 ФСБ РФ активно вербует террористов "Л/ДНР" для участия в войне в Сирии

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат (НФ), координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Установлены и подтверждаются многочисленные факты активной работы в подразделениях обоих "армейских корпусов" "Л/ДНР" оперативных групп ФСБ РФ, с целью вербовки боевиков для участия в вооруженном конфликте на территории Сирии в составе российских частных военных компаний", - написал он.
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(им все равно где получать - а везти далеко обратно и дорого)
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Вроде как Ми-35 завалили.
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Ждем сообщения от МО РФ, что вертолет уволился из ВС РФ за неделю до этого. )))
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