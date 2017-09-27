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 Политика Украины
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 Консулов снова не пустили к украинцу Грибу в краснодарском СИЗО

павел гриб

Украинским консулам не предоставили возможность встретиться с 19-летним украинцем Павлом Грибом, который содержится в СИЗО-5 в городе Краснодаре Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону.

Там также сообщили, что Гриб написал заявление, требуя свидания с консулами.

"Несмотря на написанное собственноручно Павлом Грибом заявление с требованием предоставить ему встречу с консулами ГКУ в Ростове-на-Дону 27.09.2017, а также несмотря на официальное обращения Генконсульства, УФСБ России по Краснодарскому краю проигнорировало указанное, и не предоставило возможность встречи без каких-либо объяснений", - заявили Цензор.НЕТ в консульстве.

Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

Также читайте: Сообщение о содержании Павла Гриба в российском СИЗО поступило задним числом, - сестра

30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляет, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.

7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. МИД Украины пытается как можно скорее получить разрешение для посещения консулами задержанного и убедиться в условиях его содержания, а также в обеспечении лекарствами, которых он нуждается.

Читайте: "К сожалению, ситуация рассматривается в обостренном региональном контексте": в МИД Беларуси надеются, что похищение Павла Гриба не ухудшит отношения с Украиной

11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.

15 сентября сестра П.Гриба Ольга Гриб сообщила, что его перевели из СИЗО в Краснодаре (РФ) в больницу, но в какую и почему - неизвестно. "К нему не пускают ни украинских консулов, ни независимых врачей", - сказала О.Гриб.

Она допустила, что российские спецслужбы могут попытаться через своих врачей опровергнуть его диагноз - "синдром портальной гипертензии", из-за которого П.Гриб вынужден ежедневно принимать определенные лекарства.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что П.Гриба перевели из СИЗО №5 в больницу.
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Пора арестовать значительного россиянина и поменять на Гриба.
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судя по всему другого выхода нет - холодная война 20 века - только он простой пацан - вот шо обидно
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Свиноруси порушують усі міжнародні правила та закони і седять досі в ООН та ще зочуть щоб їх поважали!!!
Україський МІД погано працює!!! Треба робити великий галос з приводу таких дій свінорасіі!!!
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почитай официальную резолюцию комитета ООН,куда уже больше и больше не пиши таких глупостей
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонсулов снова не пустили к украинцу Грибу в краснодарском СИЗО
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