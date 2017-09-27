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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5757) пропаганда (2253) Россия (72430) Евросоюз (12167) Вершбоу (47)

 Для того, чтобы эффективно противостоять российской дезинформации, нужен трансатлантический ответ, - Вершбоу

турчинов вершбоу

Страны Запада все больше ощущают напор дезинформации и пропаганды со стороны РФ, и для того, чтобы эффективно противостоять им, нужен совместный ответ всего трансатлантического сообщества.

Так прокомментировал ситуацию экс-заместитель генсека НАТО, ныне исследователь Центра Брента Скоукрофта по международной безопасности Александер Вершбоу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"США, НАТО и ЕС сейчас прилагают больше усилий, чем раньше, и я думаю, это важно, поскольку если мы хотим эффективно противостоять российской дезинформации, нам нужен трансатлантический ответ", - подчеркнул бывший высокопоставленный дипломат, который был послом США в России.

Он напомнил, что сама дезинформация как явление, которое сейчас используется как оружие, была создана еще КГБ времен Иосифа Сталина.

"Сегодня, во времена путинского режима, это явление, очевидно, превосходит своих создателей за уровнем агрессивности", - подчеркнул Вершбоу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Право Украины на полноценное членство в НАТО не может быть под вопросом, - Вершбоу

Эксперт отметил, что россияне используют дезинформацию для того, чтобы создать раскол внутри НАТО и ЕС, подорвать доверие граждан в западные ценности и демократические институты.

"А также чтобы создать оппозицию политике, которую не воспринимает Россия - вроде санкций, введенным из-за её агрессию в Украине, или же усилению сдерживающей позиции НАТО", - подчеркнул он.

Бывший посол также отметил, что россияне "подогревают" тему миграции, пытаются усилить страх перед терроризмом, чтобы поддержать радикальные партии, в надежде подорвать стабильность правительств, которые заняли твердую позицию против РФ.

В этой связи он выразил убеждение, что для усиления ответа на дезинформацию России нужно использовать гораздо больше ресурсов собственных усилий.

"Наша общественность должна больше знать об этом, а для этого политикам нужно глубже вникнуть в проблему и поделиться с гражданами, чтобы это было не просто предположением, а чем-то абсолютно значимым для наших демократических обществ, которые должны функционировать должным образом", - подчеркнул экс-заместитель генерального секретаря НАТО.

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скорее транс атлантический удар баллистическими ракетами!!!!
ХУ*ЛО по другому не понимает
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Можете почату з цього форуму- тут є кому протистояти.
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Надо отключить на западе рашкины каналы и заблокировать вещание со спутников- И ИНФЕКЦИЯ самоликвидируется.
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Самим брехати не треба. Нехай не вимудряються а називають речі своїми іменами. Якщо москальська імперія напала на Україну, веде війну, так і треба казати, а не підмахувати фуйлу і про якусь "антитерористичну операцію" людям брехати...
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Повстанцы Сирийской свободной армии заявляют, что сбили вертолет ВКС России из противотанкового комплекса.Фото: globallookpress.com Утверждается, что вертолет сбит в провинции Хама противотанковой ракетой из комплекса Tow американского производства. Информация об этом со ссылкой на заявление группировки распространяется в соцсетях. Минобороны РФ информацию пока скрывает.
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Ну да. Это называется вскормить монстра. Пусть прошерстят коррупцию у себя дома для начала. Или, может, кацапские коррупционеры существуют в вакууме?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля того, чтобы эффективно противостоять российской дезинформации, нужен трансатлантический ответ, - Вершбоу
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