 Суд над Януковичем: доказательства обвинения. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Объявлен был фрагмент из интервью "Дождю", а вместо этого включили снова предыдущий фрагмент из интервью НТВ и другим каналам.

Ни судья, ни адвокат, ни прокуроры не реагируют на то, что в второй раз подряд идет один и тот же кусок.

Судья отмечает, что видео телеканала "Дождь" отсутствует.

Прокурор Крым говорит что это одни и те же выступления просто на разных каналах и добавляет, что в этом фрагменте и есть доказательство того, как Янукович заявляет об обращении к Путину с просьбой ввести войска.

"Данной экспертизой подтверждено, что все высказывания произносил именно Янукович Виктор Федорович", - утверждает Крым.

Адвокат говорит, что не может комментировать данный факт до согласования правовой позиции.

Суд объявляет перерыв до 10 утра 28 сентября.