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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Ситуация в Калиновке под контролем, территорию патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано, - Аброськин

аброськин

Обстановка в Калиновке, вблизи которой накануне возник пожар на складах боеприпасов, находится под контролем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Нахожусь в Калиновке. Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем, подтвержденных фактов мародерства не зафиксировано", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Стены и окна ходором ходят", - очевидцы в сети о взрыве боеприпасов в Калиновке под Винницей. ВИДЕО

Аброськин отметил, что Оперативным штабом на месте руководит премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Эвакуация местных жителей продолжается", - добавил он.

Ситуация в Калиновке под контролем, территорию патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано, - Аброськин 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Ситуация в Калиновке под контролем, территорию патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано, - Аброськин - Цензор.НЕТ 8461Iaroslav Drobotun‏ @yadrobotun 8 ч.8 часов назад
В Калинівці вибухають не склади, там зара перетворюється на попіл надія мільйонів на звільнення окупованих територій
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Працюють 239 мародерів на чолі з аброськіним-голубаном......факти мародерства будуть встановлені після повернення евакуйованих...
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Отброскин знает что говорит! Опасности нет. Снарядов ТОЖЕ!
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"Мародерство" (уже 4-е по счету) давно произошло!!! Просыпайся, нас обокрали!
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Она должна была быть под контролем до начала пожара, а не потом.
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вонючие распильщики, слуги рошена, под чьим контролем? уже просто нет слов комментировать, пойду грунтовать машинку. всем хорошего дня, кто не москаль и не жи...й холуй.
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Зараз туди приїдуть аброськін із голубаном і там з'являться випадки мародерства...
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Эх..будущий министр , при будущем президенте, теперешнем министре
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"под контролем ситуация" с..., нет слов, второй склад за неделю, в этой стране хоть что то может быть под контролем?!!!!Гнать всю верхушку МО, это диверсии против Украины!
Ребятам не дают освобождать оккупированные территории , теперь еще решили обезоружить наверняка,на колени и в кандалы вернуть Украину решили.
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Ага, кремлевская калясачница и галстукоед осетинский с вамбатом как раз і обеспечат охрану складов? Так "путіннападьот" или нет, курица?
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Всі бариги пішли з вінничини, саме там є місто Бар.
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Ідіотизм - вочевидь. ПРОМОСКАЛЬСЬКИЙ аброськін буде "шукати і ловити" МОСКАЛЬСЬКИХ диверсантів...
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Мусарня первые мародеры,подчистят дома людей от отягощающих денежных знаков и прочих полезных вещей.
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Кто еще из шершавых петиных холуев на фейсе не отписалось.Осталось пораженко выступить з ришучим засудженням агрессии и снова продолжить воровать с двойным усердием.Наша страна обречена.Надеюсь перед крахом,отправим эту свору шоколадную в приисподню.
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Потрібна повна ревізія арсеналів і військового майна під контролем не лише державних органів а і народу. Звичайно це таємниця, але можна організувати так, що буде розсекречено загальну кількість і місце розташування.
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Шо, сказали, що продали зброю в Судан - от і рвонуло.

Прапорщик винний.
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все під контролем, все іде по плану і..не розкачуйте собачу будку
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Риба гніє з голови. Хто голова? Совковий лохторат, який обирає до влади таких же совків.
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Кого стрелочником назначат? Загорілось від недопалка? В 14м вошь масковская сделала всё, что бы объединить Украину, а Киевские гниды в лице нынешней влады делают всё, что бы её уничтожить.
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Как кого? Воспитательницу из детского лагеря Виктория.
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"фактов мародерства не зафиксировано, - Аброськин"

Взрывы складов в военное время , что это?!!!
Твари , что же выделаете со страной, изверги, люди вам доверились, жизни свои кладут на войне, что же вы вытворяете, предатели?!!!
К стенке сволоту!
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заморишься "пасти закрывать" , упырь, на эти снаряды вся страна работала , это вы, к стенке страну ставите, мародеры и ворюги провластные.
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Взорван очередной склад с боеприпасами (типа поздравили гаранта), пострадали люди, парализована жизнедеятельность региона, материальный ущерб армии в условиях войны - а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо...
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порося взрывает склады, чтобы было обоснование для сдачи путлеру, тварь
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"Работают все необходимые службы, правоохранительные подразделения, в том числе 239 полицейских патрулируют территорию населенного пункта. Обстановка полностью под контролем."
Какая позитивная и жизнеутверждающая информация, придающая уверенность и спокойствие за нашу жизнь и безопасность!!!
Но только какая-то запоздалая!!!
Почему так ПОСЛЕ пожара, а не ДО?????
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Как удобно распродать большую часть, а оставшиеся взорвать, списать все на диверсантов, агентов инапланитян и т.д. суки и твари больше слов нет
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Аброськин давай помозгуем какой склад следующий подпалят если бы склады с оружием охраняли точно также как свадьбу сына луценко то думаю про это можно было бы не говорить
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Ну так що, в нас АТО чи війна? Закінчили АТО за 2 дні? Посилено Охороняємо весілля, кордон від Михо...Щоб закінчити цю війну за два тижні треба...усі боєзапаси розосередити на маєтках можновладців, суддів, прокурорів ( Конча Заспа, нові Петрівці, магазини Рошен, птаахофаб-рики....) Найбільшу кількість "здати під охорону" Медведчуку, Порошенко, Авакову, Гройсману...На час збереження боєприпасів щоб жодний владоможець з сім'єю не покидав об'єкт. І щоб на фронт ( в АТО) вони доставляли сами ці боєприпаси. Гарантована за години,як кімось було обіцяно, буде все закінчено. І без Мінська, ООН, США, Меркель...
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Гордость берёт за Украину!
Как слаженно работают все службы!
Перед взрывом СБУ провела упреждающую антитеррористическую операцию.
Как только начался пожар - тут же пожарные танки тушат.
Нацгвардия эвакуирует население.
Милиция обеспечила охрану.
Оперативно выехал генштаб для руководства на месте.

Гавнокомандующий ещё не раздуплился - похмелье...
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Адекватні українці співчувають, підтримують, допомагають, вселяють віру і оптимізм. Українські гниди відверто радіють, зубоскалять, зловтішаються, розроджуються фейерверком гівногумору про фейерверки, ліпецьки фабрики, бариги і "путіннападьот". Тільки мозгожопа худоба у якої зовсім атрофовано почуття логіки і совісті будуть стверджувати зворотнє..
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Супермен, наверно вызвали экстрасенсов, которые бубнами заговаривают снаряды. Придурок как можно контролировать не контролируемую детонацию? Ваш контроль закончился с взрывом первого снаряда.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСитуация в Калиновке под контролем, территорию патрулируют 239 полицейских, фактов мародерства не зафиксировано, - Аброськин
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