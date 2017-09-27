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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 1255 человек и 47 единиц техники задействованы в Калиновке, - ГСЧС

калиновка

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке (Винницкая область) привлечены 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка и 3 пожарных поезда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, осуществлено оповещение жителей Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне (Павловка, Медведка, Дорожное, Сальник, Стрижев), в которых проживает около 24 тыс. человек.

Закрыто движение для всех видов транспорта на автодороге государственного значения М-21 Житомир - Могилев-Подольский. Закрыто движение железнодорожного транспорта на участке Сосенка - Калиновка. Закрыто движение воздушного транспорта в радиусе 50 километров от центра Калиновки.

На складах хранится приблизительно 83 тыс. тонн боеприпасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар на складе боеприпасов в Калиновке потушить уже невозможно, - журналист

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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"Та ну науй такие ужасы перед сном читать" сказал Стивен Кинг, закрывая цензор.нет
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І всі вони спостерігають з кілометрової дистанції...Поки не догорить,робити там нічого...
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Просто это население Калиновки. Не спят люди - значит привлечены.
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ато! потім же скажуть - ніхто не приїхав і нічого не робилося. ото хитрий план щоб людям роти позакривати
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тим хто сидить в підвалах доведеться не солодко
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Порошенко отдаст бабло, которое ему на день варенья подарили
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Одинаково мыслим . Пока писал свой высер , ты меня опередила . Тримай вподобайку ...
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Остаётся только высеры писать и вподобайки раздавать.
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Може по парі тисяч зайвих кілоджоулів на громадянина.
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" На складах хранится приблизительно 83 тыс. тонн боеприпасов. "

А в деньгах , это сколько будет ? Есть тут нормальные счетоводы
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в несколько раз больше, чем выделяют амеры..
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Эээээ ... А точнее ? Тут не все заканчивали бухгалтерию , у некоторых техническое образование ...
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посчитай...парашен разместил на 15лет евробонды на три миллиарда доляров под=8%
прафффэсары кровосиси брали под 3%
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Бесполезно...Содержимое будет покрыто тайной потому что никто не знает сколько до этого стырили всякого добра а теперь спишут...
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По данным, имеющимся в открытых источниках, там хранится более 200 000 тонн боеприпасов. Площадь арсенала около 60 гектаров. Среди боеприпасов, хранящихся на арсенале - ракеты РСЗО "Смерч", "Ураган" и "Град".
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грося вроде приехал в винницу. будет 1256-м зрителем
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Не. Он переживает чтобы шальной снаряд в его рынок не прилетел.
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Ще ні,ще кілька таких пожеж,думаю на весну загостриться...Хоча...
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неа. там школьно-хлебно-шоколадное перемирие. стрелять в обдроченцев в ответ только собрав по инстанциям все справки!!!
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на каментах видео взрывов местный житель утверждает, что склады подземные в 4 этажа. Это значит, что возможно будет долго гореть..
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нет, к сожалению это может сказаться на дальности разлета..
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да хоть миллион человек отправьте на тушение. Все равно все будут стоять три дня и ждать когда выгорит все и перестанут рваться снаряды.
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Читаю это все и не могу поверить, что знали и не предотвратили.
Почему не поставили оцепление по всему периметру?
Неужели в Винницкой области есть еще более важные объекты, чем этот склад???
И даже если есть - надо было охранять всё!!!
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Сразу видно Муженко в работе! На границе ,в чистом поле градами в Зеленополье тренировал батальоны, теперь под снаряды 1,5тыс. человек? Может хоть после этого радиоточки в домах восстановят? Совок, конечно но как хорошо можно население информировать вместо бестолкового метания под снарядами с голыми руками.
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я в Виннице - слышимость взрывов конкретная - аж собака моя гавкать начала,это в 2.15
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Поздно пить минералку, когда уже камни в почках. Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, а вот кто вообще не учится после предыдущих диверсий на украинских складах тот скорее всего действует сознательно против Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия1255 человек и 47 единиц техники задействованы в Калиновке, - ГСЧС
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