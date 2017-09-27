 Подписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине, - Госдума РФ подготовила заявление в ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Подписанный президентом Украины Закон "Об образовании" станет актом этноцида (политикой истребления национальной идентичности этноса - Ред.) русского народа в Украине", - говорится в заявлении, принятом на заседании в среду.
"Подписанным 25 сентября 2017 года президентом Украины Законом "Об образовании" попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств, закреплённые в международных договорах, ратифицированных Украиной", - говорится в документе.
В документе указывается на то, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что по мнению российских парламентариев приведёт к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.
Законом "грубо ущемляются и дискриминируются права значительной части населения Украины - миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков, румын и других носителей региональных языков и языков меньшинств Украины", говорится в заявлении.
Кроме того, российские парламентарии заявили о солидарности с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании".
Отмечается, что заявление будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Генсеку Совета Европы, в парламенты европейских государств.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.
Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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- Идите нахер!...
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2. Каждый наводит порядок в своем доме.
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ожидаемо, сейчас резко возбудятся "Матькивщина" и "Жопоблок", которые используют эту волну для достижения своей цели: внеочередных выборов президентских и парламетских..
ожидаемо: Моцква уже ведет активные переговоры с правительствами Румыньщины, Мадьярщины, Болгарщины о создании языковой коалиции в борьбе против Украины..
ожидаемо: в странах-соседях будут громкие демонстрации ультраправых радикалов + банеры на международных футбольных матчах о лингво-фашизме а Украине и ущемлении малых народностей..
ожидаемо: появление на РашаТВ слезоточивых роликов, о том как украинские нацисто-биндєравцы заставляли "малчыка в трусиках" с руцкой челюстью, розмовляти українською мовою..
ближайшие две недели будут очень горячие..
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Да, чуть не забыл: и про украинские библиотеки на рассее напомните, пожалуйста.
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Ишь как лихо завернули, хотим на руськом... хотим на русском в школе, хотим на русском в институте, хотим на руськом в институте медицины, институте права, институте еще каком то...... Может вообще для вас все на русском сделать ? идите учите государственный язык. Если лень - издуйте в тайгу ягель собирать
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https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%82&oq=%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B5%D1%82&aqs=chrome.1.69i57j0l5.16792j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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