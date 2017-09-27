EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
  6059  57
Материалы по теме:
Все про:боеприпасы (1330) ОГА (1425) пожар (3672) эвакуация (451) Калиновка (21)

 Интенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА

Интенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА

По состоянию на утро 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке нет признаков увеличения масштабов пожара.

Об этом сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы видим картинку, подняли квадрокоптер. Интенсивность огня стала меньше. Происходит развертывание четырех танков, которые будут входить в зону, которая больше всего охвачена огнем", - рассказал Коровий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На складах вооружения ВСУ возле Калиновки продолжается тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала, - Генштаб

Он также уточнил данные об эвакуации гражданских с места чрезвычайного происшествия: из Калиновки и близлежащих сел Винницкой области течение ночи 27 сентября осуществлена ​​эвакуация 22 тысяч человек.

"Если говорить о Калиновку, то в пределах трех-четырех тысяч человек еще остались в своих зданиях, но они организованно выезжают. На эту минуту никто не погиб, есть двое травмированных ", - добавил председатель облгосадминистрации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та ясен пень, шо меньше, всю ночь горело, вот и выгорело!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Все будет в порядке. САМ Гройсманман приехал посмотреть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На результаты рехворм..... Рехвормирован очередной склад боеприпасов. "Успешная" Рехворма № ХХХ
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо было пугать завсклада ревизиями, инвентаризациями, проверками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что? Разве это не рехфформа! Рехфформа разоружения от оружия ВООБЩЕ.
Ядерное уже давно реформировали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конечно радостный, у меня на Водоканале и Подшипниковом родственники живут
 показать весь комментарий
Ответить
 
А парламент купленный булет опять молчать? Может Муженко вызвать ? ЭТО ГОРЕЛИ НАЛОГИ УКРАИНЦЕВ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Sophia-Maria Duglass - это не налоги горели.., это горела победа Украины в случае масштабной войны... Слова - "Мы все равно победим.." ничего не стоят без ресурсов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хто може відповісти - там звичайне наземне зберігання б/п чи все таки під землею ? Чи хоч частина під землею. Якщо наземне - то це капець.... В такій кількості.... Кучно.... Дивно що воно цілих 3 роки простояло в стані війни цілим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
цими боєприпасами можна було рознести лугандонію в хлам і зберегти життя сотень наших бійців, але використали їх чомусь для салюту з нагоди дня народження однієї паскуди
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Допускаю, как в Янисоли. То есть- яма и в ней стоят морские 20-ти футовые контейнеры. Но! Под открытым небом. Это- самый лучший случай наземного хранения. Наверняка есть и подземное. Но сколько и где- Создатель ведает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз."(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Открытое. Вчера видел как там все взрывалось и взлетало в воздух.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Иногда такое впечатление - что врывы энтих боеприпасов продуманны, и что под энто спишут много денюжков... Дай Бог что бы я ошибался.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так ведь хороший бизнес, можно построить свой "маленький патронный заводик"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
под день рождения петра гэбня продумала...вот тут точно не ошибешься.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что-то быстро второй по величине склад Украины сгорел......Так к вечеру и погаснет...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Там походу уже вообще ничего не было. А писали ,что забит в три нормы....Понятно, а уж было подумал, что и правда диверсанты, усомнился,грешным делом, в нашем СБУ. Всё в порядке, спите спокойно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦЫНИЧНЫЙ дар ЦЫНИЧНЫХ путлеролвских шпиенов ко днюхе ЦЫНИЧНОГО БАРЫГИ. Феерверк к праздничному ужину. Happy Birthday to You, mr.President!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да блин, охраняйте склады с БК должным образом, вместо того, что бы охранять склады во время войны, а они охраняют ВР, АП, кабмин и местные власти.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
-Нами приобретен большой опыт по ликвидации пожаров на складах боеприпасов и эвакуации населения, уверен в следующий раз мы будем еще оперативней реагировать.
-А может стоит просто устранять причины, а не бороться с последствиями?
-Зрадофил... агент кремля... тебе лишь бы... евробляхи... а ваш Саакашвили... помой подъезд...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
После такого не вижу смысла клянчить салюты у Америки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а тебя ктото просил клянчить?сами разберемся.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да. Судя по успехам я в этом не сомневаюсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
в чем не сомневаешься?что тебя кто то просил? а ю окей,молдова?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В калиновке площадки более рассредоточены и между ними зеленка, в отличие от Балаклеи.
Может не возникнет эффект "спичечного коробка" и что-то уцелеет?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
10 процентов площадей затронуто.половина площадок в очаге пустые.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да и мне странно, что Бирюков пишет, что склад "забит". Он еще два года назад был заполнен примерно на 1/3. Правда может потом что-то с других складов завозили? С той же Балаклеи?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну теперь штаты точно дадут оружие, ведь наше всё сгорело на складах((
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, да. А Канада- патронный заводик отгрохает. Как раз вчера, с Министром обороны ихним, по этому поводу договаривались. Шо-то мне кажется- он теперь несколько раз ещё подумает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как версия, таким путем решили скрыть хищения со склада.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не надо было пугать завсклада ревизиями, инвентаризациями, проверками...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дай Бог чтобы это было лишь сокрытие хищений а не подготовка к решающему наступлению России.
 показать весь комментарий
Ответить
 
розумний вчиться на чужих помилках, а дурень на своїх. А міністр-ідіот взагалі не вчиться і висновків не робить. Богданівка, Калинівка, перед Калинівкою Маріуполь. Мабуть, з таким керівником МО будуть фейєрверки по всій країні
 показать весь комментарий
Ответить
 
С учетом незначительности произошедшего, говнокомандующий решил его просто не заметить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Еще пару салютов и кондитер победит украинский народ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
радостно вам цапам - понимаю - но не чего - будет и на нашей улице праздник
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
1 Я не кацап
2 Я поражаюсь терпением такого количества лохов в одной стране
3 Если посмотришь внимательней на флаг страны из которой пишу. поймешь что враг у нас с тобой один и тот же.
4 Проснитесь. Снимите предателей с командования и не дайте врагу потопить ваш корабль.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
особенно впечатлют подобные советы от избравших Долдона
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И имеющих Приднестровье.
Очередные советы бывалого...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А приднестровиье кацапы создавали при вашей поддержке. Вы воевали на стороне сегоднешних ваших врагов. Теперь у вас есть ДНР-ЛНР и Крымняш. Карма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не ВЫ, а отдельно взятые личности. Или молдованин знает подразделения украинской армии, которые воевали в Приднестровье?
Кстати, можете озвучить имена тех граждан Украины, которые воевали против Модвовы,
я не против.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если опер ВКР СБУ давал письменную информацию командованию складов (о состоянии противопожарной безопасности, антидевирсионнх мероприятиях, недостатках в охране и обороне, хреновом состоянии ИТСО и инженерном обеспечении складов) то полная 3,14Zyes командиру. Но, есть тонкость если командир докладывал выше и ссылаясь на недостаток "фінансування", то начнут ответственность размазывать. Все равно, первичная ответственность на командире.
 показать весь комментарий
Ответить
 
все так - но процент успешности диверсии,хорошо спланированных и подготовленных,да с новыми средствами, для их успешного выполнения очень высок к сожалению
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто не спорит. Но процент успешности диверсий (повигизма и раздолбайства) и в особенности тяжесть последствий при правильной системе охраны и сопутствующих мероприятиях - резко снижается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
30 лет обратно - специализация аэродромы - все,подчеркну, все учения были успешными
 показать весь комментарий
Ответить
 
предлагаю на тушение данного пожара незамедлительно послать 99％ верховной рады отослать и заград отрядик из пенсионеров обязательно поставить....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти