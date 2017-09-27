EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  927  19
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1330) взрыв (4383) Нацполиция (8884) Национальная гвардия (1280) Аллеров (73)

 Нацгвардия совместно с Нацполицией обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах, - НГУ

калиновка

Командующий НГУ координирует работу подразделений Нацгвардии в Винницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь командующего Нацгвардии Украины Вадим Голуб.

"В Винницкой области сложилась чрезвычайная ситуация в связи с пожаром на военных складах вблизи Калиновки. Нацгвардейцы совместно с Нацполицией осуществляют эвакуацию жителей Калиновки и близлежащих сел.

По приказу командующего Национальной гвардии Украины Винницкий и Калиновский полки Нацгвардии подняты по тревоге. Нацгвардейцы и полицейские перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают несение службы по охране общественного порядка и сохранения оставленного людьми имущества от мародеров. К выполнению задач привлечены около 600 нацгвардейцев и более 50 единиц техники в том числе и бронированной. Еще 400 бойцов Нацгвардии находятся в резерве", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор

В то же время, Голуб отметил, что военные части Западного оперативно-территориального объединения НГУ приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров находится на месте чрезвычайной ситуации и координирует работу подразделений национальной гвардии.

"Общую координацию от МВД на месте трагедии осуществляет 1-й заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергей Яровой", - написал пресс-секретарь командующего НГУ.

Нацгвардия совместно с Нацполицией обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах, - НГУ 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Печерские "пагорбы" кто будет охранять? И Кончу Заспу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Идите ж..пу шоколадную охраняйте.а то не дай бог взровут соевого короля.Диверсия на складе особенно смотрится на фоне антитеррористических учении сбу в вотчине базарников.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А может полки надо было поднимать до "пожара",а теперь как то поздно,поздно всрались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какая нахрен эвакуация. Еще вчера все выехали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
только и польза, что нацгвардия и нацполиция тренируются во время масштабных бедствий, ну еще пожарные и мчс...., а мо, генштаб, сбу по-прежнему в просрации...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
100% "просрация". новый, но очень точный эпитет - лучше не придумаешь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А Голубан тоже там?У него ведь много опыта,и медалька от Барыги.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да, наверное как в Одессе....найдут какую то воспитательницу-практикантку.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Голубанчик на такое гуно не ходит. Он любит ближе к "телу".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Записуют в тетрадки кто эвакуировался? Интересно шоколадная жопа ради своего день рождения выплатит компенсацию за фейерверк гражданам Украины или себе как пострадавшей стороне?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А не надо было пугать завсклада ревизиями, инвентаризациями, проверками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто следит за НГ и нацполицией? Как бы мародерствовать не начали!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они и есть первые мародеры,подживутся на людском горе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В країні НЕМА ні НАЦгвардії, ні НАЦполіції... Є ПОЦгвардія і ПОЦполіція...
Були би, дійсно НАЦ, то давно би вже таких випадків не було, а всі москальські провокатори і диверсанти були за гратами, а не українські активісти, добровольці, волонтери...
Привіт картавому плокулолу та підрахую ківалову і його випускникам суддям...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Єгор Соболєв
9 hrs ·

От ми з вами думаємо - під час війни треба бути далекоглядними, треба зберігати внутрішній спокій.
Користуючись цим, Путін, чий найкращий агент в Україні - це корупція, планомірно позбавляє наших військових можливостей нас захищати. Корумпованість політично-військового керівництва прямо веде до халатності і кругової поруки. Через цю ж причину і виробництво важливих боєприпасів на четвертий рік Війни за Незалежність далі саботується.
Відсторонення від управління державою продажних зрадників - це питання збереження нашої з Вами свободи, друзі. І життів наших захисників. Вони камінням не зможуть відбитися
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардия совместно с Нацполицией обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах, - НГУ
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти