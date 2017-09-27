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 Подписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине, - Госдума РФ подготовила заявление в ООН

госдума

Госдума РФ приняла заявление о недопустимости введения ограничений в Украине для получения образования на родных языках коренными народами и национальными меньшинствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Подписанный президентом Украины Закон "Об образовании" станет актом этноцида (политикой истребления национальной идентичности этноса - Ред.) русского народа в Украине", - говорится в заявлении, принятом на заседании в среду.

"Подписанным 25 сентября 2017 года президентом Украины Законом "Об образовании" попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и нацменьшинств, закреплённые в международных договорах, ратифицированных Украиной", - говорится в документе.

В документе указывается на то, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что по мнению российских парламентариев приведёт к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

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Законом "грубо ущемляются и дискриминируются права значительной части населения Украины - миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков, румын и других носителей региональных языков и языков меньшинств Украины", говорится в заявлении.

Кроме того, российские парламентарии заявили о солидарности с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии и призывают парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, предпринять шаги для осуждения принятого закона "Об образовании".

Отмечается, что заявление будет направлено в ООН, Межпарламентский союз, Межпарламентскую Ассамблею государств - участников СНГ, Парламентскую Ассамблею Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Генсеку Совета Европы, в парламенты европейских государств.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. 25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.

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Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждениях дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получат по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке. Предостережение против него выразили Венгрия, Румыния, Болгария, РФ и Молдова.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье.
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Ось так, чесний турок за правду постраждав!
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Задов должен пойти в Пышму а не кляузы на турок писать.
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С пуя какого они вдруг "в Украине" написали? Ой не спроста...
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Мне сказал? Русские искусствено придуманая нация. Расскажи сколько разных у тебя кровей и на каком языке говорили твои предки до 14 века.
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Ничего не перепутал. Название Украина появилось намного раньше названия россии (1721 год).
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Все очень просто...сколько украинских школ в России,столько русских школ в Украине.
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то й шо?ми будуємо політичну націю, а не русскій мір.на відміну від кацапні,що зі всієї бидлоти совка рускіх роблять.
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ну так наслаждайся кацапа, чта нету комментариев на расеянском и в защиту самого расеянского языкища
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Только тупой кацап не может выучить язык страны в которой живет.
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Кацапы! Я вам чистым русским языком говорю:
- Идите нахер!...
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За поребриком ни как не поймут,что Украина ушла навсегда!
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1. Если кацапня по поводу принятого в Украине закона подняла такой вой, значит закон для Украины правильный.

2. Каждый наводит порядок в своем доме.
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УжОс! Целая Венгрия будет блокировать. Что же теперь делать?
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а Нидерланды даже всем референдумом голосовали шоб заблокировать интеграцию. Ну и шта? Или ты, кацапа, забыла?
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В Україні почався кацапцид, з чим вас, панове хохложидобандерівці та фашиствуючі малочнікі, і вітаю))))
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В ООН на парашию уже иначе смотрят. Не так, как давеча.
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А скажите-ка, лаптеногие сколенвставатели, сколько украинских школ или хотя бы классов есть в московии?
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значит ФСБ через свою агентуру будут организовывать от имени областных рад депутатов, обращения к ООН и правительствам всего мира, об ущемлении прав руцкоязычных и других румыно-мадьяр...
ожидаемо, сейчас резко возбудятся "Матькивщина" и "Жопоблок", которые используют эту волну для достижения своей цели: внеочередных выборов президентских и парламетских..
ожидаемо: Моцква уже ведет активные переговоры с правительствами Румыньщины, Мадьярщины, Болгарщины о создании языковой коалиции в борьбе против Украины..
ожидаемо: в странах-соседях будут громкие демонстрации ультраправых радикалов + банеры на международных футбольных матчах о лингво-фашизме а Украине и ущемлении малых народностей..
ожидаемо: появление на РашаТВ слезоточивых роликов, о том как украинские нацисто-биндєравцы заставляли "малчыка в трусиках" с руцкой челюстью, розмовляти українською мовою..
ближайшие две недели будут очень горячие..
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А не могли бы уважаемые оппоненты напомнить: сколько на рассее живет украинцев и сколько там же -- на 1/7 суши -- работает украинских школ?
Да, чуть не забыл: и про украинские библиотеки на рассее напомните, пожалуйста.
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И мне очень интересно сколько в России украинских церквей, выпускаю ли там украинские книги миллиоными тиражами, как в Украине и ведут ли радио и теле передачи на украиском языке.
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Сколько украинских школ закрыли в Крыму? Сколько школ с украинским языком обучения (а не просто c факультативным изучением украинского языка) - содержат в Рашке за государственный счёт? НОЛЬ, хотя в Рашке живут миллионы украинцев. Так что для начала кацапьё пусть на себя маляву накатают в ООН.
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Все очень просто...сколько украинских школ в России,столько русских школ в Украине.
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Господа - учите государственный язык.......
Ишь как лихо завернули, хотим на руськом... хотим на русском в школе, хотим на русском в институте, хотим на руськом в институте медицины, институте права, институте еще каком то...... Может вообще для вас все на русском сделать ? идите учите государственный язык. Если лень - издуйте в тайгу ягель собирать
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Считаю тут нехер рассуждать. Державна мова - українська.
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Как русскоязычный украинец заявляю: пошла Госдура Чеченской Федерации полным составом на *уй.
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дії ерефії найкращий етноцид, кажу як етнічний росіянин
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Чья бы мычала.Россия поуничтоужала у себя все школы и все, что связано с Украиной. Поэтому, пусть заткнут свой рот и не вякают
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПодписанный Порошенко закон "Об образовании" станет "актом этноцида русского народа" в Украине, - Госдума РФ подготовила заявление в ООН
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