Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в среду.
"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал он.
При этом Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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На складах вооружения ВСУ возле Калиновки продолжается тушение очагов возгорания и разведка территории арсенала, - Генштаб(131)
1255 человек и 47 единиц техники задействованы в Калиновке, - ГСЧС(261)
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Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео. ВИДЕО(78)
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2."Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" Жозеф Де МЕСТР
3."Каждый народ заслуживает своего правительства" Ильина И.А.
Бачили очі, що купували їжте хоч повилазьте!
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больше даже сказать нечего.
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а под суд военного трибунала ...
Поэтому и не хотят в гш и вр вводить военное положение .
Комендантский взвод по приговору трибунала быстро навел порядок в охране военного имущества стратегических складов .
А их осталось уже не так и много .
Все это добро - которое д а р о м досталось барыгам было вывезено из стран Варшавского договора .На чиновников из казны (наших с Вами средств ) тратят миллиарды (подкармливают) как бы чего не вышло . А где доблестная гвардия - защита основ государственности ? (внутренние войска....
Наяву заговор против Украины .Взрывается 8 (восьмой ) Карл по счету стратегический объект за короткий промежуток времени .План прост -
Оставить ее Украину)без оружия - боеприпасов и главное -
без Патриотов Державы и данной БОГОМ УКРАИНЦАМ - ЗЕМЛИ !
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После процедуры инаугурации президент Порошенко подошел и поинтересовался самочувствием солдата.
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Повстанцы Сирийской свободной армии заявляют, что сбили вертолет ВКС России из противотанкового комплекса.Фото: globallookpress.com Утверждается, что вертолет сбит в провинции Хама противотанковой ракетой из комплекса Tow американского производства. Информация об этом со ссылкой на заявление группировки распространяется в соцсетях. Минобороны РФ информацию пока скрывает.
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гонтарева-гривна..ну ви знаєте де
гамлітей-іловайськ,дебальцеве і тд
грося-тарифи,цени
мінськ
.............
в когось є ще сумніви?
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Не осталось в гш (отделе боеприпасов) нормальных офицеров - начальников служб .
Одни барыги .
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Вековой внешний фактор во внутренних делах страны.
Не сегодня он стал определять ситуацию в стране.
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Это был бы мощный внутренний фактор прекращения агрессии.
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а у нас верховный главком - "голубь мира", как и его ставленники ... вот результат.
о приметах их толковании:
27 янв. 2014 г Ворон заклевал голубей мира, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину. ...
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А що ще це мурло могло сказати??? Звичайно, що зовнішні чинники - повна бездіяльність
СБУФСБ(У) та міністерства оборони (яке можна назвати міністерством статистики) та робота "під прикриттям" на агресора. До речі, на днях сбушники анонсували проведення на Вінничині антитерористичних заходів. Ось і провели, млять...
Не здивуюсь, що усякі гройсмани-грицаки-порошенки та інші колаборанти сьогодні отримали особисті подяки від пуйла та підвищення у військовому званні паРаші.
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Если бы склады охраняли как свадьбу сына Луценко, никаких пожаров бы не было.
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