 Оригинальное предложение России относительно миротворцев ООН на Донбассе - неприемлемо, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"По нашему мнению, которое разделяют и американские и европейские партнеры, оригинальное предложение России относительно миротворческой миссии является неприемлемым", - сказала Фриланд.
По ее словам, Петр Порошенко и Павел Климкин очень заинтересованы в том, чтобы Канады была "важным партнером в дипломатическом процессе в отношении Украины и незаконной российской агрессии".
"Следует также вспомнить, что мы обсудили с нашими американскими, британскими и немецкими союзниками пути помощи Канадой в восстановлении территориальной целостности Украины. Мы очень вовлечены в процесс", - отметила дипломат.
Она подчеркнула, что именно территориальная целостность Украины должна находиться в центре внимания международного сообщества во время обсуждения вопроса миротворцев на Донбассе.
"Украинцы некоторое время назад предложили разместить миротворцев на Донбассе. Ключевым для украинского предложения было размещение миротворцев на украинско-российской границе по всему Донбассу, а сама территориальная целостность Украины является ключевой целью международного сообщества в этом процессе", - подчеркнула Фриланд.
Как сообщалось,5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.
Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Вчора увечері наші Нескорені вибороли 3 медалі з веслування на тренажерах (хіба що я щось пропустила чи помилилася): дві бронзи (Вадим Свириденко і Павло Мамонтов) і золото - Олександр Писаренко, капітан команди.
Вадим виглядав неймовірно задоволеним, він брав участь у багатьох стартах, не проходив кваліфікацію у забігах, а я так хотіла, щоб він здобув медаль. Нагородження - до сліз. До чорношкірого спортсмена, а потім і до британця вибігли діти ...
Громада вболіває неймовірно, мало не найголосніше за всіх. Стільки наших прапорів, підтримують, скандують. В Олександра Писаренка, як переможця, брали коротеньке інтерв*ю, так він сказав: Слава Україні ! І всі наші дружно відповіли: Героям Слава.
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Шкода, що в українців в макитрах москальський вітер гуляє, а то б давно вже той кремль знесли, а місце сіллю в дев'ять шарів засипали, щоб ніяка лярва там не з'являлась більше, ніяке чергове фуйло...
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...тим часом на передовій...Українські воїни відправили бойовика в безстрокову відпустку...
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