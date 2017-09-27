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 На складах вооружения ВСУ возле Калиновки продолжается тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала, - Генштаб

калиновка

В Винницкой области на складах вооружения ВСУ продолжается проведение мероприятий по локализации пожара, выполняется тушения очагов возгорания и разведка территории арсенала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генштаба ВСУ, опубликованном в Facebook.

"К локализации пожара от воинской части привлечены пожарные танки и пожарные автомобили. К месту происшествия направлена дополнительную спецтехнику. Также привлечены пожарная техника от ГСЧС и пожарный поезд железнодорожной станции Калиновка от "Укрзализныци". В готовности к применению находятся два пожарных поезда на ст. Винница", - сказано в сообщении.

Отмечается, что военная часть обесточена, личный состав арсенала находится в укрытиях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор

"В течение ночи эвакуированы почти 22 000 гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих", - добавили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

На складах вооружения ВСУ возле Калиновки продолжается тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала, - Генштаб 01
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Нужно наступить на швабру 4 раза, может тогда дойдет. А может и нет..
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А его там видели накануне! Он пол дня с ведром кАрАсыны чи то бАнзыны вокруг складов бегал и всех спички спрашивал, "бо свои забув дома, на камине!"
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Пока СБУ гонялись за кустами конопли, снова загорелись склады. И это уже не смешно, это явно диагноз!
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для того и "гонялась" за коноплей, чтоб не сказали им потом: Шо!? Опять!?
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Не пришла ли пора поменять всю верхушку прогнивших большезвездных бездельников? Или подождем чего еще? Может для этого Украина должна исчезнуть?
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А может просто разворовали и нужно было, чтобы склад исчез. И внешний враг здесь не при чем?
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Один раз можно списать на внешнего врага,ну хрен сним два раза,но когда входит в систему,тут уже про внешних и думать не стоит.
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А что вы хотели от порошенковского Генштаба от туда уже приежали на передовую генералы и заявляли что Россия великая страна а украинские воины это преступники и вообще все циничные бандеры
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Этим дойдет после подношения венков и музыки оркестра.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 29 мин.29 минут назад

Когда СОВОК руководит страной БАЗАР экономикой А АГЕНТ КРЕМЛЯ Генеральным Штабом Почему вы удивляетесь Что у нас ВЗРЫВАЮТСЯ склады?!
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А ведь всего происходящего могло и не быть если бы уже после Иловайска некоторые лампасоносцы полировали нары. Трудно себе представить что подобное могло бы произойти в тылу наших войск в 1942году. А в 2017 году виновниками оказываются то БЛА, то сухая трава, а теперь вообще замысловато "внешний фактор", можно было бы и просто сказать: "Инопланетяне". Народ всему поверит!?
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Ось у цьому Міхуй весь. Цей лицемір критикує Порошенка, але все робить, щоб цей шпигун залишавсь на посаді. Може це тому, що Міхо разом з Петром закінчив вищу школу КДБ, коли вчивсь на міжвідносинах? Бо як можна було закінчити міжвідносини за совка і не "співпрацювати"? А весь цей шкандаль з його громадянством - постановочний?
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А Семенченко прав(((((( Не дай Бог хуйло сейчас возбудиться, нам тупо нечем будет отбиваться((( Пожгли и утилизировали, суки, все...... В 14-15 годах хоть этого совкового говна было валом.... Оно-хоть и говно, но работало((((( Сейчас и этого нестанет.........

Хеппи безди Педро Ляксеич
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Спасибо, что заспамили...уроды
вас же не спамят, твари, хоть и не согласны, чего творите?
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Потому что они за свободу слова, а не какие-то там узурпаторы и диктаторы
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Дай бог, чтобы для вас все закончилось благополучно.
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На закрытом объекте?Сказочки.....Какая команда сказочников-такие и подчиненные.Вы на каждом шагу сдаете Украину,разрушаете экономику,имитируете реформы-точно так же работают и подчинённые ....
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Адесса‏ @alisaod2016 39 мин.39 минут назад
Сегодня утрором было бы интересней смотреть поздравление Марины с днем рождения.
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Склады нужно переносить в подвалы дворцов пэти и всей его соевой шоблы! Там боеприпасы будут хорошо и сохранятся и охраняться!
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И какие теперь награды получат паны Полторак , Парубий, Муженко? Имхо - `,fyый стыд , КОТОРЫЙ уже раз подряд...Это ведь не подьём экономики, не люстрровать нафик ВСЕХ прокуроров и судей, не посадить с конфискацией всех ворюг и хабарников. Всего лишь выполнять воинские уставы, боевое охранение в условиях войны, пожбезопасность, не допускать бардака, делатьСВОЮ работу, за которую нищие налогоплательщики тебе платят. Мдя, "Джавелины, говоришь...?(c)
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На закрытом объекте?Сказочки.....Какая команда сказочников-такие и подчиненные.Вы на каждом шагу сдаете Украину,разрушаете экономику,имитируете реформы-точно так же работают и подчинённые ....
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Hennadii Afanasiev‏ @HAfanasiev 35 мин.35 минут назад

Радіти й жартувати з теракту в м.Калинівка...Касьянов,Богуцкая,Сємєнченко й інші. Ви вороги. Прийде час й дуже дорого доведеться сплатити.
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Сергей Чёрный, понятно кто это, Геннадий Афанасьев?
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Россия с нами воююет на всех фронтах. А мы как дети малые... Что-то я ни разу не слышал про "взрывы на рос.складах из-за внешних факторов "
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А что вы предлагаете? Расплакаться, посыпать голову пеплом и идти под ВР и Кабмин с просьбой поднять еще какие-нибудь платежи??? Или собрать волонтеров и всем народом скинуться на ремонт складов РАО??????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа складах вооружения ВСУ возле Калиновки продолжается тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала, - Генштаб
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