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 Политика Украины, Происшествия
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 Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что предварительной версией возгорания складов боеприпасов в районе воинской части неподалеку от Калиновки (Винницкая область) является внешний фактор.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в среду.

"Пока предварительно мы считаем, специалисты считают, что это не самовозгорание, то есть была внешняя причина", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС

При этом Гройсман отметил, что такие вопросы будут комментировать компетентные органы.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

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1."Каждый народ заслуживает своего правителя" Сократ
2."Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает" Жозеф Де МЕСТР
3."Каждый народ заслуживает своего правительства" Ильина И.А.

Бачили очі, що купували їжте хоч повилазьте!
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страну защищать это не бабло пилить!!!
больше даже сказать нечего.
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Народ волнуется и сопереживает, а чиновники радуются. Поясню. Спишется всё украденное и ещё чуть-чуть. А после пожара начинается большая стройка на которую придут деньги...
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Не в отставку -
а под суд военного трибунала ...
Поэтому и не хотят в гш и вр вводить военное положение .
Комендантский взвод по приговору трибунала быстро навел порядок в охране военного имущества стратегических складов .
А их осталось уже не так и много .
Все это добро - которое д а р о м досталось барыгам было вывезено из стран Варшавского договора .На чиновников из казны (наших с Вами средств ) тратят миллиарды (подкармливают) как бы чего не вышло . А где доблестная гвардия - защита основ государственности ? (внутренние войска....
Наяву заговор против Украины .Взрывается 8 (восьмой ) Карл по счету стратегический объект за короткий промежуток времени .План прост -
Оставить ее Украину)без оружия - боеприпасов и главное -
без Патриотов Державы и данной БОГОМ УКРАИНЦАМ - ЗЕМЛИ !
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СБУ не работает, Порошенко поставил в руководстве страны таких же долбоебов как и он сам, поэтому горят склады с боеприпасами и без препятствий проходят сепаратисты и кацапи на территорию Украины и совершают диверсии. А говнокомандующий Порошенко только и может как с Мариной по командировкам ездить. Кто после этого будет давать оборонительное оружие если порох со своими долбоебами не может сохранить имеющее.
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а може потому,что хуйло напало?не думал об этом?
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Согласен, именно потому, что "хуйло напало" склады не охраняются. Все силы на охрану прокурорских свадеб.
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А ще безперешкодно корисны ідіоти і зрадогівнюки ллють лайно на Президента і "мочать" владу синхронно з кремлядями..
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А где соево-мармеладный однотуровый безальтернативец, почему оно еще до сих пор не выступило?
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- Ой вей, як тріщить голова ! Дайте мені курячого бульйону. )))
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"зеленые человечки". со вчерашнего "верховному" досаждают - см. фото.
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Маринка не хочет сегодня героический ролик барыге пропеть ?
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Это был знак свыше ..
После процедуры инаугурации президент Порошенко подошел и поинтересовался самочувствием солдата.

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Замість артилерії будете тепер дупами Полторака і Муженка відстрілюватись.
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есть хоть хорошие новости малеха
Повстанцы Сирийской свободной армии заявляют, что сбили вертолет ВКС России из противотанкового комплекса.Фото: globallookpress.com Утверждается, что вертолет сбит в провинции Хама противотанковой ракетой из комплекса Tow американского производства. Информация об этом со ссылкой на заявление группировки распространяется в соцсетях. Минобороны РФ информацию пока скрывает.
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треба починати з 2014
гонтарева-гривна..ну ви знаєте де
гамлітей-іловайськ,дебальцеве і тд
грося-тарифи,цени
мінськ
.............
в когось є ще сумніви?
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"...является внешний фактор..." и это фсьоо, на что хватило твоей ПТУ-шной подготовки, барыжка!?
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Знову шатун і путинські диверсанти, мать його!
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цей офшорний фактор давно вже повинен бути разом із тобою на йолці із Майдану!
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Если терпим этих п..сов,то значит заслужили то что есть.В очередной раз прое.ли свободу.Скоро параша зайдет без единого выстрела.Петька со своими упырями допалит последние арсеналы и все пучком.
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Расформирована куча воинских частей,где пооставались боксы и склады,распределяйте туда боеприпасы мелкими партиями
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Кто же это делать будет (вопрос).
Не осталось в гш (отделе боеприпасов) нормальных офицеров - начальников служб .
Одни барыги .
Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор - Цензор.НЕТ 6170
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Шоколадный киндер для противостояния из вне у вас есть силовой блок. Если он не занимались отслеживанием жопы Саакашвили и иже с ним,орехами, газом, контролем контробанды на линии разгранечения и границе,поборами и уничтожение бизнесов то проверили бы охрану складов и меры безопасности. Сколько силовиков и эффективности ноль. Поскольку вы еще живы возникает вопрос почему?
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згоден абсолютно. в нормальній країні вже давно б відповідні топ-чиновники пішли геть. у нас керманичі в чергове розказують байки і імітують бурхливу діяльність. окрім сорому (за нас самих в т.ч., бо ми ж дозволили їм дорватись до влади) і безпорадності, тільки злість. брехуни, бездарі, блазні. нє, з такими керівниками країни ми точно нічого путнього не побудуємо.
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"внешний фактор"

Вековой внешний фактор во внутренних делах страны.
Не сегодня он стал определять ситуацию в стране.
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Всіх,хто влаштував салют до днюхи-нагородять!Всіх,незадоволених святом-депортують!
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Населення з полегшенням зітхнуло, - обдарований прем"ер-міністр спрацював блискавично. )))
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Еще в 2014 году, после начала агрессии, от граждан Украины исходили призывы к нынешней власти раздать оружие гражданам, пока не разбомбили склады.

Это был бы мощный внутренний фактор прекращения агрессии.
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Россия готовится к войне (вот и весь внешний фактор),
а у нас верховный главком - "голубь мира", как и его ставленники ... вот результат.
о приметах их толковании:
27 янв. 2014 г Ворон заклевал голубей мира, выпущенных Папой Римским после молитвы за Украину. ...

Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор - Цензор.НЕТ 9936
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Не ври .голуби отбились и спаслись,ничего у рашистов неполучится.сколько не войте
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Гройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор.

А що ще це мурло могло сказати??? Звичайно, що зовнішні чинники - повна бездіяльність СБУ ФСБ(У) та міністерства оборони (яке можна назвати міністерством статистики) та робота "під прикриттям" на агресора. До речі, на днях сбушники анонсували проведення на Вінничині антитерористичних заходів. Ось і провели, млять...
Не здивуюсь, що усякі гройсмани-грицаки-порошенки та інші колаборанти сьогодні отримали особисті подяки від пуйла та підвищення у військовому званні паРаші.
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS

Если бы склады охраняли как свадьбу сына Луценко, никаких пожаров бы не было.
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Посмотрю на фото гроси и одни матюки в голову лезут. Все , поехал работать , а то и в бан ненароком
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Активность всяких зрадунов, пердунов и кремлеботов аж зашкаливает, как же порох и грося в наряде уснули и враг сделал диверсию. Конечно и злочинна влада виновата и генштаб. Одни только зрадуны знают как нести службу и только они патриоты и этот патриотизм почему то состоит только в обсирании Украины и ее власти. Почему то у них не вызывает эта диверсия чувства ненависти и презрения к врагу и оккупанту. Главное уничтожить Украинскую власть. При таком раскладе после каждой диверсии фашистских диверсионных групп нужно было и Сталина и Жукова и весь Генштаб СССР расстреливать, а потом следующих руководителей и так до последнего - идиотизм конечно и рассчитана такая атака на идиотов и разную сволочь.
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Та да...конечно внешний...в лице таких 3.14дарасов, как ты и тех бездарностей, которым не хватает ума даже изучить и следовать Уставу караульной службы...( та у вас , базаркомов усадьбы ваши в конча заспе охраняются похлеще военных складов и атомных электростанций).
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Почему то никто не возмущается коварностью и подлостью оккупантов и их активных холуев.
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Ваші версіі біда для України - пи@дуйте краще всі у відставку"герої - майжданівці".
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Калясачниця і кравткоїд осетинський краще знають як склади охороняти, так?
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шакаладная шобла только бабло воровать может
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Охрана складов не выдерживает критики, особенно ПВО или даже полное отсутствие его возле важных арсеналов. Каждый патрон, каждый снаряд и ракета это деньги, учитывая что нет до сих пор патронного завода - к дефициту патронов для снайперских винтовок добавится и дефицит танковых снарядов, которых было дофига, а теперь после Балаклеи, Сватово и др. большой вопрос. Если диверсанты проникли и использовали бпла для поджога, то можно представить что будет если пуйло отдаст приказ своей авиации бомбить Украину, а там и рэб включится и постановщики помех, и мобильная связь вырубится т.к. операторы российские и т.д.
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Вот он, "мирный план". В начале Иловайск, потом 1000 добровольцев в тюрьмах, теперь уничтожение боеприпасов. А потом позорная сдача, хотя сдача была уже в Минске, опубликовать пока боится.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман о причинах возгорания складов боеприпасов в Калиновке: По предварительной версии - это внешний фактор
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