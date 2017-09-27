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 Происшествия, Общество
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Все про:боеприпасы (1330) Жебривский (607) ОГА (1425) проверка (523)

 Военные склады на Донетчине проверяют с 25 сентября, - Жебривский

жебривский

Военные склады в Донецкой области проверяют с 25 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил Павел Жебривский, глава Донецкой ВГА.

"Еще после того, как произошел взрыв в Малоянисоли, было собрано совещание и расставлены акценты. Кроме военной прокуратуры и тех людей, которые согласно своим должностным обязанностям должны проверять склады и другие вещи", - сказал Жебривский, добавив, что задачи были поставлены еще в понедельник и комиссия начала работу.

"Думаю, связи с тем, что идет война, каждому объекту, который вызывает интерес у врага, а также предусматривает опасность для гражданских, должно быть уделено внимание", - отметил Жебривский.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО

Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед пожаром на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном штабе ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, могла возникнуть за умышленный поджог травы на соседнем поле.

Напомним также, что 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

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Всё хАрАшо! Старье взорвали, теперь можно на их место джавалины всякие завозить!
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в Америке смотрят на это все и думают, какое нах оружие? барыга 2\3 продаст, треть спалит и скажет, что внешний фактор, сука такая, все уничтожил
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Жебривский,ты хоть заранее предупреди,какой склад палить будешь,что бы люди вовремя эвакуировались.
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Сегодня главный враг Украины - внутренний, власть воров, барыг и предателей!
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Оффтоп.
Пишут, что в Сирии завалили кацапский вертолет. Вроде Ми-35.
Ну, хоть какая-то хорошая новость на фоне Калиновки...
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Услужливый лакей шоколадных воров отчитался перед барыгами, что бы те не сняли его с хлебного места.
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барыжный холуй жебривский свой анус на морде открыл
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Эти идиоты,кроме лизания шоколадного зада,не способны ни на что.У них задача от хуйла одна,подорвать любую возможность Украинцев сопротивляться изнутри.В этом хуйло может таким как этот жебрак только опладировать.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоенные склады на Донетчине проверяют с 25 сентября, - Жебривский
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