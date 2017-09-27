 Порошенко созывает военный кабинет в связи со взрывами в Калиновке

Как передает

, об этом Порошенко написал на странице в

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"Получив доклад начальника Генштаба и главы СБУ, сразу поручил им вылететь на Виннитчину. Также в течение ночи получал информацию штаба по ликвидации аварии, от премьер-министра и министра обороны.

Хочу отметить эффективные действия центральной и местной власти во время эвакуации населения. Отдельно хочу поблагодарить всех волонтеров, которые помогают спасать людей.