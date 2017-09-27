 Интенсивность пожара в Калиновке уменьшилась. Около 4 тыс. человек еще не эвакуированы из города, - глава Винницкой ОГА

Об этом сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы видим картинку, подняли квадрокоптер. Интенсивность огня стала меньше. Происходит развертывание четырех танков, которые будут входить в зону, которая больше всего охвачена огнем", - рассказал Коровий.
Он также уточнил данные об эвакуации гражданских с места чрезвычайного происшествия: из Калиновки и близлежащих сел Винницкой области течение ночи 27 сентября осуществлена эвакуация 22 тысяч человек.
"Если говорить о Калиновку, то в пределах трех-четырех тысяч человек еще остались в своих зданиях, но они организованно выезжают. На эту минуту никто не погиб, есть двое травмированных ", - добавил председатель облгосадминистрации.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Ядерное уже давно реформировали.
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-А может стоит просто устранять причины, а не бороться с последствиями?
-Зрадофил... агент кремля... тебе лишь бы... евробляхи... а ваш Саакашвили... помой подъезд...
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Может не возникнет эффект "спичечного коробка" и что-то уцелеет?
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2 Я поражаюсь терпением такого количества лохов в одной стране
3 Если посмотришь внимательней на флаг страны из которой пишу. поймешь что враг у нас с тобой один и тот же.
4 Проснитесь. Снимите предателей с командования и не дайте врагу потопить ваш корабль.
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Очередные советы бывалого...
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Кстати, можете озвучить имена тех граждан Украины, которые воевали против Модвовы,
я не против.
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