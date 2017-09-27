 1255 человек и 47 единиц техники задействованы в Калиновке, - ГСЧС

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, осуществлено оповещение жителей Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижев), в которых проживает около 24 тыс. человек.
Закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Закрыто движение железнодорожного транспорта на участке Сосенка - Калиновка. Закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 50 километров от центра Калиновки.
На складах хранится приблизительно 83 тыс. тонн боеприпасов.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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А в деньгах , это сколько будет ? Есть тут нормальные счетоводы
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прафффэсары кровосиси брали под 3%
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Почему не поставили оцепление по всему периметру?
Неужели в Винницкой области есть еще более важные объекты, чем этот склад???
И даже если есть - надо было охранять всё!!!
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