал С.Пашинский.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Военный кабинет примет решение по обеспечению безопасности АЭС, мостов и железных дорог, - Ирина Луценко(1)
На территории Киева и области арсеналов, похожих по наполнению на калиновский или балаклейский, нет, - Генштаб ВСУ(21)
Взрывы на военных складах под Калиновкой: пиротехники ГСЧС проводят изъятие снарядов в жилом секторе. ФОТОрепортаж(23)
"Я помню Мариуполь, я помню Балаклею, сегодня уже Винница! Умные делают выводы", - Гройсман. ВИДЕО(122)
Если ты "Пашинский", и у тебя есть депутатская корочка и пистолет, – ты хозяин мира(0)
70% территории арсенала под Калиновкой от пожара не пострадало, - Генштаб ВСУ(36)
Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА(88)
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Как стало известно, военный склад в Калиновке является 48-м арсеналом ВСУ. В настоящее время он является крупнейшим складом боеприпасов в Украине, передает politeka.net.
В арсенале хранится более 188 тысяч тонн боеприпасов, а его площадь составляет 60 гектаров (10 тысяч условных вагонов).
На военном складе находятся боеприпасы различных типов и мощности, в частности, ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».
Сообщается, что еще в 2005 году на базе 48-го арсенала хотели создать региональный Западный центр по ликвидации оружия, однако из-за проблем с местной властью центр не был создан.
Также появилась информация о том, что на арсенал в Калиновке свозятся устаревшие боеприпасы из Хмельницкой и Львовской областей.
В настоящее время до конца неизвестно, к каким последствия приведет пожар на военных складах.
Однако,жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от эпицентра взрывов, эвакуировали, местные школы закрыли. Также закрыто и воздушное пространство над областью.
Всего в работах по ликвидации задействованы 1355 человек и 47 единиц техники.
В настоящее время, По данным Генштаба ВСУ, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.
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На фонарь суку!
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я как никто понимаю раненного Химикуса (даже одной рукой толкая машину, другой хочется бутылкой у*бать... без причины и повода)
- Я извиняюсь очень сильно, где таких, как ты, родют? (к/ф Ликвидация)
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Ну і ще раз повторю, що писав не раз: держава, яка не карає за злочини проти держави - приречена.
Не буде покарання за останню диверсію - нашу державу не врятує ніщо.
Ні джевелліни, ні ядерна зброя, ні НАТО, ні марсіани.
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Чья бы корова мычала...Пашинский закрой свою пасть гнилую... Ты еще за "Балаклею" не ответил!!!
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Психиатрическую я тоже не исключаю.
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Очень жаль???!!!
Очень жаль - это когда колесо проколол.
А "преступная халатность" (в лучшем случае) - это вполне конкретные высокопоставленные жопы, сидящие на нарах.
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Пашинський Сергій Володимирович Голова Комітету
Семенченко Семен Ігорович Перший заступник голови Комітету
Ярош Дмитро Анатолійович Заступник голови Комітету
Білецький Андрій Євгенійович Заступник голови Комітету
Мамчур Юлій Валерійович Заступник голови Комітету
Вінник Іван Юлійович Секретар Комітету
Береза Юрій Миколайович Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони
Герасимов Артур Володимирович Голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва
Тетерук Андрій Анатолійович Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей
Левус Андрій Мар'янович Голова підкомітету з питань державної безпеки
Фріз Ірина Василівна Голова підкомітету з питань безпеки державних
інформаційних систем
Пастух Тарас Тимофійович Голова підкомітету з питань ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками, що входять до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань
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*в соответствии
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..Этот комитет -комитетчиками попытается спустит
миллиардные убытки государства на тормозах ..
А надо под СУД Военного Трибунала ...
13.04.17 08:19 А было - как вчера .... В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский.
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Це вже якийсь сюр. Ситуація як в байці Л.Глібова: "... і щуку відпустили в річку".
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