 "Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк в Facebook.
"26 сентября 2017 года, в 23:45, после получения оперативной информации, Украинским центром планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения (Украэроцентр) был установлен запрет использования воздушного пространства над складами боеприпасов возле пгт. Калиновка в Винницкой области. Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 02:59 28.09.2017 года", - отметил Лавренюк.
Дальнейшие решения относительно изменения срока действия или параметров запрета будут приниматься в оперативном порядке соответствующими службами в зависимости от имеющейся информации и развития событий.
"Указанный запрет не влияет на полеты государственных воздушных судов, которые задействованы для проведения всех видов спасательных и пожарных работ и с целью оказания медицинской помощи. Для остальных воздушных судов движение в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства возможен только с разрешения органов организации воздушного движения (ОПР). Данная информация доведена до всех пользователей воздушного пространства", - добавили в "Украэроцентр".
"Что касается аэропорта Винница, то он находится в зоне действия временного запрета использования воздушного пространства", - резюмировал Лавренюк.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники. Из-за крупного пожара на складах с боеприпасами в Калиновке Винницкой обл.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Ось тут вони великі специ.
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Вот так все просто и быстро, а вот в 2014, когда боевики несколько дней рассказывали, что орудуют Буком и когда СБУ полдня отслеживала движение русского Бука от границы, никто "оперативной информации" не получал и Боинг благополучно подставили на убой.
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