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Все про:боеприпасы (1330) взрыв (4383) эвакуация (451) ГСЧС (1431) Калиновка (21)

 ЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС

калиновка

По состоянию на 6:00 из Калиновского района - эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366. Травмирован один человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 6:00 из Калиновского района - эвакуированы 28 300 человек, из которых эвакуируется собственным транспортом 20 000 человек, из сборных эвакуационных пунктов - 8 300 человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных в городские больницы Винницы", - сказано в сообщении.

Из Винницкого района проведена эвакуация 1 366 человек. Размещение эвакуированного населения осуществляется в Винницкой районной больнице (г. Винница).

По предварительной информации травмирован 1 человек: "Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализированы в Винницкую Центральную районную больницу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб пока не получал информацию о пострадавших в Калиновке

Также сообщается, что подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.

Сейчас закрыто движение всех видов транспорта, в том числе:

- автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский;

- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги;

- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г. Калиновка.

Отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Пожар и взрывы на складе боеприпасов в Калиновке: новое видео. ВИДЕО

"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники. От ГСЧС - 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет АН-32П, от Национальной полиции 270 человек и 60 единиц техники, Нацгвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця" 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.

К месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 54 человек и 22 единиц техники. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Обнародованы видео с места взрывов в Калиновке. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Отмечается, что на 08:00 27 сентября запланировано проведение внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Работает телефонная "горячая линия" штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-13-35.

ЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.



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Головне, що ніхто не загинув і не поранений.
Травмованому- одужання.
А москалям- горіти в пеклі!!!
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Обозреватель пишет о 2-х женщинах пострадавших. Надеюсь- более не случатся.
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Не знаю. Пишет о 2-х травмированных. А о панике, так я так скажу: имели полное право. Есть отчего.
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Сколько это будет продолжаться, и какое гамно за это будет отвечать?
Я как "пересичныйц" Украинец задаю этот вопрос. НЕ МОЖЕТЕ ! ИДИТЕ НАХРЕН!!!!!!!!!!!!!
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Я думаю , шо Рошенко не появится сегодня под камеры . У него сегодня уважительная причина



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воно озвучує тільки перемоги,ну ще "гірко" може покричати на весіллі чергового мажорчика, а так тупо мовчи грабує та розвалює державу...жах, а не гарант...
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" воно озвучує тільки перемоги "

А знаешь , где он этому научился ? У Залупутина .
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При такій владі і ворогів не потрібно. Біда нашої країни в тому, що після Майдану ніякої зміни влади не відбулося. Просто донецьких злодіїв, які ботали на фені, змінили злодіїї, які говорять на іноземних мовах. Вся правоохоронна система корумпована: СБУ, МВС, МЧС, прокуратура, суди. Служба безпеки Украіни стала службою безпеки президента і його "бригади". Весілля сина Люценка все наглядно продемонструвало. А чого коштує заступник голови СБУ мафіозний Демчина, то взагалі окрема пісня.
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четвертые склады но виновных нет живем по новому
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Это уже даже не смешно!!! походу щас любой склад могут подпалаить кому это захочется.
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Конечно могут, у нас же менты и сбу комерческие организации, охраняют свадьбы, дни рождения, газовый и шоколадный бизнес, им не до складов.
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четвертые склады но виновных нет живем по новому
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Гойсман уже очолыв штаб по ликвидации СТИХИЙНОГО ЛЫХА (только шо сказав гауляйтер Винницкой ОДА Будки)
ЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6081
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Полная импотенция МО и СБУ.
Один склад боеприпасов на воздух - разгильдяйство, два - случайность, три - это уже система. И без разницы, диверсия это или халатность.
Часовых - расстрелять
Начальника караула - расстрелять
Начальника склада - расстрелять
Куратора от СБУ - посадить пожизненно
Главу СБУ в отставку, министра обороны разжаловпть. Начальника военной прокуратуры на пенсию
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Я всегда пытаюсь найти совпадения. В случае пожара под Мариуполем- вижу. Это визит Луценко и его заява о тотальном воровстве во второй линии обороны. Вчерашний случай я не увязываю с днем рождения Порошенко, бо если так- то это просто убойнейший бред, а не война. А что было ещё вчера? А визит канадского Министра Обороны и переговоры о поставках вооружения нам. Вот это, как повод- я считаю весомым. То есть- срыв каких-то договоренностей.
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Кстати, вы совершенно правы! В Мариуполе взрыв на складе произошел на следующий день, после окончания точно таких же учений!
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роSSия ведёт НАСТОЯЩУЮ ВОЙНУ на уничтожение Украины! В этом участвует ВЕСЬ роССийский народ! Подключены все системы государства. То есть страна знает, что воюет. Чиновники работают на войну и при этом воруют! Украина играется в войнушку. Народ украинский живёт в режиме мирного времени. Чиновники воруют и только болтают о войне. Вот и результат!
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Гарне "поздоровлення" шоколадному баризі від хуйла - нічого не скажеш! Біда тільки що це за рахунок простих українців!
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С такими темпами "утилизации" боеприпасов шансы победить путлеровский рейх становиться иллюзорной.
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Когда наше ...ло попрётся на второй президентский срок постарайтесь ему всё это не забыть.
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Классный салют устроил себе Порошенко на день рождения.
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А если бы страна воевала, а не участвовала в каком то мутном АТО, то уже б после Сватово были расстреляны с десяток толстожопых коррупционеров в погонах, еще с полсотни сидели на длительных сроках или в лучшем случае рыли окопы на передовой. А так... Шо эти мудаки в погонах промычат? Подпал травы, вражеский беспилотник, курение часового на посту, форсмажер в виде молнии? Ну кому еще не понятно, шо с этим барыгой во главе воюющего государства одержать победу невозможно. Как не противно, но плевок в рожу имениннику от кацапов вышел отличный. За такое, всех причастных собрать в одно стадо, дать по два магазина и погнать какое нибудь дебальцево отвоевывать.
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Без участия в планировании Генштаба здесь не обошлось... Молодцы ребята! Не зря погоны носите.
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Вот мудачье,людей ,которые выехали сами запмсывают себе в актив. Потом еще и хенералов получат за пьяный сон в машине,ведь какие неудобства переносят,герои. Просирают ситуацию на каждом шагу. Кто то вообще в нашем государстве есть дееспособный? Ну кроме пиздежа постфактум.
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Вангую версии:
1.Пьяный контрактник бросил бычек........
2.Слесарь дядя Вася че-то варил и забыл выключить аппарат из розетки...
3.На сосідньому городі селяни палили бадилля.... (Це при тому, що в Вінниці вже тиждень йдуть дощі).
4. В темноте люди видели беспилотник на котором сидел человек, похожий на хуйла и держал в руке предмет, похожий на гранату.........
А теперь посмотрим че нам озвучат Луцик, Сабаков, и остальная "правоохранительная" свора..
О... еще забыл: 5.Замыкание электропроводки в системе пожарной сигнализации.........
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС
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