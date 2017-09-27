 Нацгвардия совместно с Нацполицией обеспечивают эвакуацию, безопасность и порядок в Калиновке и близлежащих селах, - НГУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь командующего Нацгвардии Украины Вадим Голуб.
"В Винницкой области сложилась чрезвычайная ситуация в связи с пожаром на военных складах вблизи Калиновки. Нацгвардейцы совместно с Нацполицией осуществляют эвакуацию жителей Калиновки и близлежащих сел.
По приказу командующего Национальной гвардии Украины Винницкий и Калиновский полки Нацгвардии подняты по тревоге. Нацгвардейцы и полицейские перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел. Кроме того, правоохранители обеспечивают несение службы по охране общественного порядка и сохранения оставленного людьми имущества от мародеров. К выполнению задач привлечены около 600 нацгвардейцев и более 50 единиц техники в том числе и бронированной. Еще 400 бойцов Нацгвардии находятся в резерве", - написал он.
В то же время, Голуб отметил, что военные части Западного оперативно-территориального объединения НГУ приведены в готовность к выполнению задач по назначению. Командующий НГУ генерал-полковник Юрий Аллеров находится на месте чрезвычайной ситуации и координирует работу подразделений национальной гвардии.
"Общую координацию от МВД на месте трагедии осуществляет 1-й заместитель министра внутренних дел Украины генерал-полковник Сергей Яровой", - написал пресс-секретарь командующего НГУ.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
927 19
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Интенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА(7)
Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор(133)
1255 человек и 47 единиц техники задействованы в Калиновке, - ГСЧС(261)
Винница не попадает в зону поражения боеприпасов, взрывающихся в Калиновке, - горсовет(60)
Какие изменения ждут Нацгвардию(6)
Обнародованы видео с места взрывов в Калиновке. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ(131)
Муженко и группа офицеров выехали в Калиновку в связи с пожаром на складах боеприпасов, - Генштаб ВСУ(164)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Були би, дійсно НАЦ, то давно би вже таких випадків не було, а всі москальські провокатори і диверсанти були за гратами, а не українські активісти, добровольці, волонтери...
Привіт картавому плокулолу та підрахую ківалову і його випускникам суддям...
Ответить
9 hrs ·
От ми з вами думаємо - під час війни треба бути далекоглядними, треба зберігати внутрішній спокій.
Користуючись цим, Путін, чий найкращий агент в Україні - це корупція, планомірно позбавляє наших військових можливостей нас захищати. Корумпованість політично-військового керівництва прямо веде до халатності і кругової поруки. Через цю ж причину і виробництво важливих боєприпасів на четвертий рік Війни за Незалежність далі саботується.
Відсторонення від управління державою продажних зрадників - це питання збереження нашої з Вами свободи, друзі. І життів наших захисників. Вони камінням не зможуть відбитися
Ответить