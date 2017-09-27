 Суд над Януковичем: исследование доказательств обвинения. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Цензор.НЕТ продолжает вести текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
10:48 Смотрят еще одно интервью - с журналистом НТВ.
Пересматривают фрагмент из интервью от 02.04.2014.
В нем Янукович говорит, что "попытка диктовать им как нужно жить привела к тому что люди, проживающие на этих территориях, выступили с протестами. Эти протесты вылились в референдум. Только националисты со своими радикальными подходами в тех условиях, которые были в Украине, способны были достичь такого результата - разделения страны".
10:46Судья объясняет, что если у адвоката есть потребность смотреть все и основания, то исследуют все и добавляет, что эксперт оценивал именно этот кусок.
"Если вы считаете, что здесь есть фрагменты, которые оправдывают вашего подзащитного, то мы пересмотрим, конечно", - говорит Девятко.
Включают следующее видео, в котором Янукович говорит, что "радикалы захватили власть".
"Я считаю,что сегодня власть имеет проблему, которую нужно решать. И сегодня не проблема президентских выборов. Нельзя ставить телегу вперед упряжки лошадей. Вначале нужно разобраться с устройством государства, найти консенсус с гражданами Украины, со всеми регионами. Это может сделать только референдум", - говорит Янукович.
Он говорит, что лишь конституционная реформа сможет снять противоречия.
10:38 Включают интервью с Януковичем от 02.04.2014.
В этом интервью он говорит, что в Крыму "население провело референдум. Если бы это было при мне, я бы постарался этого не допустить".
"Процессы, которые сейчас проходят на востоке и юге Украины, к ним нужно относиться очень серьезно. И все, что произошло с Крымом, это заслуга нынешних правителей Украины. Это их радикальная позиция по отношению к русскому языку", - продолжает беглый экс-президент.
"А полностью мы не будем смотреть, ваша честь?" - спрашивает адвокат.
"Как же полнота исследования доказательств? Во всех других процессах все видео смотрели от начала до конца", - добавляет он.
10:35 Судьи хотят продолжит смотреть видео с Януковичем.
Адвокат говорит, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела.
Возникает словесная перепалка.
Судья говорит, что с 18 августа у него было время на ознакомление, и этого времени достаточно.
"Если изучать один том в день...", - адвокат.
Его перебивает судья, и говорит, что времени было достаточно.
10:30 Суд переходит к рассмотрению экспертиз.
Рассматривают "портретную экспертизу", которая была проведена в Киевском институте судебных экспертиз.
В выводах эксперта говорится, что на видеозаписи интервью от 02.04.2014 действительно изображен Виктор Янукович.
10:28 Прокурор Крым просит отказать в этом ходатайстве, потому что подобное ходатайство было озвучено на прошлом заседании.
Суд утвердил, что у защитника было достаточно времени на организацию свидания со своим клиентом. Сообщает, что если адвокат предоставит билеты, то суд перенесет заседание. А пока - отказывает в удовлетворении ходатайства.
10:24 Герасько напоминает, что после ознакомления с делом адвокат проводит конфиденциальную встречу с клиентом, согласовывает с ним позицию и составляет соответствующий протокол. А если невозможно связаться с клиентом, то составляет соответствующий документ о нарушении прав клиента, добавляет он.
"В связи с тем, что свидание меня с Виктор Федоровичем Януковичем не состоялось, я позвонил в прокуратуру, чтобы узнать его адрес, чтобы с ним связаться. В данной информации мне прокурор отказал: не дали ни телефонный номер, ни электронный адрес", - говорит адвокат.
Говорит, что в фирме "Аверлекс", которая сопровождает юридически Януковича, дали ему домашний адрес: "Это мой долг поехать к нему и согласовать позицию".
"Сообщаю, что я не могу осуществлять свои обязанности, пока не согласую с Януковичем свою позицию", - продолжает Герасько, просит отложить заседание и "обеспечить финансово его поездку в Ростов-на-Дону".
"Сейчас я обратился к центру предоставления правовой помощи, чтоб они обеспечили мне финансирование поездки, если не обеспечат, то я готов это сделать за свой счет", - говорит он.
10:19 Прокурор Крым: "Я считаю, что процесс проводится по принципу соперничества. С момента регистрации уголовного производства была утверждена группа прокуроров. Статья КПК предполагает группу прокуроров. Ходатайство считаю безосновательным и незаконным".
Герасько: "По логике прокурора, каждый, кто есть в группе, может приходить сюда и выступать. Каждый из 150. Должен ходить процессуальный руководитель!"
Судья Девятко отказывает в удовлетворении ходатайства, поскольку оба прокурора являются процессуальными руководителями в этом деле.
Адвокат Герасько объявляет следующее ходатайство.
Зачитывает нормы о том, что адвокат обязан информировать клиента о ходе дела, согласовывать с ним правовую позицию. И обязан отказаться от защиты, если будут соответствующие причины.
10:14 "Поскольку процессуальным руководителем назначен Кравченко, то Крым не наделен полномочиями", - продолжает Герасько.
"Считаю, что недопустимо участие Крыма М.Ю. в данном судебном процессе. Сторона защиты находится в неравном отношении со стороной обвинения", - продолжает адвокати упоминает, что не успел ознакомиться со всеми материалами дела.
10:10 "Видеозапись не отменяет аудиозапись. Есть нормы КПК согласно которым должна быть сделана аудиозапись на специальную систему. Если суд сейчас не вызовет его повторно, то это будет основанием для отмены решения! А я бы не хотел отмены!", - говорит Герасько.
Судья объясняет, что сейчас идет другая стадия процесса - исследование доказательств обвинения.
Адвокат настаивает, что он имеет право на любой стадии подавать ходатайства и у него их три, и он хочет их подать.
Девятко: "На данной стадии суд соглашается с мнением прокуроров, что сейчас другая стадия. Уважайте председательствующего".
Адвокат продолжает настаивать: "Если вы сейчас не заслушайте ходатайство, то будет нарушено право на защиту".
"На судебные заседания ходят два прокурора и один адвокат. На вес другие ходит один прокурор - процессуальный руководитель. А я один,потому что закон не предполагает, что бесплатных адвокатов может быть два", - говорит Герасько и зачитывает ходатайство, в котором просит оставить одного прокурора - процессуального руководителя.
10:06 Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.
Прокурор Крым говорит, что следующим хотят исследовать результаты експертиз, которые проводили в Киевском институте судебных экспертиз
Первая экспертиза о том, что на одном из интервью обвиняемого Януковича изображен именно обвиняемый Виктор Федорович Янукович.
Судья начинает зачитывать.
Адвокат: "У меня есть ходатайство, которое я хочу подать, прежде чем мы начнем исследовать".
Судья: "О чем?"
Адвокат Герасько: Я хотел бы предупредить суд и прокуратуру, что на 11 у меня назначено заседание, и я об этом предупреждал.
Судья говорит, что будут работать до 11:00, потому что заранее адвокат предупреждал заранее.
"Но у меня есть другое ходатайство", - говорит адвокат и начинает зачитывать его.
Прокурор Кравченко возражает. и говорит, что сейчас другая стадия процесса.
"Я прошу меня не перебивать!" - говорит Герасько.
"Это вы перебили прокурора, когда начали исследовать доказательства!" - Кравченко
Судья спрашивает, о чем ходатайство.
Адвокат говорит, что поскольку не сохранились аудиозаписи допроса Сергеева, он просит еще раз его допросить.
Судья Девятко говорит, что есть видеозапись этого допроса.
10:00 Адвокат подошел к прокурорам и спрашивает кто процессуальный руководитель.
Кравченко говорит, что нужно было внимательно слушать
Адвокат Герасько: "Почему вы ерничаете?! Кто вас так учил общаться?"
"Нужно было внимательно слушать, вам все рассказывали", - повторяет Кравченко.
09:58 В зале суда уже присутствуют новый адвокат Виктора Януковича Максим Герасько, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: " Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину ".
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Витек, ну не до тебя... как всегда!!!
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