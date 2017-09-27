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 "Чемпионат" ВМФ России в оккупированном Севастополе судила предательница Сорокина из базы "Миротворца"

В оккупированном Севастополе прошел так называемый чемпионат Военно-Морского Флота соседней России по прикладным видам спорта, главным судьей которого стала "тренер парусной команды ЦСКА, капитан-лейтенант" Оксана Сорокина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, по данным сайта "Миротворец", Сорокина до оккупации Крыма проходила военную службу в Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины.

"Главным судьей чемпионата, участниками которого были исключительно мужчины, стала тренер парусной команды ЦСКА капитан-лейтенант Оксана Сорокина, которая успешно справилась с судейством в ходе чемпионата", - говорится в сообщении так называемог Южного военного округа.

Сайт "Миротворец", который известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах, внес бывшего украинского военного Оксану Сорокину в свою базу в августе 2014 года.

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По информации сайта, Сорокина не прибыла на континентальную территорию Украины в указанные пункты сборапосле оккупации Россией Крыма и перешла на военную службу к оккупантам.

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения и спортивные соревнования на полуострове.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в оккупированном Крыму.
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У, пре-да-тель-ница Сорокина!!! Ненавижу!!! Так ненавижу, что и про Муженку думать не хотца!!!
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как то плевать с колокольни , пусть хоть на голове стоят.
Я вчера не читала Цензор, сегодня утром прочла новость о Калиновке, аж в глазах темно стало от злости,теперь меня просто "очень расстроило" судья Сорокина,тьфу,... думать еще за чужую мерзоту, когда своя страну уничтожает.
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Чим більше проявиться зрадників, тим більше очистимось від внутрішнього ворога.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Чемпионат" ВМФ России в оккупированном Севастополе судила предательница Сорокина из базы "Миротворца"
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