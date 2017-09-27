 "Чемпионат" ВМФ России в оккупированном Севастополе судила предательница Сорокина из базы "Миротворца"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по данным сайта "Миротворец", Сорокина до оккупации Крыма проходила военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.
"Главным судьей чемпионата, участниками которого были исключительно мужчины, стала тренер парусной команды ЦСКА капитан-лейтенант Оксана Сорокина, которая успешно справилась с судейством в ходе чемпионата", - говорится в сообщении так называемог Южного военного округа.
Сайт "Миротворец", который известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах, внес бывшего украинского военного Оксану Сорокину в свою базу в августе 2014 года.
По информации сайта, Сорокина не прибыла на континентальную территорию Украины в указанные пункты сборапосле оккупации Россией Крыма и перешла на военную службу к оккупантам.
После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения и спортивные соревнования на полуострове.
Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в оккупированном Крыму.
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Я вчера не читала Цензор, сегодня утром прочла новость о Калиновке, аж в глазах темно стало от злости,теперь меня просто "очень расстроило" судья Сорокина,тьфу,... думать еще за чужую мерзоту, когда своя страну уничтожает.
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