 Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Житель Винницы - бывший десантник 79-й аэромобильной бригады, участник войны Константин Корженко (Костя Косс) рассказал "Цензор.Нет", то, что он наблюдает своими глазами:
"В данный момент я нахожусь на блок-посту в 5 километрах от складов. Характер взрывов отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов зенитных ракет или реактивных снарядов, поэтому на такой дистанции людям ничего не угрожает.
В настоящий момент большинство жителей Калиновки, Стрижавки, Лавровки, Сальника уже эвакуировано. Идет эвакуация и из других сел. Это информация от волонтеров и от самих граждан - здесь на блок-посту много людей собралось.
В первые минуты люди спасались сами, очень быстро из Винницы стали ехать обычные граждане, волонтеры, на своих машинах, чтобы спасать людей. Очень многие поспешили на помощь.
Стоит отметить как быстро власти действуют, здесь все так организовано, что я такого не видел даже в АТО.
В течение получаса началась организованная эвакуация - я насчитал колонну свыше 100 автобусов, которая сразу выехала в зону взрывов. Мой дом на трассе, я все наблюдал.
Очень быстро выехала Нацгвардия полк 3008 из Винницы. Они стали вывозить людей на бронетехнике с улиц рядом со взрывами, и прочесывать подвалы домов, где многие стали прятаться.
На местах эвакуации паники нет. Паника есть в Виннице, там где люди не владеют обстановкой и далеко от места событий. Через два часа уже во всех селах появились колонны бронетехники Нацгвардии, тут и БТРы, и бронированные "кразы", они вывозят людей к блок-постам и возвращаются. Бронетехники очень много.
Нацгвардия сейчас действует во всех селах вокруг складов.
Эвакуация идет не в сторону Винницы, а в сторону Житомира.
Большинство населения из зоны взрывов уже вывезено, сейчас смотрят оставшихся. К сожалению, я видел и "скорые" которые ехали из Калиновки. Но я о пострадавших детально не знаю".
"Очевидно, что режим антитеррористических учений, который был объявлен сегодня Антитеррористическим центром СБУ за 8 часов до взрыва позволил отмобилизовать и привести в готовность силовые структуры. В Калиновку уже прилетели руководители СБУ, Нацгвардии, МВД", - отметил журналист.
"Достойно уважения, что на блок-постах вокруг закрытой зоны скопилось большое число волонтеров, очень многие выехали на помощь, чтобы помочь в эпицентре взрывов. В течение первого часа очень важную роль сыграла самоорганизация граждан. Следует отметить оперативные и профессиональные действия местных государственных и силовых структур Винницкой области по эвакуации граждан. Мощные взрывы на складах в Калиновке не прекращаются", - добавил Бутуосв.
Участник войны, десантник 79-й бригады Константин Корженко позже сообщил с места взрывов в Калиновке - он находится на блок-посту в 5 километрах от складов: "Взрывы резко усилились. Сейчас пошла детонация каких-то складов большой мощности. Взрывается не один и не два склада, разлет боеприпасов стал больше. Разлет примерно сейчас до двух километров - к нам не долетает, мы не в укрытии".
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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надо понимать чьи ставленники !!!
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у тебя есть желание этого слушать ?
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у меня с 2005 года на "ЭТО" рвотный рефлекс...
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P.S. Сарказм, как я погляжу, уже тоже в основном просран...
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Вiльний @NoFated 18 мин.18 минут назад
Намалював Вам новий дизайн Коробки цукерок Рошен "Вечірній Київ".
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І ще круто: в країні біда (В ТВОЇЙ КРАЇНІ) - "Хаха, Пєця, так тобі і треба!" Виходить біда тільки в Пєці, а в тебе все ок, навіть дуже.
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вчера у кормильца днюха была.
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***
До базару Гросіка не долетіли.
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Молодцы!
Уже научились взрывать склады аккуратно!
Пусть Европа у нас теперь поучится.
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-Король! Вы будете смеяться, но участок горит как свечка...
-Побежали смотреть.........
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А если на следующем складе разлет снарядов будет еще меньше, то это будет еще бОльшим успехом, да???
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У Генштабі наголосили, що відповідати за скоєне повинен командир частини. Ще лунають вибухи, а "стрілочник" уже виявлений. Як завжди.
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Ці чиновники, злочинці-бездарі творять одні проблеми, біди, збитки!
Вони небезпечні для нашого народу!!
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Бл@, в стране куча проблем, а у них язык не такой!
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Никогда такого не было, чтобы свинособ@ки со зрадоёбами на радостях от возникших у Украины проблем, дрочили друг дружке и вот опять.
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Как слаженно работают все службы!
Перед взрывом СБУ провела упреждающую антитеррористическую операцию.
Как только начался пожар - тут же пожарные танки тушат.
Нацгвардия эвакуирует население.
Милиция обеспечила охрану.
Оперативно выехал генштаб для руководства на месте.
Гавнокомандующий ещё не раздуплился - похмелье?..
По телевизору представитель генштаба говорит что ничего страшного - всего 10% от склада.
ну пусть хотя бы это оказалось правдой...
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