 Дело Ил-76: суд не удовлетворил ходатайства стороны защиты генерала Назарова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", защита Назарова, в частности, ходатайствовала об отводе одного из военных прокуроров, который, по мнению защиты, в нарушение норм европейского права выступал в производстве сразу в трех качествах - как следователь, процессуальный руководитель и обвинитель. Однако суд отметил, что сторона защиты не указала ни одной статьи украинского законодательства, которая при этом была нарушена, и ответил отказом.
Отказом в удовлетворении суд также ответил на ходатайство адвоката генерала Назарова Михаила Турика отправить запрос в суд первой инстанции - Павлоградский районный суд - на получение информации об ознакомлении судьи этого суда Натальи Самоткан с текстом военного устава Сухопутных войск Украины, который, по данным защиты, содержит государственную тайну.
Началу судебного заседания предшествовала перепалка между пострадавшими - семьями военнослужащих, погибших в Ил-76, с одной стороны и женой генерал-майора Виктора Назарова - с другой. По словам родственников, они собрались, чтобы "защитить законный приговор" и не дать суду изменить решение суда первой инстанции.
17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Назарова признали виновным в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76, и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
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