 Для того, чтобы эффективно противостоять российской дезинформации, нужен трансатлантический ответ, - Вершбоу

Так прокомментировал ситуацию экс-заместитель генсека НАТО, ныне исследователь Центра Брента Скоукрофта по международной безопасности Александер Вершбоу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"США, НАТО и ЕС сейчас прилагают больше усилий, чем раньше, и я думаю, это важно, поскольку если мы хотим эффективно противостоять российской дезинформации, нам нужен трансатлантический ответ", - подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат, который был послом США в России.
Он напомнил, что сама дезинформация как явление, которое сейчас используется как оружие, была создана еще КГБ времен Иосифа Сталина.
"Сегодня, во времена путинского режима, это явление, очевидно, превосходит своих создателей за уровнем агрессивности", - подчеркнул Вершбоу.
Эксперт отметил, что россияне используют дезинформацию для того, чтобы создать раскол внутри НАТО и ЕС, подорвать доверие граждан в западные ценности и демократические институты.
"А также чтобы создать оппозицию политике, которую не воспринимает Россия - вроде санкций, введенным из-за её агрессию в Украине, или же усилению сдерживающей позиции НАТО", - подчеркнул он.
Бывший посол также отметил, что россияне "подогревают" тему миграции, пытаются усилить страх перед терроризмом, чтобы поддержать радикальные партии, в надежде подорвать стабильность правительств, которые заняли твердую позицию против РФ.
В этой связи он выразил убеждение, что для усиления ответа на дезинформацию России нужно использовать гораздо больше ресурсов собственных усилий.
"Наша общественность должна больше знать об этом, а для этого политикам нужно глубже вникнуть в проблему и поделиться с гражданами, чтобы это было не просто предположением, а чем-то абсолютно значимым для наших демократических обществ, которые должны функционировать должным образом", - подчеркнул экс-заместитель генерального секретаря НАТО.
1041 10
Предоставление США оружия Украине улучшит шансы решения минского процесса путем переговоров, - экс-заместитель генсека НАТО(105)
Геттемюллер стала новым заместителем генсека НАТО, сменив на этом посту Вершбоу(8)
"Перед нами стоят две значительные и долгосрочные угрозы - от России и от терроризма", - замгенсека НАТО Вершбоу(44)
У сторон остаются фундаментальные разногласия по украинскому вопросу, - Вершбоу о результатах заседания Совета НАТО-РФ(38)
Угрозы Путина в сторону финнов разочаровывают. РФ не имеет никакого права решать, кому вступать в НАТО, - Вершбоу(106)
Надеюсь, Россия даже не будет думать о нападении на страны Балтии, - Вершбоу(70)
Ответить
ХУ*ЛО по другому не понимает
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить