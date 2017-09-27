EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины
  1160  56
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1342) взрыв (4403) ВР (23054) Пашинский (576) пожар (3691) Калиновка (47)

 Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский

калиновка

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны проанализирует на своем следующем заседании ситуацию со взрывами боеприпасов на складах Минобороны возле г. Калиновка (Винницкая обл.), сообщил глава комитета Сергей Пашинский (фракция "Народный фронт").

"Нужно проанализировать, что произошло… После ликвидации мы проведем анализ, сделаем выводы на основании уже расследования… Я думаю, что на следующей неделе, когда у нас будет информация, которая даст возможность для анализа, мы проанализируем", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду, передает Цензор.НЕТ.

Народный депутат отметил, что комитет, в частности, проанализирует эффективность использования средств, выделенных Министерству обороны Украины на оптимизацию и хранение боеприпасов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА

"Очень жаль, что у нас на четвертом году войны, после Балаклеи, после Сватово, мы опять сталкиваемся с подобным", - сказал С.Пашинский.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пашинский сам стиздил БК,и сам будет концы в воду прятать,а должен сидеть на нарах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потрібно було аналізувати раніше, тепер вже ті аналізи можна відносити в унітаз! Пашинський нічого не зробив коли склади вибухали в попередні рази і тому має бути звільнений з посади Голови комітету! Пашинський не домігся створення депутатської слідчої комісії по фактам вибухів на складах, по результату роботи депутатської комісії Пашинський не вніс на розгляд парламенту постанови про відповідальність генералів та посадових осіб за вибухи на складах! Фактично Пашинський перетворює український парламент на мовчазного подєльника мафії рошена! Нам такий нікчемний та мафіозний Голова комісії з нацбезпеки не потрібен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поздно АНАЛАМ-анализировать! Все знают Вашу Рейдерскую Суть...лучше сдохните Гады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинскому вернули пистолет, что бы он застрелился?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В ночь на 27 сентября в населенном пункте Калиновка Винницкой области начался серьезный пожар на военных складах, который может привести к трагическим последствиям.

Как стало известно, военный склад в Калиновке является 48-м арсеналом ВСУ. В настоящее время он является крупнейшим складом боеприпасов в Украине, передает politeka.net.

В арсенале хранится более 188 тысяч тонн боеприпасов, а его площадь составляет 60 гектаров (10 тысяч условных вагонов).

На военном складе находятся боеприпасы различных типов и мощности, в частности, ракеты РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

Сообщается, что еще в 2005 году на базе 48-го арсенала хотели создать региональный Западный центр по ликвидации оружия, однако из-за проблем с местной властью центр не был создан.

Также появилась информация о том, что на арсенал в Калиновке свозятся устаревшие боеприпасы из Хмельницкой и Львовской областей.

В настоящее время до конца неизвестно, к каким последствия приведет пожар на военных складах.

Однако,жителей населенных пунктов, расположенных неподалеку от эпицентра взрывов, эвакуировали, местные школы закрыли. Также закрыто и воздушное пространство над областью.

Всего в работах по ликвидации задействованы 1355 человек и 47 единиц техники.

В настоящее время, По данным Генштаба ВСУ, площадь возгорания составляет около 10% от общей площади арсенала. В половине охваченных огнем хранилищ боеприпасы отсутствуют.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Складам тем, если не ошибаюсь больше полувека и ПРи Барыге только начали взрываться!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кстати да, "журналисты" любят полазить возле всяких складов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
З нетерпінням чекаю на ті часи, коли порохоботи будуть гойдатися на деревах усіх міст України. Не дуже вірю, що нам вдасться зберегти країну, але помститися цій мерзоті ми маємо повне моральне право.
 показать весь комментарий
Ответить
 
тобто головному палію країни знову удасться кінці в офшорах сховати?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хотите получать негаразды изодня в день - терпите дальше эту шоблу. И слушайте провокаторов,обсирающие демократические силы прозападной направленности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
От из-за таких аналитиков-воров,как Пашинский ВСЁ это и происходит ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
от когда эта плешивая крыса открывает рот, рассуждая о чем-то
я как никто понимаю раненного Химикуса (даже одной рукой толкая машину, другой хочется бутылкой у*бать... без причины и повода)

- Я извиняюсь очень сильно, где таких, как ты, родют? (к/ф Ликвидация)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Опа! Эта хфамилия- была, на сегодняшнее утро- последней каплей. Пора отвлечься. Погоняю по городу... Можэ оштрафуют, за превышение скорости?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петро ОЛЕЩУК

Ну і ще раз повторю, що писав не раз: держава, яка не карає за злочини проти держави - приречена.
Не буде покарання за останню диверсію - нашу державу не врятує ніщо.
Ні джевелліни, ні ядерна зброя, ні НАТО, ні марсіани.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Взрыв то не первый на складах боеприпасов в стране,а что вы там анализируете - КОТУ ПОД ХВОСТ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мляяяяять!!!
Чья бы корова мычала...Пашинский закрой свою пасть гнилую... Ты еще за "Балаклею" не ответил!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это Пашинский уже должен быть арестован и показания и сдавать подельников , а он байки травит , и на свободе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует "... а чем вы до этого занимались? а суки? чем?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а по самому паршинскому уже "расследовали"???

Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6148
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гнать нужно кидрени фени этих Сказочников по национальной безопасности! Заработались ВЫ ГОСПОДА, дальше уже некуда!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там бы этот комитет в полном составе не мешало бы проанализировать в какой-нибудь клинике!
Психиатрическую я тоже не исключаю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О, и подонок Пашинский нарисовался! В комитете обороны на гадю сидит дрочит и танюху шизанутую... а вам там уже 100млн.гр. гнойсман выделил... идите суки скорее пилить, а то нихера вам не лостанется!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Покажите этот кабинет,пусть народ посмеется,хотя конечно не до смеха........печалька..........
 показать весь комментарий
Ответить
 
анализ последствий и вывод решений, а еще заполнение соответствующих резолюций - это именно то, без чего не обходится не один теракт на складе боеприпасов в Украине....а как же, а без этого никак, ни одного решения без это не примешь...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Очень жаль, что у нас на четвертом году войны, после Балаклеи, после Сватово, мы опять сталкиваемся с подобным", - сказал С.Пашинский.

Очень жаль???!!!
Очень жаль - это когда колесо проколол.
А "преступная халатность" (в лучшем случае) - это вполне конкретные высокопоставленные жопы, сидящие на нарах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пашинский достоин своего хозяина,мразь редкостная....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Раньше надо было работать такому замечательному комитету.

Пашинський Сергій Володимирович Голова Комітету

Семенченко Семен Ігорович Перший заступник голови Комітету

Ярош Дмитро Анатолійович Заступник голови Комітету

Білецький Андрій Євгенійович Заступник голови Комітету

Мамчур Юлій Валерійович Заступник голови Комітету

Вінник Іван Юлійович Секретар Комітету

Береза Юрій Миколайович Голова підкомітету з питань воєнної безпеки та оборони

Герасимов Артур Володимирович Голова підкомітету з питань оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва

Тетерук Андрій Анатолійович Голова підкомітету з питань соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Левус Андрій Мар'янович Голова підкомітету з питань державної безпеки

Фріз Ірина Василівна Голова підкомітету з питань безпеки державних
інформаційних систем

Пастух Тарас Тимофійович Голова підкомітету з питань ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками, що входять до предметів відання Комітету Верховної Ради України з питань
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как пишет Гризодубо - взять бы топор и всех зарубить... Несомненно Сталин плохой. Но в таком случае он поступил бы правильно - расстрелял бы этих утырков как врагов народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Согласитесь, состав комитета просто замечательный, есть депутаты на любой вкус и цвет, и все как один, патриоты.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ылита во всей красе. Сблёв общества. Извините за эмоции.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А остальные чем занимаются в соответветствии с занимаемыми креслами и получаемыми из бюджета зарплатами и льготами?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я в курсе, но кроме него там еще 11 просто замечательных гос. деятелей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ух-ты. Пашинский может только стрельнуть себе в ногу. Как такой утырок может возглавлять комитет комитет Рады по нацбезопасности? Власть очень сильно занята личным обогащением путём разных схем. Им не до нацбезопасности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://censor.net.ua/news/436133/v_rezultate_pojara_na_voennyh_skladah_v_balaklee_ukraina_poteryala_boepripasov_na_milliard_dollarov

..Этот комитет -комитетчиками попытается спустит
миллиардные убытки государства на тормозах ..
А надо под СУД Военного Трибунала ...
13.04.17 08:19 А было - как вчера .... В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов, - Пашинский.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хочу допомогти цьому комітету з рішенням: дострокові президенстські на цю осінь і потім відразу парламентські.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Комитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский.

Це вже якийсь сюр. Ситуація як в байці Л.Глібова: "... і щуку відпустили в річку".
 показать весь комментарий
Ответить
 
А шо там Береза и избитый им человек? Кто-то верит что всё было как говорит этот мудень? Всю ночь избивать человека, якобы за то что он хотел поджеч дом...я скорей поверю что береза чуть не убил подельника за крысячничество или фермера за то что не хочет землю на этого г@ндона переписать. А склад загорелся в удобное время чтоб отвлеч внимание от пистеца который творят подельники Поценюка из НФ...учитывая что у них поджег объекта первое что приходит на ум при категорическом зашкваре, вспомните слова экс-прокурора Суса "а не поджечь ли ТРЦ"
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну если Пашинский всунул свой пысок в расследование, то за результаты я спокоен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
анализаторы куевы,всех нах..й с пляжа на урановые рудники
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКомитет Рады по нацбезопасности проанализирует происшествие на складе боеприпасов в Калиновке, - Пашинский
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти