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 Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА

пожар калиновка

На ликвидацию пожара и его последствий на складе боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области Кабинет Министров выделил 100 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко. По его словам, в настоящее время нет ни одного погибшего, госпитализирована с травмами одна женщина.

Гижко сообщил, что в результате попадания снарядов в 4 дома произошло возгорание и частичное разрушение зданий.

Он отметил, что на ликвидацию пожара Кабинет Министров выделил 100 млн грн. На месте работают все экстренные службы области, военные, помогают волонтеры. Также в область прибыли 100 пиротехников из других регионов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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из чьего кармана?валите в отставку жидовня,пока живы
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Эффект паразита тем и уникален,что сам паразит низачто не откажется от соков организма. Потому как питаться он может только там. Вне благоприятной зоны он обречен на неминуемую гибель. Единственный способ избавиться от него - протравить или вырезать хирургическим путем.
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Это рвутся сэкономленные НА СМЕРТЯХ наших Воинов боеприпасы! Даже закрытых хранилищ не смогли построить эти ТВАРИ!
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Зачем строить,если в Украине полно закрытых шахт,там можно спрятать даже Луну,а не то что боеприпасы.
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Сколько за эти деньги детских жизней спасти можно было ... Распилили деньги, выделенные на охрану складов , теперь распилят те которые на ликвидацию пожара выделили после их охраны усиленной (!), а на спасение детей собираем по копейке со всего мира ... Не стыдно ?
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мне очень стыдно,позор нам всем за такое государство...
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Радоваться надо, что Украина отказалась от ядерного оружия. Эти шоколадные неучи его тоже бы взорвали.
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Надеюсь, что да. Кидать атомную бомбу на Кремль Порошенко бы не стал, а взорвать её под Киевом запросто бы мог.
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у многих чиновников от этой новости вспотели ладошки!
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Надеюсь не из госбюджета, а из генеральских карманов?! Хотя, что за бредовые фантазии, забыл, что "ворон ворону" и т.п.
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Только из твоего )) Не смеши. Дети твои ,лишний леденец не получат.
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На администрацию президента в бюджете 1 миллиард гривен предусмотрено, на модернизацию и содержание всех военных складов Украины 95 миллионов. Цифры говорят сами за себя.
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С каждым разом их становится все меньше и меньше...
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А почему свинья не должна заготавливать корм ?
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Лучше бы раньше 99 миллионов выделили на дооборудование западной половины складов в Калиновке.
Глядишь, 1 миллион бы и сэкономили.
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если диверсия спланирована и готовиться хорошо,а главное когда делает это государство - 90% она достигает своих целей
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Это очень старые склады,раньше всё было под землёй..!
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Да. Открытые площадки в западной части складов появились после того, как туда завезли боеприпасы при выводе советских войск из Европы.
А восточная часть - старая. Заглубленные капониры и бетонные бараки
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Это наши с вами деньги,а эта бестолочь просто их просрало.
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Сам ты бестолочь. Раз просирал так ласково называешь. Их душить нужно.
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Гройсман выпишет себе премию за мужественное руководство пожаром?
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вот оно, волшебное словосочетание "правительство выделило 100 млн."!!!
А кто их освоит, а кто попилит? Уж не юное ли дарование с базаркомовским дипломчиком?
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а сколько можно было за эти деньги спасти тяжело больных детей. офшорных барыг расстрелять
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Сколько дойдет до людей?
твари,когда реально в стране будет порядок?
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Так-так... Таки что-то было!
Звуки взрывов в Киеве и области раздавались из-за плановых стрельб на полигоне Нацгвардии (с)
На территории военного стрельбища Нацгвардии в Вышгороде ежедневно проводятся стрельбы. (с)
Значит, ранее- эти стрельбы- не слышали, а смогли только сегодня??? Как-то странно...
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100 миллионов в жопу,не считая миллиардов на которые сгорели боеприпасы,и на этом фоне Грося блеет о повышении пенсий на 50 гривен,в обмен на 40 лет трудового стажа?
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а чего туда МО и нацполиция поехала?, вот они и считают, сколько сгорело и сколько ещё сгорит.
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.Получить премии - льготы -медали и квартиры за успешную ликвидацию
-48 Украинского Арсенала .
Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА - Цензор.НЕТ 3584
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Ты,что правительству не доверяешь ???? Да , ты агент ! - чинганчук,гыг,крест,кацахол это подтвердят ))
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Охренеть!!!
Сначала разворовали кучу бабала на содержание склада из-за чего в небеса взлеело БП не на один лярд, а теперь еще 100 лямов на "восстановление"... и все это из народного "кармана"...
Сцука... при таких раскладах и внешнего врага не надо "свои" барыги пустят Украину "под откос"...
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С..и позорные нужно выделять деньги на охрану сладов а не ликвидации последствий
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Вот вам, бабушка, и Петин день.(с) Разрываются в небе ваши субсидии, пенсии, повышения ЗП. Это миллиарды денег ...
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ещё не всё, что не своровали сгорело, а уже "подсчитали" сколько нужно украсть!
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А было бы достаточно выделить 10 млн на современное оборудование и охрану раньше и этого бы не случилось.
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Так выделяли миллионы до и после предыдущего взрыва склада. Миллионы "освоили" и очередной склад взорвали.
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на наступний рік вибори депутатів,тож весь 2018-й будь красти аж гай буде шуміти !
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Через высокопоставленных дыбилов мы скоро пушки и танки горохом будем заряжать,больше не чем будет.
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Ну ты то знаешь чем заряжать свою тырнетовскую деьмо-пушку..
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Україна - це геніальна держава! Половина населення є спеціалістами по зберіганню боєприпасів, а інша половина - специ по фінансах.
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А третья половина, что при власти, два в одном.
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Вот теперь есть повод поднять тарифы и заморозить минималку. Еще пару подобных ЧС и можно вводить карточки.
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Чомусь гроші на ліквідацію наслідків Аварії завжди знаходяться , а на упередження та на Системи Відеонагляду та відеофіксації немає !!
Де Розвідка , де Антитерористичні та Антидиверсійні Групи ??
Чому Начальник Гарнізону та Начальник Складу ще носять погони - за Халатність На Фронт рядовими , подивіться в яких хатинках живе все начальство ..
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все познается в сравнении... а сколько, например, нужно было лямов для модернизации этого склада и ему подобных... хотя бы для оснащения склада современными средствами охраны и слежения...
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Эээээ, ничесе ты замахнулся как лихо!
А как воровать при системах охраны и слежения, подумал? Тут схема воровства работала годами, потом бабах и все, никто ниучемнеувинават. Так сказать "внешний фактор", ну или сухая трава!
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Лишить зарплаты всех чиновников и положить обратно в казну 100 млн гривен.
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Долбодятел тымчук накарякал у себя на сайте
Россия переправила боевикам «л/днр» еще 1600 тонн ГСМ и до 10 ББМ, - ИС
Дата публикации: среда, сентября 27, 2017 - 10:00

Все доехало без происшествий??

А где укр розведка?? Есть??
Ура - все точно подсчитали - молодцы!!!!!!!!!!

Где силы спец операций??
Ничего не взорвано??

А нахрена они нужны такие силы??
Для маршировки на параде??
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Мда...Ребята вы попали с этим правительством...
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На защиту складов денег не было, а вот на ликвидацию последствий нашлись сразу..... хуйло он такой....
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Ага))) Пожар идет по-плану))))
А концовка- пожар ликвидирован путем полного выгорания объекта))
А 100лямов ушли на воду, топливо и чай, для эвакуированых.........
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Из этих 100млн.гр. 90% - сразу, первым траншем из казначейства на оффшорную компанию. А остальные 10млн.гр. раздерибанит челядь типа Зоряна и Шкиряка...
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Ну конечно) Им же тоже кушать надо... Вчера видно на подарок поистратились. Нужно отбивать
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Вот ваши пенсии. Вот ваши тарифы. Вот ваши дороги. Вот ваши налоги.
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похоже порошенко своему сынульке новую футболку от путина получит,
ну и панамские счета пополнит, деткам на канфеты
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА
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