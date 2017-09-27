 Кабмин выделил 100 млн грн на ликвидацию пожара в Калиновке, - ОГА

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Винницкой ОГА Андрей Гижко. По его словам, в настоящее время нет ни одного погибшего, госпитализирована с травмами одна женщина.
Гижко сообщил, что в результате попадания снарядов в 4 дома произошло возгорание и частичное разрушение зданий.
Он отметил, что на ликвидацию пожара Кабинет Министров выделил 100 млн грн. На месте работают все экстренные службы области, военные, помогают волонтеры. Также в область прибыли 100 пиротехников из других регионов.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Глядишь, 1 миллион бы и сэкономили.
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А восточная часть - старая. Заглубленные капониры и бетонные бараки
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А кто их освоит, а кто попилит? Уж не юное ли дарование с базаркомовским дипломчиком?
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твари,когда реально в стране будет порядок?
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Звуки взрывов в Киеве и области раздавались из-за плановых стрельб на полигоне Нацгвардии (с)
На территории военного стрельбища Нацгвардии в Вышгороде ежедневно проводятся стрельбы. (с)
Значит, ранее- эти стрельбы- не слышали, а смогли только сегодня??? Как-то странно...
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Там еще горит, а они уже выделили
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-48 Украинского Арсенала .
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Сначала разворовали кучу бабала на содержание склада из-за чего в небеса взлеело БП не на один лярд, а теперь еще 100 лямов на "восстановление"... и все это из народного "кармана"...
Сцука... при таких раскладах и внешнего врага не надо "свои" барыги пустят Украину "под откос"...
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это для них святое
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Де Розвідка , де Антитерористичні та Антидиверсійні Групи ??
Чому Начальник Гарнізону та Начальник Складу ще носять погони - за Халатність На Фронт рядовими , подивіться в яких хатинках живе все начальство ..
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А как воровать при системах охраны и слежения, подумал? Тут схема воровства работала годами, потом бабах и все, никто ниучемнеувинават. Так сказать "внешний фактор", ну или сухая трава!
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Россия переправила боевикам «л/днр» еще 1600 тонн ГСМ и до 10 ББМ, - ИС
Дата публикации: среда, сентября 27, 2017 - 10:00
Все доехало без происшествий??
А где укр розведка?? Есть??
Ура - все точно подсчитали - молодцы!!!!!!!!!!
Где силы спец операций??
Ничего не взорвано??
А нахрена они нужны такие силы??
Для маршировки на параде??
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А концовка- пожар ликвидирован путем полного выгорания объекта))
А 100лямов ушли на воду, топливо и чай, для эвакуированых.........
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ну и панамские счета пополнит, деткам на канфеты
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