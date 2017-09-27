 Ситуация в Калиновке под контролем, территорию патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.
"Нахожусь в Калиновке. Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", - написал он.
Аброськин отметил, что Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Эвакуация местных жителей продолжается", - добавил он.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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В Калинівці вибухають не склади, там зара перетворюється на попіл надія мільйонів на звільнення окупованих територій
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Ребятам не дают освобождать оккупированные территории , теперь еще решили обезоружить наверняка,на колени и в кандалы вернуть Украину решили.
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Прапорщик винний.
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Взрывы складов в военное время , что это?!!!
Твари , что же выделаете со страной, изверги, люди вам доверились, жизни свои кладут на войне, что же вы вытворяете, предатели?!!!
К стенке сволоту!
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Какая позитивная и жизнеутверждающая информация, придающая уверенность и спокойствие за нашу жизнь и безопасность!!!
Но только какая-то запоздалая!!!
Почему так ПОСЛЕ пожара, а не ДО?????
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Как слаженно работают все службы!
Перед взрывом СБУ провела упреждающую антитеррористическую операцию.
Как только начался пожар - тут же пожарные танки тушат.
Нацгвардия эвакуирует население.
Милиция обеспечила охрану.
Оперативно выехал генштаб для руководства на месте.
Гавнокомандующий ещё не раздуплился - похмелье...
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