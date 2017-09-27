 На складах вооружения ВСУ возле Калиновки продолжается тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала, - Генштаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.
"К локализации пожара от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направлена дополнительную спецтехнику. Также привлечены пожарная техника от ГСЧС и пожарный поезд железнодорожной станции Калиновка от "Укрзализныци". В готовности к применению находятся два пожарных поезда на ст. Винница", - сказано в сообщении.
Отмечается, что военная часть обесточена, личный состав арсенала находится в укрытиях.
"В течение ночи эвакуированы почти 22 000 гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих", - добавили в Генштабе ВСУ.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Когда СОВОК руководит страной БАЗАР экономикой А АГЕНТ КРЕМЛЯ Генеральным Штабом Почему вы удивляетесь Что у нас ВЗРЫВАЮТСЯ склады?!
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Хеппи безди Педро Ляксеич
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вас же не спамят, твари, хоть и не согласны, чего творите?
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Сегодня утрором было бы интересней смотреть поздравление Марины с днем рождения.
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Радіти й жартувати з теракту в м.Калинівка...Касьянов,Богуцкая,Сємєнченко й інші. Ви вороги. Прийде час й дуже дорого доведеться сплатити.
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