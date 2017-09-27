EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  3650  90
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1330) взрыв (4383) пожар (3672) эвакуация (451) Калиновка (21)

 Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко

пожар калиновка

Район взрыва складов окружен блок-постами полиции и Нацгвардии. Все силовые структуры и власти Винницкой области работают в чрезвычайном режиме.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Житель Винницы - бывший десантник 79-й аэромобильной бригады, участник войны Константин Корженко (Костя Косс) рассказал "Цензор.Нет", то, что он наблюдает своими глазами:

"В данный момент я нахожусь на блок-посту в 5 километрах от складов. Характер взрывов отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов зенитных ракет или реактивных снарядов, поэтому на такой дистанции людям ничего не угрожает.

В настоящий момент большинство жителей Калиновки, Стрижавки, Лавровки, Сальника уже эвакуировано. Идет эвакуация и из других сел. Это информация от волонтеров и от самих граждан - здесь на блок-посту много людей собралось.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардия совместно с Нацполицией обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах, - НГУ

В первые минуты люди спасались сами, очень быстро из Винницы стали ехать обычные граждане, волонтеры, на своих машинах, чтобы спасать людей. Очень многие поспешили на помощь.

Стоит отметить как быстро власти действуют, здесь все так организовано, что я такого не видел даже в АТО.

В течение получаса началась организованная эвакуация - я насчитал колонну свыше 100 автобусов, которая сразу выехала в зону взрывов. Мой дом на трассе, я все наблюдал.

Очень быстро выехала Нацгвардия полк 3008 из Винницы. Они стали вывозить людей на бронетехнике с улиц рядом со взрывами, и прочесывать подвалы домов, где многие стали прятаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Интенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА

На местах эвакуации паники нет. Паника есть в Виннице, там где люди не владеют обстановкой и далеко от места событий. Через два часа уже во всех селах появились колонны бронетехники Нацгвардии, тут и БТРы, и бронированные "кразы", они вывозят людей к блок-постам и возвращаются. Бронетехники очень много.

Нацгвардия сейчас действует во всех селах вокруг складов.

Эвакуация идет не в сторону Винницы, а в сторону Житомира.

Большинство населения из зоны взрывов уже вывезено, сейчас смотрят оставшихся. К сожалению, я видел и "скорые" которые ехали из Калиновки. Но я о пострадавших детально не знаю".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор

"Очевидно, что режим антитеррористических учений, который был объявлен сегодня Антитеррористическим центром СБУ за 8 часов до взрыва позволил отмобилизовать и привести в готовность силовые структуры. В Калиновку уже прилетели руководители СБУ, Нацгвардии, МВД", - отметил журналист.

"Достойно уважения, что на блок-постах вокруг закрытой зоны скопилось большое число волонтеров, очень многие выехали на помощь, чтобы помочь в эпицентре взрывов. В течение первого часа очень важную роль сыграла самоорганизация граждан. Следует отметить оперативные и профессиональные действия местных государственных и силовых структур Винницкой области по эвакуации граждан. Мощные взрывы на складах в Калиновке не прекращаются", - добавил Бутуосв.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС

Участник войны, десантник 79-й бригады Константин Корженко позже сообщил с места взрывов в Калиновке - он находится на блок-посту в 5 километрах от складов: "Взрывы резко усилились. Сейчас пошла детонация каких-то складов большой мощности. Взрывается не один и не два склада, разлет боеприпасов стал больше. Разлет примерно сейчас до двух километров - к нам не долетает, мы не в укрытии".

Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко 01

Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко 02

Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко 03

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
порохоботы, расскажите как "порох" укрепляет армию, просирая один склад за другим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Следует отметить оперативные и профессиональные действия местных государственных и силовых структур Винницкой областиИсточник: https://censor.net.ua/n457039
надо понимать чьи ставленники !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем нам эти склады? Надо бронекатера клепать с катапультами.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
зачем нам эти склады! будущее за магазинами рАшен!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все "дальние разлеты" ищите по оффшорам и прокурорским свадьбам!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звиздежь, с окна вижу как в небо феерверки летят небо периодически
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да может быть - и такие планы у цапов есть - это война шо тебя удивлает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тоесть ты искренне уверен что это диверсанты?(Из серии укр.дрг уничтожает главарей террористов)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Петр Лексеевич когда проснется скажет что нибудь или только Бутусова будем слушать?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Илья Гуляйпольский 5914cfa3 - есть такое желание... - бесплатные уроки и примеры лицемерия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уже пошло. Начались утешительные заявления , что все под контролем...и так далее....И вообще-ничего страшного не произошло......Так что не ждите никаких чисток в руководстве ответственных за происходящее структур
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Отсутствие дальних разлетов вселяет оптимизм - значит, все-таки сделали выводы после Сватово и Балаклеи... Безопасность на высоте! Молодцы, армейцы и пожарники! Премии и внеочередные звания - в студию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нет. Это значит, что последние выстрелы для "Града" и "Урагана" были уже просраны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Разве что в твоих влажных мечтах, гаденыш продажный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все эти "Грады", "Смерчи" и прочие "Ураганы" - это варварское оружие, бьющее по площадям... И до кучи - это тяжелое наследие совка.... Украина должна интенсивнее избавляться от подобных символов тоталитаризма... Будущее - за высокоточным вооружением!
P.S. Сарказм, как я погляжу, уже тоже в основном просран...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сарказм? Тут Украину сливают, а тебе хиханьки. Уже поизбавлялись от ЯО, флота, производства боеприпасов и прочих "наследий совка". Скоро не останется танков и БТРов и прочих "символов тоталитаризма", а ты рыгочешь, как ишак.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, склад горит, но уже с меньшими последствиями... Это просто достижение!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это уж да! На следующем взорванном складе даже вспышек не будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Очень быстро то, очень быстро сё. Зная организаторские способности наших властей, можно сделать вывод, что к эвакуации готовились заранее
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
моэно сделать вывод, что ты, репоед, из Ольгино
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пишет какой то мутила соевый,методички в минстеце за ночь написали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На два поста ниже вашего какой-то Мирошников (с подачи gg) уже все по полочкам разложил... Конечно, далеко до Пономаря с его брызгами оптимизма, но все же...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И что, даже после такого глава СБУ не уйдет в отставку? Или сейчас мне скажут: а кто будет лучше?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Гыг с Вами - согласен... - Президента нужно поддержать в это трудное время... Вот люди стараются... - продажи таких конфет должны будут вырасти (особенно в России)... Хорошо будет ему, хорошо будет и нам...

Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко - Цензор.НЕТ 357 Вiльний‏ @NoFated 18 мин.18 минут назад
Намалював Вам новий дизайн Коробки цукерок Рошен "Вечірній Київ".

Характер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко - Цензор.НЕТ 7169
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нюша Єлісеєва‏ @Njuschka 1 ч.1 час назад

І ще круто: в країні біда (В ТВОЇЙ КРАЇНІ) - "Хаха, Пєця, так тобі і треба!" Виходить біда тільки в Пєці, а в тебе все ок, навіть дуже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
И шо? Здесь еще старые совковые склады, а в Балаклее, Сватово и т.п. хранили просто на грунте((( Вот отсюда и разлет((
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як вивезли з Європи, як поклали на грунт, так і лежать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Характер всіх диверсій однаковий - повний САБОТАЖ ВЛАДИ ЩО ДО БЕЗПЕКИ КРАЇНИ ПІД ЧАС НАПАДУ ЗАГАРБНИКА.... От це і є - ХАРАКТЕРИСТИКА всієї влади в цілому...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Широкино тоже было все организованно..что новая почта не успевала заказы принимать...ипосле чего его превратили в хлам
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это может говорить и совершенно о другом.Власть сама это организовала для скрытия недостач,поэтому и была "готова".3 арсенала за такое короткое время и никаких кадровых решений.Это верх цинизма,не говоря уже о том что полторушка и мужеложенко,должны сами были подать в отставку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
брось, это "порох" укрепляет армию и делает реформы складов
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Де була та Національна гвардія, спецпідрозділи, Корди , шморди коли потрібно охороняти такі обєкти? Що Іру Луценку, Геращенко , Деркачів та інших охороняли? Суки продажні ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ай не 3.14здите. Вчера сам лично видел, где-то пол 12 ночи, как снаряд улетел в сторону Винницы, упал предположительно где-то на пятничанах или на киевской. А они здесь казочки расказывают.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ШО???!!!! Снова очередная ПЄРЄМОГА? Холуи барыги - Полторак, Муженко - по-раскиньте мозгами, куда еще очередную награду прицепить.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этому чуваку, который ГЫГ-немешало-бы поехать в Калиновку и помочь любимому правительству исправлять ошибки,,.... Или хоть деньгами помочь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не бздякай цап, треба буде, люди допоможуть .
 показать весь комментарий
Ответить
 
С кобылой что - пустое дело,она с конюшнею сгорела.А в остальном прекрасная маркиза все хорошо,все хорошо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да он с похмелья постит...
вчера у кормильца днюха была.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"нет дальних разлетов снарядов"
***
До базару Гросіка не долетіли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там наче все нормально з евакуацією, моя рідня з Павлівки вже в Черепашинцях .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"нет дальних разлетов снарядов"
Молодцы!
Уже научились взрывать склады аккуратно!
Пусть Европа у нас теперь поучится.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Просто сейчас в Калиновке взрываются танковые боеприпасы. Вот и меньший разлет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага)))))
-Король! Вы будете смеяться, но участок горит как свечка...
-Побежали смотреть.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо, успокоили.
А если на следующем складе разлет снарядов будет еще меньше, то это будет еще бОльшим успехом, да???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С таким творческим подходом - 2 склада за неделю - скоро разлетаться просто нечему будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кого оперативно расстреляли за халатность? Давно надо было разделить склады боеприпасов и привести в нормальное состояние хранения. Кто ответит за взрывы?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ілля Іванов‏ @ukrainian_sol 37 мин.37 минут назад
У Генштабі наголосили, що відповідати за скоєне повинен командир частини. Ще лунають вибухи, а "стрілочник" уже виявлений. Як завжди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ух ти, - можна вже аналізувати.... дивись - і хтось дисертацію напише (матеріал - є).
 показать весь комментарий
Ответить
 
Громадяни! Кому і для чого ми платимо такі високі податки???
Ці чиновники, злочинці-бездарі творять одні проблеми, біди, збитки!
Вони небезпечні для нашого народу!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А десантник Корженко эксперт? При всех взрывах складов присутствовал !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кот Васька с соседней помойки, будет не хуже теперешнего главы... Зато экономия на содержании
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Склад взорвался от того, что охрана не на том языке разговаривала?
Бл@, в стране куча проблем, а у них язык не такой!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звичайно ти мову не вчиш, тому у тебе і проблема з язІком
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Только вчера тут обсуждали- где бы получше патронный заводик начать строить? Сошлись на том, что в Сумской области- опасно, надо западнее... А теперь как?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А його будуватимуть? Сумлєваюсь, аднака з такою владою. Це ворожа влада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь и я сомневаюсь. Уж очень вовремя этот склад рванул. Канадский министр ещё не улетел, наверное?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
очевидцы говорят, не хватает воды для тушения пожара, в Липецке готвятся к вылету два пожарных самолета с горячим шоколадом...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дальние разлеты были в прошлые разы благодаря боеприпасам к ПВО: КУБ, БУК и т.п., здесь их скорее всего нет. Теряем самые востребованные и дефицитные снаряды к реактивной артиллерии. Шоколадное шобло, вы нихера сделать не можете, скопище каких-то политических импотентов, все время ищущие какие-то оправдания, но ни разу не сказавшие правду, что из за их халатности, воровства и пофигизма мы скоро брущаткой по танкам будем бросаться, причем уже в Киеве. После предыдущего случая было пол года на то, чтобы хоть что-то сделать, хоть что-то начать перемещать, хоть какие-то технические средства против беспилотников сделать/купить. Никто даже не шевелился. Одна болтовня, впрочем, как и всегда. Недавние события под Мариуполем - это вообще отдельная история - загорелась трава на поле и огонь пришел к боеприпасам. Если бы эти дебилы видели, что даже поля с пшеницей по краю от дороги трактором с плугом боронят чтобы создать зону отсечения огня от дороги. Эти же дегенераты даже такие элементарные и бесплатные средства безопасности на складе не предприняли.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сколько спецов на цензоре по взрывам складов!И как смакуют!!Когда уже даст свою экспертную оценку Сыроид,Саакашвили,Семен Семенченко,Парасюк?..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читай, страдай‏ @Spasipamagi 8 ч.8 часов назад

Никогда такого не было, чтобы свинособ@ки со зрадоёбами на радостях от возникших у Украины проблем, дрочили друг дружке и вот опять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Происшедшее лишний раз напоминает, что идет война и компромиссов с пятой колонной и сочувствующими "русскому миру" быть не может. Это они способствовали и устроили диверсию!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гордость берёт за Украину!
Как слаженно работают все службы!
Перед взрывом СБУ провела упреждающую антитеррористическую операцию.
Как только начался пожар - тут же пожарные танки тушат.
Нацгвардия эвакуирует население.
Милиция обеспечила охрану.
Оперативно выехал генштаб для руководства на месте.

Гавнокомандующий ещё не раздуплился - похмелье?..

По телевизору представитель генштаба говорит что ничего страшного - всего 10% от склада.
ну пусть хотя бы это оказалось правдой...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
, и прочесывать подвалы домов, где многие стали прятаться. Люди боятся что мародёры начнут лазить по их домам,потому так...плохо что мародёров в это время не отстреливают. Источник: https://censor.net.ua/n457039
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Колись було вереску про склади під Києвом у Коцюбинському. Їх вивезли. Тепер зрозуміло.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХарактер взрывов в Калиновке отличается от Сватово и Балаклеи - нет дальних разлетов снарядов, - десантник 79-й бригады Корженко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти