 Военные склады на Донетчине проверяют с 25 сентября, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщил Павел Жебривский, глава Донецкой ВГА.
"Еще после того, как произошел взрыв в Малоянисоли, было собрано совещание и расставлены акценты. Кроме военной прокуратуры и тех людей, которые согласно своим должностным обязанностям должны проверять склады и другие вещи", - сказал Жебривский, добавив, что задачи были поставлены еще в понедельник и комиссия начала работу.
"Думаю, связи с тем, что идет война, каждому объекту, который вызывает интерес у врага, а также предусматривает опасность для гражданских, должно быть уделено внимание", - отметил Жебривский.
Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед пожаром на складе прогремели несколько взрывов.
В оперативном штабе ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, могла возникнуть за умышленный поджог травы на соседнем поле.
Напомним также, что 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Пишут, что в Сирии завалили кацапский вертолет. Вроде Ми-35.
Ну, хоть какая-то хорошая новость на фоне Калиновки...
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