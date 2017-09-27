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 ФСБ РФ активно вербует террористов "Л/ДНР" для участия в войне в Сирии

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Представители ФСБ РФ вербуют боевиков "Л/ДНР" для участия в войне в Сирии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат (НФ), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Установлены и подтверждаются многочисленные факты активной работы в подразделениях обоих "армейских корпусов" "Л/ДНР" оперативных групп ФСБ РФ, с целью вербовки боевиков для участия в вооруженном конфликте на территории Сирии в составе российских частных военных компаний", - написал он.

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ФСБ РФ активно вербует террористов Л/ДНР для участия в войне в Сирии 01



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вербуй - хоть не вербуй, все равно получишь....
(им все равно где получать - а везти далеко обратно и дорого)
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Так было всегда , что Россия когда оккупировала земли , с этих земель людей гнала оккупировать другие земли . Варвари!
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Куда-то же надо девать "несговорчивых" освободителей Донбасса...
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Пишут, что в Сирии завалили кацапский вертолет.
Вроде как Ми-35 завалили.
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ПС
Ждем сообщения от МО РФ, что вертолет уволился из ВС РФ за неделю до этого. )))
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Тымчук настоящий патриот Украины, побольше бы таких! ( Сарказм)
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Вони там будуть захищати рассійську мову від сирійців в Сірії??!?
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Глупая новость. Чтобы попасть в Сирию, надо отбор пройти. Зе бест фром зе бест. Там зарплаты примерно 100 00 гривен в месяц. Погибший летчик - победитель авиа дартс 2015 года.
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