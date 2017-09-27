 Генштаб пока не получал информацию о пострадавших в Калиновке

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник в эфире "112 Украина".
"Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется", - сказал он.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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