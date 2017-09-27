 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения. Враг 15 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
По данным штаба, в конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные группировки активизировали обстрелы позиций сил АТО после 18 часов.
Так, на донецком направлении боевики трижды били по окрестностям Авдеевки из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия: "Украинские защитники ответным огнем жестко пресекали активность врага. В результате этого противостояния, около 18 часов, получил ранения один военнослужащий. Сейчас пострадавший находится в военно-медицинском лечебном учреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под гранатометными обстрелами оказались наши укрепления возле Каменки и шахты Бутовка".
На приморском направлении противник также применял гранатометы на подступах к Марьинке, крупнокалиберные пулеметы возле Широкино, а из вооружения БМП бил в районе Гнутово.
На луганском направлении пророссийские наемники дважды из стрелкового оружия открывали огонь неподалеку от Крымского.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Во время 12 обстрелов бойцы АТО симметрично отвечали врагу. В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.
Напомним, 25 сентября российские наемники 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Террористы 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ, - штаб(12)
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Не плутай повноваження Президента України з диктарськими повноваженнями хУЙЛА чи Ына.
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але працьовиті...
але ж кумедні....
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і так вже ржунимагу....
та й не один я...
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Я вважаю, що то - доречно.
Ось.
Мартин Брест
Странные люди
Тю. Та конечно странные, тут и думать не надо. К гадалке не ходи. Мы сейчас делаем такие вещи, которые до войны нам и в голову не могли придти, а потом вдруг стали нормой.
Мы ходим в носках и тапках, курим по две подряд, поднимаем ладонь, когда видим военную машину, мы делаем шаг в сторону от обочины, до сих пор радуемся бесконечной горячей воде из крана, никак не отвыкнем покупать сигареты блоками, и постоянно пытаемся положить в рюкзак флиску «хай буде, а вдруг на ночь завтыкаем, холодно».
Какой «на ночь», братан? Ти на работу їдешь, нахер тебе та флиска? Вечером обратно, че ты делаешь? Нееее, ніхєра. Хай буде.
Мы в ступоре стоим в обувном магазине. Какое-то оно все… хлипкое. И ненадежное. И стОит, да. За шо такие бабки? Не, ну их нахер, эти новомодные изящные формы, берцаки ще зиму отходят, норм.
Мы ходим в штанах с набедренными карманами, никогда не прикасаемся к сгущенке, кофе пьем неторопливо, смакуя. И всегда оглядываемся, выходя откуда-то. Мы не смотрим под ноги, хера там смотреть-то? Мы зыркаем по сторонам.
А еще - нам тут, в городе, жарко. Там, где до войны я одевал теплую куртку - теперь максимум флиску. Ну - ту, из рюкзака.
Да. И еще мы таскаем вот эти бесконечные военные рюкзаки. И ненавидим дождь, потому что дождь - это вот эта вот бесконечная донбасская грязь, налипающая огромными мокрыми комьями на берцаки. И при этом - никогда не носим зонтик. Нахрена? Капюшон же на флиске есть, или кепка в рюкзаке.
Мы не показываем УБД в маршрутках. Мы очкуем, да. Мы очкуем, что схватим что угодно - связку ключей, раскладуху, хоть пачку сигарет - и вобьем в грязный рот мудака, заставив его подавиться словами «я вас туда не посылал».
Мы обожаем крепко-крепко обнимать наших детей - ведь мы украли у них год, год их «жизни-без-папы», и они спрашивают: «Папа, а ты еще пойдешь в армию?», и мы говорим: «Нет, малыш», но сами-то понимаем, что «Да».
Мы постоянно врем смешными историями. Нас послушать - так вся служба была просто каким-то бесконечным юмористическим шоу.
- Как там было?
- Та нормально.
- Расскажи.
- Ну вот один раз мы ехали, и тут фазан…
Не нормально. Не нормально там было, есть и будет. Нет в этой жизни-в-земле, минах, сдыхающих корчах и вечном желании еще хоть немного поспать ничего нормального.
Странные люди. И нехай по мнению больших и важных шишек девяносто три процента из нас - это чуваки, которые носят в себе свои психологические проблемы. Но я служил с этими чуваками, жил бок-о-бок, стрелял, смеялся, плакал, бухал, грустил, бегал, прятался и наступал. Не был лучшим, не был худшим, так, в серединке тех, кому дали автык, вытолкнули в войска и сказали: «Все, братан. Теперь это твоя зона відповідальності. Облажаешься - погибнут люди. Давай, вперед». И я люблю этих странных людей, хотя они одевают носки к тапкам, не любят обочины и поднимают ладонь навстречу военной машине.
Странно, да.
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