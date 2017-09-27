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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
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 Генштаб пока не получал информацию о пострадавших в Калиновке

пожар калиновка

В результате пожара и взрывов боеприпасов на военном складе в Калиновке (Винницкая область) пострадавших пока нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник в эфире "112 Украина".

"Относительно потерпевших у нас информации нет на данный момент. Причина чрезвычайного происшествия уточняется", - сказал он.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Как сообщает источник Цензор.НЕТ, взрывы слышны в поселке, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
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Iaroslav Drobotun

Третій склад боєприпасів ЗСУ знищується під час війни за вже типовим сценарієм. Ніхто не несе жодної відповід-ті. Яка ще війна? Ні, не чули!
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Генштаб на чолі з говнокомандувачем повинен стояти під забором складу і ловити вилітаючі боєприпаси, а не теревені тут розводити.
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А шо такое - Генштаб ? Генделик для бухарей , чи шо
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галіція, то вони там алкоголезалежні, чи як?
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главнокомандующего ,муженка и полторака- всех в отставку!
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якщо судити по деклараціям тобто є, а якщо по військовим операціям, то ні.
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Конечно есть-Ротшильд и слепой шоколадный глаз.
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Ahmad

До гасіння пожежі на складі боєприпасів в Калинівці залучено 2 пожежних танки. Решта зайняті пошуком Саакашвілі. dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayn…


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Геометру не спиться...Юрчик! Ти колись спалишся...
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Ещё бы. Пострадавшие просто не могут найти тот Генштаб.
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генштабу ссср 29 июня 1941 сталин задал вопрос:"немцы взяли Минск. да или нет?" ни подвердить, ни опровергнуть эту информацию генштаб так и не смог.
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"натякаєш" - це якось дуже толерантно з огляду на ситуацiю. там i є совок.
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В київській області бачили вертоліт в бік Вінниці.Генштаб кажуть "виїхав",а летить тоді хто?
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Головне, щоб до кондитерської фабрики снаряди не долетіли та не пошкодили "солодкий локомотив" усієї економіки країни.
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Странно Муженко и капелла на месте а информации нет, может таки приговор от снаряда?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГенштаб пока не получал информацию о пострадавших в Калиновке
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