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 Политика Украины
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 Оригинальное предложение России относительно миротворцев ООН на Донбассе - неприемлемо, - Фриланд

фриланд

Канада считает внесенную Россией в Совбез предложение по размещению в Украине миротворцев ООН неприемлемой.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"По нашему мнению, которое разделяют и американские и европейские партнеры, оригинальное предложение России относительно миротворческой миссии является неприемлемым", - сказала Фриланд.

По ее словам, Петр Порошенко и Павел Климкин очень заинтересованы в том, чтобы Канады была "важным партнером в дипломатическом процессе в отношении Украины и незаконной российской агрессии".

"Следует также вспомнить, что мы обсудили с нашими американскими, британскими и немецкими союзниками пути помощи Канадой в восстановлении территориальной целостности Украины. Мы очень вовлечены в процесс", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что именно территориальная целостность Украины должна находиться в центре внимания международного сообщества во время обсуждения вопроса миротворцев на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер о предложениях России по миротворцам на Донбассе: "Это на самом деле еще больше разделит страну"

"Украинцы некоторое время назад предложили разместить миротворцев на Донбассе. Ключевым для украинского предложения было размещение миротворцев на украинско-российской границе по всему Донбассу, а сама территориальная целостность Украины является ключевой целью международного сообщества в этом процессе", - подчеркнула Фриланд.

Как сообщалось,5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.
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Рашка має бути знищена як держава! А поки- хай балакають, що хочуть, це вже неважливо.
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На тлі вибухів у Калинівці - не дуже, але разом з тим.
Вчора увечері наші Нескорені вибороли 3 медалі з веслування на тренажерах (хіба що я щось пропустила чи помилилася): дві бронзи (Вадим Свириденко і Павло Мамонтов) і золото - Олександр Писаренко, капітан команди.
Вадим виглядав неймовірно задоволеним, він брав участь у багатьох стартах, не проходив кваліфікацію у забігах, а я так хотіла, щоб він здобув медаль. Нагородження - до сліз. До чорношкірого спортсмена, а потім і до британця вибігли діти ...

Громада вболіває неймовірно, мало не найголосніше за всіх. Стільки наших прапорів, підтримують, скандують. В Олександра Писаренка, як переможця, брали коротеньке інтерв*ю, так він сказав: Слава Україні ! І всі наші дружно відповіли: Героям Слава.
Оригинальное предложение России относительно миротворцев ООН на Донбассе - неприемлемо, - Фриланд - Цензор.НЕТ 1085
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Налицо - военное вторжение... Ведь никто не называет яблоко- помидорами,, а помидоры - яблоками???????????? Так и тут - не надо называть чужими именами..Это - ВОЕННОЕ ВТОРЖЕНИЕ !!! Со стороны России!!! Которая дудела о миролюбии словами Путика!!! Других выводов - увы, НЕТ...
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Наслідки САМООБМАНА і зарозумілості. Карабах, Молдову, Чечню, Грузію, проігнорували. Тепер займаються такою ж ідіотською "політикою" під час нападу москальської імперії на Україну. Далі буде що? Біларусь? Балтика? Польща?... Москаль нині якийсь дрібний пішов, від кожної країни по шматку відгризає... Раніше імперія болотних дикунів цілком країни ковтала...

Шкода, що в українців в макитрах москальський вітер гуляє, а то б давно вже той кремль знесли, а місце сіллю в дев'ять шарів засипали, щоб ніяка лярва там не з'являлась більше, ніяке чергове фуйло...
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...мля ...адмін...!!!...якого біса видалив коментар...??? чи хтось з мордору засів у адмінах цензора...?
...тим часом на передовій...Українські воїни відправили бойовика в безстрокову відпустку...
Оригинальное предложение России относительно миротворцев ООН на Донбассе - неприемлемо, - Фриланд - Цензор.НЕТ 4474
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Какие нах вообще миротворцы? Идёт подготовка к полномасштабной войне, взрывы боеприпасов это не случайность. Продолжайте дальше тупить с миротворцами с безвизом для расеи.
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Конечно не случайность . Судан валютой рассчитывается .
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Та то ещё никто не видел оригинального предложения от Украины .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОригинальное предложение России относительно миротворцев ООН на Донбассе - неприемлемо, - Фриланд
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