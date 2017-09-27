 ЧП на складах боеприпасов Минобороны: из Калиновского района эвакуированы 28 300 человек, из Винницкого - 1 366, травмирован 1 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 6:00 из Калиновского района - эвакуированы 28 300 человек, из которых эвакуируется собственным транспортом 20 000 человек, из сборных эвакуационных пунктов - 8 300 человек. Кроме того, из Центральной районной больницы эвакуированы 180 больных в городские больницы Винницы", - сказано в сообщении.
Из Винницкого района проведена эвакуация 1 366 человек. Размещение эвакуированного населения осуществляется в Винницкой районной больнице (г. Винница).
По предварительной информации травмирован 1 человек: "Пострадавшую в состоянии средней тяжести госпитализированы в Винницкую Центральную районную больницу".
Также сообщается, что подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.
Сейчас закрыто движение всех видов транспорта, в том числе:
- автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский;
- железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги;
- воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г. Калиновка.
Отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.
"К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечен 691 человек и 149 единиц техники. От ГСЧС - 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет АН-32П, от Национальной полиции 270 человек и 60 единиц техники, Нацгвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ОАО "Укрзализныця" 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работает 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.
К месту происшествия направлены 11 пиротехнических расчетов ГСЧС численностью 54 человек и 22 единиц техники. Приведены в готовность 30 пожарных расчетов численностью 150 человек и 30 единиц техники. На месте происшествия работает мобильная оперативная группа ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 08:00 27 сентября запланировано проведение внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Работает телефонная "горячая линия" штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации по номеру 043-332-13-35.
поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Травмованому- одужання.
А москалям- горіти в пеклі!!!
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Я как "пересичныйц" Украинец задаю этот вопрос. НЕ МОЖЕТЕ ! ИДИТЕ НАХРЕН!!!!!!!!!!!!!
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А знаешь , где он этому научился ? У Залупутина .
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Один склад боеприпасов на воздух - разгильдяйство, два - случайность, три - это уже система. И без разницы, диверсия это или халатность.
Часовых - расстрелять
Начальника караула - расстрелять
Начальника склада - расстрелять
Куратора от СБУ - посадить пожизненно
Главу СБУ в отставку, министра обороны разжаловпть. Начальника военной прокуратуры на пенсию
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1.Пьяный контрактник бросил бычек........
2.Слесарь дядя Вася че-то варил и забыл выключить аппарат из розетки...
3.На сосідньому городі селяни палили бадилля.... (Це при тому, що в Вінниці вже тиждень йдуть дощі).
4. В темноте люди видели беспилотник на котором сидел человек, похожий на хуйла и держал в руке предмет, похожий на гранату.........
А теперь посмотрим че нам озвучат Луцик, Сабаков, и остальная "правоохранительная" свора..
О... еще забыл: 5.Замыкание электропроводки в системе пожарной сигнализации.........
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