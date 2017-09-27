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 Порошенко созывает военный кабинет в связи со взрывами в Калиновке

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко принял решение о созыве военного кабинета при участии Премьер-министра Владимира Гройсмана, Секретаря СНБО Александра Турчинова, руководства правоохранительных и оборонных ведомств в связи со взрывами на военных складах в Калиновке Винницкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Порошенко написал на странице в Facebook.

"Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу поручил им вылететь на Виннитчину. Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии, от премьер-министра и министра обороны.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Гройсман о взрывах в Калиновке: "Ситуация контролируется. Максимально быстро мы сделаем все, чтобы восстановить нормальную жизнь". ВИДЕО

Хочу отметить эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения. Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей.

Принял решение созвать военный кабинет при участии премьер-министра, секретаря СНБО, министра обороны, начальника Генштаба, председателя СБУ, а также руководства Нацполиции, Нацгвардии и Службы чрезвычайных ситуаций сразу после их возвращения из Винницы", - написал Порошенко.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Сотни украинцев бросились на помощь проживающим в районе Калиновки: вывозят, предоставляют ночлег, привозят еду, - журналист. ВИДЕО+ФОТО
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ПОРОХОБОТЫ сегодня все вызваны в скрочном порядке




АП(Администрация Президента) - топ верхушка коррупции и залог гарантий картелей украины.
Суперкоррупционеры ап Райнин,Днепров,В.Кононенко,Мойсеев(дальше Тахтай,Руснак,Севостьянова - они же избавлялись от страшного для них Саакашвилли), достойная смена ложкина, 4 года дули в уши через своих ботов крещатиков, что один оплот обходится 30 булатам по цене.
Так сколько сделано булатов за 4 года ВОЙНЫ? ЖИРНЫЙ ЕПАНЫЙ НОЛЬ.
64 Булата, которые сделали еще при януковиче(когда хуйло кричал к какой войне готовится украина), за 4 года это пидары проганяли 2 раза по ремонту, потому что на ремонте можно больше украсть("менять" запчасти на бумаге, а в реале скорее всего рыхтовка и подкраска).
Вот почему они все так ремонтируют и не делают ничего нового - на ремонте легче и больше красть(хотя ремонтовать тоже надо, но больше делать нового).
Достижение этих коррупционной пидарасни это 150 выпусков "в украине ничего не делается" старых полудостижений и толпы вновь набранных после ложкина блядоботов, которые так сильно борются со зрадой, которые засрали своей борьбой со "зрадофилией" весь интернет. Ну чтобы легче и больше воровать и народ тихо им не мешал.
Ну и обеспечить безоблачное небо для воровства на будущее.
Петя должен убрать всю питарсню, которая стажировалась у ложкина и которая достойно его сменила по основному предназначению АП президента это тотальная коррупцизация и картелизация украины - цены ростут на все, новой техники не производится,внешкредиты увеличиваются, ввп и внешторгбалланс застыл как вкопанный.
Все журналисты должны проверять этих пидаров днем и ночью - чем занимаются, чем живут, кроме тяжелого труда в АП по распределения коррупционных потоков.
Журнашлюхи, которые не отчитываются о проверках и зраде в тотально коррумпированной АП подлежат утилизации за доведение до войны войны, через
уничтожения армии и разворовыванию народа.
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счас вылезут порохобыты, и расскажут, что у нас рост экономики и вообще как для воюющей стороны у нас все хорошо)
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Взрывы на складах БК образно сравнивают с танцем на граблях, только при этом забывают уточнить, что танцевать вынуждены украинцы под пьяные возгласы VIP зрителей партера.
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Вспоминаю "революцию" 2014 и лишь один вопрос имею,

революция в которой погибли только революционеры, это революция или что ?
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спочатку автомобілі вибухали -нікого не найшли .тепер пішли в хід арсенали, звичайно випадкові зівпадання _куди дивиться СБУ , невже така захоплива гра на "контробасі ", що за Україну зовсім забули?
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Рефлексы перепоя. Главножопый, надо создавать штаб ликвидации при наступлении кризиса а не после 12часов бедствия. В ваше отсутствие(если есть государство) это должен делать ваш заместитель. В Украине ВСЕГДА власть в стороне констатирует,а мы расхлебываем , а потом еще и платим и всегда без государства. Постоянно задаю себе вопрос н..ра вы нам всрались?
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созываю ...хочу размазать ответсвенность на всех ...вместо того чтобы уже гнать , за профнепригодность , руководство сбу , генштаба , оно созывает ... жалкий , никчемный тихушный вор
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Во время войны четвёртый (пятый, шестой, поправьте, если не так) стратегический арсенал взлетает на воздух!
ГДЕ СБУ???
Работает? Видим по новостям: "Накрыли торговца оружием (906й зораки под травмат и два флобера), раскрыта банда оружейников (две полугнилых Мосинки из копа, оттуда же ржавый револь и сотня охотничьих 7.62) "
А мне кажется, что ТЕХ оперов, что раскрыли таких злодеев, полезнее было бы тупо в круглосуточный обход склада в Калиновке направить!
Далее. Видим взрывы, поджоги и убийства в Украине. В росии ничего подобного нет. ПОЧЕМУ? Где СБУ, разведка, ССО? Где?
Да ведь даже на НАШЕЙ временно оккупированной территории не взорваны мосты, путепроводы, агрессор спокойно гонит оружие СОСТАВАМИ!
Не справляетесь? Не можете? НАХУЙ!!!
Не хотите? В РАСХОД!!
ЕСТЬ те кто МОЖЕТ и ХОЧЕТ!
Уйдите или мы вас УЙДЁМ!!!
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От же ж маємо гаранта, увесь час про народ думає. Вчора, ікра з коньяком до рота не лізли, бо постійно міркував якнайшвидше зібрати військовий кабінет (сам навіть назву придумав). Ба, навіть за цими думками не встиг виступити у ЗМІ щодо ситуації в Калинівці. Оце дійсно піклувався за людей, а вони, падлюки, клянуть його на чому світ стоїть.
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Алексей Арестович
10 ч ·

ЛЮДИНА З ПРІЗВИЩЕМ «ПОРОШЕНКО».
- Мені не потрібні державні поради, щоб визначити: що для держави є благом, а що небезпекою.
Мені не потрібні державні діячи, щоб оцінити якість діяльністі державних діячів.… Еще

Человек с фамилией "Порошенко".

- мне не нужен общественный совет для определения: что для государства -, но в опасности.

Я не нуждаюсь в государства государства, чтобы оценить качество государственных чиновников.

У меня есть только два требования к первому и другому:

- адекватный баланс и развитие.

И им нужно научиться не кто своей позиции и своей собственной prizvíŝa.

Меня не волнует, какие имена в государстве люди в определенный момент: до тех пор, пока они не будут обеспечивать баланс и развитие.

Но, если начать с начала и развития, то это можно решить и решить.

Человек с фамилией "ânukovič" у нас есть эксперт по этому вопросу.

По моему мнению, некоторые действия (и, особенно, пустые) некоторые конкретные prízviŝ по конкретным posadah, и все власти делают вывод о разделительной от других.

Человек с фамилией "Порошенко", вышел из очень важного политического ресурса - удачи.

Стратегический ресурс. В может быть немного больше.

Но после kalinovki, ты не можешь.

С левой рукой, и правильно, ты не можешь этого сделать.

Получить черных детей и покажи, кто ты на самом деле.

Не может быть, чтобы наши elítka, в, которые люди действительно воровать в высоком государственном posadah. За условия, которые крадут не из-за расходов, а с доходом.

Теперь последнее имя "Порошенко" на самом высоком взимается с в может только спасти в protâguvannâ к виновным, ekstraordinarní kadroví изменения и principove коррекции баланса

Страна требует осуществления пакета nevídkladnogo, обеспечения его защиты, восстановления социального баланса и создания условий для развития, которые не могут быть приняты.

Знаешь, это потому, что этот день рождения должен быть в состоянии stepover свой собственный нaтуру.

Однако, если нет, то в стране будет сумка,,

Способ решить, что это, это не будет " Goodbay друзья ", так что pritamanna с фамилией " Порошенко ", имеет интересное последствие:

Тебе придется отвечать самостоятельно.
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Барыга созывает военный кабинет в связи со свои эвакуацией всех рошенов из вин.области
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Дайте ему кто то пистолет наградной что бы он в этом кабинете и застрелился
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А шо, Петя подаренных солдатиков расставил на поле боя?... будут симулировать еще одно Дебальцево?
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Вы не задавались вапросом пачему паследнее время всё адни склады взоываються?
Если бы не вайна я бы сказал что так утелизируют патому что это саммый дешовый способ.
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Тут полюбому нужно генералов допустивших взрывы в отставку и суд. если порох не примет такое решение, то он редкий дебил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко созывает военный кабинет в связи со взрывами в Калиновке
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